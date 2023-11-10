«В десять раз меньше!»: Хайцеэр сравнил российский авторынок с китайским

В России в хорошие годы продается почти 3 миллиона машин, но в Китае – порядка 23 миллионов, заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН.

«Экономика есть экономика. Стратегия китайских производителей, к сожалению, не направлена на российский рынок. Мы очень маленький рынок, надо это признать, надо с этим согласиться. На пике в стране продавалось 2 миллиона 950 тысяч машин, в Китае сегодня продается 23 миллиона автомобилей. Это несопоставимые цифры. Поэтому интерес, который возникает у китайских производителей, это интерес компаний третьего сорта, как аналог «Москвича». Haval – это, конечно, более именитая история», - отметил он.

Число водителей такси будет сокращаться на фоне кризиса отрасли, цены на услуги уже значительно выросли, но будут расти и дальше, заявил ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

