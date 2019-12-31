В Латвии предложили сделать платным обслуживание на русском языке

31 декабря 201912:54

Клиенты общественных учреждений и частных фирм в Латвии должны платить за услуги переводчика, если не знают латышский язык и обращаются к сотрудникам на русском. Такое предложение выдвинула депутат оппозиционной Новой консервативной партии в Рижской думе Эва Мартужа, сообщает РИА ФАН.

Школы Латвии полностью переходят на латышский язык

Пять минут живого или прямого перевода на русский язык стоят 10 евро, напомнила Мартужа.

«Не знаешь язык — ищи переводчика. За работу переводчика следует платить», - считает она.

Русский язык не является государственным в Латвии, хотя на нем говорят почти 40% населения.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее высказал мнение, что Латвии пытаются «сломать русскоязычное сообщество» в нарушение международных правозащитных стандартов, сообщало RT.

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Фото: pexels.com
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