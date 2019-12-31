В Латвии предложили сделать платным обслуживание на русском языке
Клиенты общественных учреждений и частных фирм в Латвии должны платить за услуги переводчика, если не знают латышский язык и обращаются к сотрудникам на русском. Такое предложение выдвинула депутат оппозиционной Новой консервативной партии в Рижской думе Эва Мартужа, сообщает РИА ФАН.
Пять минут живого или прямого перевода на русский язык стоят 10 евро, напомнила Мартужа.
«Не знаешь язык — ищи переводчика. За работу переводчика следует платить», - считает она.
Русский язык не является государственным в Латвии, хотя на нем говорят почти 40% населения.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее высказал мнение, что Латвии пытаются «сломать русскоязычное сообщество» в нарушение международных правозащитных стандартов, сообщало RT.
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