В Госдуму внесут законопроект о бесплатном проезде на транспорте для студентов
Группа депутатов ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о бесплатном проезде на всех видах общественного транспорта для студентов, обучающихся по очной форме по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Парламентарии предложили предоставить студентам право бесплатно пользоваться «всеми видами городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси)». В пояснительной записке к проекту указано, что инициатива позволит создать для российских студентов-очников равные условия для проезда — равные условия для получения образования, сообщает РЕН ТВ.
Как отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, часто небольшая стипендия студентов уходит на проезд до университета и перемещения между корпусами.
«Бесплатный проезд на общественном транспорте станет действенной мерой поддержки для молодежи и поможет сохранить многим родителям семейный бюджет... Мы обязаны создавать условия, чтобы выпускники были подготовленными специалистами, а не тратили учебное время на поиск подработки», — подчеркнул политик.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru