В Минтрансе заявили, что не планируют менять обозначения беспилотных авто

Сейчас все беспилотные автомобили в РФ должны иметь специальный знак в виде белого равностороннего треугольника с красной каймой и черной буквой «А», которая расшифровывается как «Автономное управление». Обозначение следует размещать на заднем стекле машины либо другой задней или боковой поверхности.

«Информацией о планах изменения обозначения и внедрения новых знаков не располагаем», — указали в Минтрансе.

Между тем компания «Яндекс» запустила в тестовом режиме сервис заказа роботакси, которыми управляет искусственный интеллект, новинка доступна в московском районе Ясенево. Стоимость поездки в беспилотном такси составит 100 рублей, в салоне может находиться лишь один пассажир, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

