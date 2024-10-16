В Госдуме предложили ужесточить наказание за экономические преступления на время СВО

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил ужесточить наказания за экономические преступления на период проведения специальной военной операции. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости.

Шеремет назвал «оправданными мерами» на время СВО кратно, как минимум вдвое, увеличить сроки и штрафы в отношении лиц, осуществивших уголовно наказуемые деяния, прежде всего, экономические. Такие шаги имели бы профилактический характер, позволили бы в разы сократить преступность и дисциплинировать граждан.

«Совершение тяжких противоправных действий в период СВО как минимум подло и должно расцениваться не иначе, как предательство и мародерство», — сичтает депутат.

Шеремет добавил, что наказание «должно быть соизмеримо с тяжестью преступления».

Между тем в России ужесточили ответственность за сокрытие номеров автомобиля с помощью специальных устройств, за такое нарушение водителей могут лишить прав на 1-1,5 года, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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