В Госдуме предложили ужесточить наказание за экономические преступления на время СВО
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил ужесточить наказания за экономические преступления на период проведения специальной военной операции. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости.
Шеремет назвал «оправданными мерами» на время СВО кратно, как минимум вдвое, увеличить сроки и штрафы в отношении лиц, осуществивших уголовно наказуемые деяния, прежде всего, экономические. Такие шаги имели бы профилактический характер, позволили бы в разы сократить преступность и дисциплинировать граждан.
«Совершение тяжких противоправных действий в период СВО как минимум подло и должно расцениваться не иначе, как предательство и мародерство», — сичтает депутат.
Шеремет добавил, что наказание «должно быть соизмеримо с тяжестью преступления».
Между тем в России ужесточили ответственность за сокрытие номеров автомобиля с помощью специальных устройств, за такое нарушение водителей могут лишить прав на 1-1,5 года, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили ужесточить наказание за экономические преступления на время СВО
- В Самарской области женщину задержали за поджог вышки сотовой связи
- Замглавы администрации Ухты отправился добровольцем на СВО
- Исследование: Зарплаты менеджеров среднего и высшего звена выросли в 1,6 раза
- Советник Токаева: Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС
- СМИ: У Василия Ливанова обнаружили рак
- В промышленности Германии могут сократить до 300 тысяч рабочих мест
- В Турции движение через Босфор приостановили из-за тумана
- Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли
- В Балашихе загорелся склад
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru