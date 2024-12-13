В Госдуме рассмотрят поправки в законопроект о спецсчетах иноагентов

Депутаты Госдумы подготовили и внесли поправки к законопроекту о специальных счетах иноагентов, предполагающие, что на такие счета будут зачислять доходы от продажи и сдачи в аренду недвижимости или транспорта, а также проценты по вкладам. Об этом сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.

В ноябре в первом чтении был принят проект, предлагающий зачислять доходы иноагентов от творческой деятельности на рублевый спецсчет. При этом распоряжаться деньгами иностранные агенты смогут только после отмены такого статуса, напоминает 360.ru.

Поправки распространят это обязательство на средства, полученные иноагентом «в результате продажи недвижимого имущества и транспортных средств; сдачи их в аренду», на доходы иностранного агента от долевого участия в организациях и проценты по вкладам.

«Те, кто предал нашу страну, не должны обогащаться за счет ее граждан и использовать заработанные в России средства против нее», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Ожидается, что законопроект рассмотрят во втором чтении 17 декабря.

