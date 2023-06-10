В Минтрансе заявили, что не планируют менять обозначения беспилотных авто
Минтранс России не планирует менять обозначения беспилотных автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
Сейчас все беспилотные автомобили в РФ должны иметь специальный знак в виде белого равностороннего треугольника с красной каймой и черной буквой «А», которая расшифровывается как «Автономное управление». Обозначение следует размещать на заднем стекле машины либо другой задней или боковой поверхности.
«Информацией о планах изменения обозначения и внедрения новых знаков не располагаем», — указали в Минтрансе.
Между тем компания «Яндекс» запустила в тестовом режиме сервис заказа роботакси, которыми управляет искусственный интеллект, новинка доступна в московском районе Ясенево. Стоимость поездки в беспилотном такси составит 100 рублей, в салоне может находиться лишь один пассажир, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru