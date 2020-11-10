В Госдуме прокомментировали возможный запрет шипованной резины

Депутаты Госдумы обсуждают возможный запрет шипованной резины в России, чтобы спасти дороги в стране, однако единого мнения по этому поводу по-прежнему нет, сообщает радио Sputnik со ссылкой на члена комитета по транспорту и строительству Госдумы, депутата Александра Васильева.

По его мнению, необходимость в такой резине отсутствует у жителей Центральной России, и существует там «где асфальта зимой практически не видно».

При этом в Госдуме отвергают введение полного моратория на использование шипованной резины в стране, отметил депутат. Он напомнил, что шипованная резина опасна для дорог не только на большой скорости, но и на минимальной.

Ранее сообщалось, что только 40% автомобилистов готовы к скользкой трассе, даже имеющих немалый опыт.

Это объясняется потерей некоторых навыков за тёплый период, первые дни трудно перестроить мозг. Масла в огонь подливают и погодные условия - обманчивое солнце днём и как будто сухой асфальт ещё не гарантия безопасной езды

