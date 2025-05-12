В Госдуме назвали условия индексации пенсий три раза в год
Изменение законодательства необходимо для организации индексации пенсий три раза в год, заявил в комментарии NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он обратил внимание, что в России действует множество разных видов пенсионных выплат – все их следует учитывать при разработке новых механизмов индексации.
По словам Нилова, стоит задача прописать механизм, который сможет включить в себя все категории пенсионеров. Кроме того, ключевой вопрос заключается в источнике финансирования новшества, подчеркнул народный избранник. При этом он подчеркнул, что поддерживает повышение уровня пенсионного обеспечения на фоне инфляции.
Ранее в нижней палате парламента предложили индексировать заработную плату раз в квартал на уровень роста цен. Причем такое условие предлагается сделать обязательным для всех работодателей, а не только бюджетных предприятий и учреждений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru