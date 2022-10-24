В Финляндии зафиксировали неясные сейсмособытия на дне Финского залива

Четыре сейсмособытия неясного происхождения зафиксировал Финский сейсмологический институт на дне Финского залива.

Предположительно, события случились 20 и 21 октября.

По данным карты на сайте «Газпрома», приблизительно в том же месте находятся нитки трубопровода «Северный поток», однако точное расстояние между нитями и сейсмособытиями не определено.



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ТЕГИ:Финляндия
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