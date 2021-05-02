В Москве и области объявлено предупреждение о непогоде
2 мая 202104:02
Объявлен желтый уровень погодной опасности в Москве и области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.
Предупреждение о непогоде из-за ветра и дождя действует с 2 мая. Ожидается ветер с порывами 15–18 м/с с 15 часов 2 мая, до 15 часов 4 мая.
В Подмосковье — с 13 часов 2 мая до 13 часов 4 мая. Предупреждение о дожде, местами сильном, действует в Москве и области с 21 часа 2 мая до 9 утра 3 мая.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru