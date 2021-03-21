В ХМАО сотрудница полиции попалась в нетрезвом виде за рулем

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Баранов
ТЕГИ:АлкогольПолицияГИБДД
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