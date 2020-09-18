В Мосгордуме призвали горожан помочь пожилым родственникам освоить доступ к электронной медкарте
Москвичей призвали помочь пожилым родственникам освоить доступ к электронной медицинской карте. С таким обращением выступила главный врач столичной поликлиники №3, депутат Московской городской думы Елена Самышина.
По её данным, уже свыше 1 миллиона горожан реализовали возможность онлайн-доступа к цифровым медкартам, в которых содержится вся история болезни и информация о сданных анализах, результатах обследований и медицинских противопоказаний.
Доступ к медицинской карте можно получить со смартфона, ноутбука или иного гаджета, где реализован доступ во всемирную сеть. По оценке Мамышиной, новая технология сделает общение пациентов и врачей более комфортным. В случае экстренной ситуации, она может даже спасти жизнь, уверена специалист.
Гражданин сможет также самостоятельно делать в электронной медкарте пометки - например, фиксировать ухудшение самочувствия. Депутат также подчеркнула, что такой формат поможет сэкономить время пациентов.
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