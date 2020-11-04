В Москве лауреаты премии «Гордость нации» получили награды
Лауреаты семи номинаций Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации» получили награды в музыкальном театре «Геликон-опера» накануне Дня народного единства. Церемония состоялась по инициативе Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».
Награждение лауреатов проходило по семи номинациям: «За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия»; «За вклад в сохранение и развитие родных языков»; «За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики»; «За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений»; «За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества»; «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России»; «За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях».
В числе победителей в номинации «За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества» директор Московского дома национальностей Владимир Тарасов и его первый заместитель директора Диляра Сафаралиева, а также начальник Московского центра интеграции – начальник отдела методического обеспечения и взаимодействия с НОО и территориальными органами исполнительной власти Галина Бурова. Они получили звания лауреатов I степени.
«Гармонизация межнациональных отношений в городе Москве всегда была одной из приоритетных задач столичных властей. Это объясняется богатым многообразием проживающих в городе представителей различных национальностей и сложившимися традициями развития межэтнического взаимодействия и укрепления межнациональной дружбы», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии Москвы.
Напомним, премия учреждена с целью активизации деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений, мотивации личного участия граждан России в различных видах деятельности по сохранению и развитию этнокультурного многообразия, укреплению межнационального согласия и единства российской нации.
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