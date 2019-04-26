В Крыму назвали среднюю стоимость отдыха на полуострове летом 2019 года
Средняя стоимость отдыха в курортном сезоне 2019 года составит 2,8 тысячи рублей в день с человека. Как пишет РИА Новости, такие цифры озвучил глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Он подчеркнул, что в настоящий момент полуостров лидирует среди российских туристических направлений по объему ранних бронирований авиабилетов на предстоящее лето. Также Черняк подчеркнул, что наши соотечественники, как правило, проводят в Крыму длинные отпуска — в среднем 12 дней.
Как отмечают «Известия», ранее стало известно, что треть билетов на майские праздники приходится на Крым, который, таким образом, занял лидирующую позицию как самое доступное направление для отдыха.
Между тем, ранее онлайн-сервис бронирования авиабилетов Biletix определил стоимость самого дорогого авиабилета, приобретенного нашими соотечественниками на майские праздники. Им стал билет в бизнес-класс на рейс Санкт-Петербург — Нью-Йорк и обратно. Его стоимость составила 139 тысяч рублей. Далее в этом небюджетном рейтинге расположился авиаперелет туда-обратно из Москвы в Манилу за 107 тысяч рублей.
Напомним, в этом году россиян ждут продолжительные майские праздники: на работу можно не выходить с 1 по 5 мая, а также с 9 по 12 число. 30 апреля и 8 мая россиян ждут сокращённые рабочие дни.
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