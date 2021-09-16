В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в европейской части России и на Урале
Аномально холодная погода ожидается в ближайшие дни в европейской части России и на Урале, температура воздуха будет на два-пять градусов отличаться от климатической нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Вся европейская территория России по температуре будет ниже нормы до понедельника включительно. Исключением будет только самый-самый юг», — рассказал метеоролог в беседе с ТАСС.
По словам Вильфанда, наиболее заметным похолодание будет на Урале, отмечает RT. Кроме того, аномально низкие температуры ощутят жители Средней и Нижней Волги, сообщает Ura.ru.
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