В Латвии ворона перевела ежика через дорогу и умилила соцсети

В соцсетях набирает просмотры видеозапись, на которой ворона помогает ежику перейти автомобильное шоссе.



Забавный ролик был снят житель Латвии из салона автомобиля. На кадрах видно, как птица клювом подталкивает ежа, вынуждая его двигаться в сторону обочины.



Судя по всему, сам еж находился в сонном состоянии, так как это ночные животные, а запись было сделано в светлое время суток, предполагает МИР24. В интернете видео собрало около полумиллиона просмотров и тысячи восхищенных комментариев.