В Латвии предложили сделать платным обслуживание на русском языке

Пять минут живого или прямого перевода на русский язык стоят 10 евро, напомнила Мартужа.

«Не знаешь язык — ищи переводчика. За работу переводчика следует платить», - считает она.

Русский язык не является государственным в Латвии, хотя на нем говорят почти 40% населения.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее высказал мнение, что Латвии пытаются «сломать русскоязычное сообщество» в нарушение международных правозащитных стандартов, сообщало RT.

