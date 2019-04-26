В Крыму назвали среднюю стоимость отдыха на полуострове летом 2019 года

Средняя стоимость отдыха в курортном сезоне 2019 года составит 2,8 тысячи рублей в день с человека. Как пишет РИА Новости, такие цифры озвучил глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Он подчеркнул, что в настоящий момент полуостров лидирует среди российских туристических направлений по объему ранних бронирований авиабилетов на предстоящее лето. Также Черняк подчеркнул, что наши соотечественники, как правило, проводят в Крыму длинные отпуска — в среднем 12 дней.

Как отмечают «Известия», ранее стало известно, что треть билетов на майские праздники приходится на Крым, который, таким образом, занял лидирующую позицию как самое доступное направление для отдыха.