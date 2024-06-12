В Москве назвали 12 российских школьников-участников арктической экспедиции

В Москве назвали имена 12 российских школьников-победителей отбора пятого сезона научно-просветительского проекта «Ледокол знаний», которые станут участниками арктической экспедиции. Проект организован сетью Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке Госкорпорации «Росатом».

11 июня в Павильоне №19 «АТОМ» на Международной выставке-форуме «Россия» состоялся федеральный финал мероприятия. Победители представили команды ЮФО, СФО, ЦФО и СКФО. Всего участниками проекта стало более 30 тысяч школьников и студентов колледжей в возрасте от 14 до 16 лет. Победителями стали Диана Дубровина из Новороссийска, Марк Беллер из Железногорска, Ева Черебедова из Липецка и еще девять ребят.

«Проект научил меня быстро искать информацию, работать в команде, публично выступать не только перед ровесниками, но и перед экспертами в атомной отрасли. Очень рада победе. Первым делом, когда я окажусь на Северном полюсе, громко-громко закричу, потому что, думаю, что там полная тишина», - рассказала одна из участниц команды-победительницы ЮФО.

Нововведением пятого сезона проекта стало онлайн-голосование за команды всех федеральных округов. Так, в соцсетях финалистов поддержали более 20 тысяч человек, и, по итогам народного голосования, приз зрительских симпатий получила команда ДФО.

«Никто в мире, кроме России, не имеет возможность отправить детей в арктическую экспедицию. Эти счастливчики получат уникальную возможность отправиться на Северный полюс на атомном ледоколе. Эта пятая по счету экспедиция посвящена 65-летнему юбилею атомного флота», - рассказала замгендиректора по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева.

В финале восемь команд сразились в турнире Знание.Игра. Ведущим состязания стал замдиректора Департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом», капитан команды Росатома телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Константин Рудер. Во втором испытании участники должны были рассказать, как атомные технологии могут способствовать развитию их регионов.

При этом кроме 12 финалистов в арктическую экспедицию Росатома в августе 2024 года также отправятся лучшие представители движения «Юниоры Росатома», абсолютные победители вызова «Создавай будущее» всероссийского конкурса «Большая перемена», авторы лучших решений кейсов от «Росатома» из числа участников СПО, а также некоторые участники Всемирного фестиваля молодежи из Бангладеша, Китая, ЮАР, Монголии и других стран.