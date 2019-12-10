В Крыму вспомнили о поддержке Лужковым русских на полуострове

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков, занимая пост градоначальника столицы РФ, активно поддерживал русское движение в Крыму. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя известие о смерти Лужкова.

Аксенов, в частности, напомнил, что экс-мэр занимал твердую и последовательную позицию относительно принадлежности полуострова, даже когда Крым входил в состав Украины, сообщает КИА.

Ранее в своей телеграмме с соболезнованиями президент РФ Владимир Путин тоже напомнил, что Лужков всегда называл Севастополь русским городом, за что ему до сих пор благодарны как горожане, так и моряки Черноморского флота.



Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни в Мюнхене вскоре после операции на сердце. Отпевание состоится 12 декабря в храме Христа Спасителя, его проведет патриарх Кирилл. Похоронят бывшего мэра на Новодевичьем кладбище.

