В МИД РФ призвали активизировать усилия по ограничению «цифровой диктатуры»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на заседании Комитета ООН по информации призвала активизировать усилия по формированию норм регулирования работы интернет-платформ. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению дипломата, общепринятые положения, которые «поставят деятельность интернет-платформ на прочную основу международного права», необходимы для ухода от «цифровой диктатуры» и угрозы бесконтрольного регулирования мировых интернет-ресурсов.

Захарова напомнила, что ряд западных медиа-олигархов могут использовать цензуру и дискриминацию в политических или коммерческих целях, и любые платформы в любой момент «могут быть принудительно отключены от глобального эфира».

Представитель российского МИД подчеркнула, что некоторые страны поощряют нарушение ключевых стандартов журналистской деятельности «в угоду политической конъюнктуре».

Захарова считает, что СМИ сегодня используются как «инструмент по достижению конъюнктурных целей», либо страдают от «политически ангажированного, дискриминационного отношения».

