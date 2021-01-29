В Дагестане мужчину задержали после пикника у Вечного огня
29 января 202100:22
В Дагестане задержали мужчину, жарившего шашлык у Вечного огня в городе Дербенте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря городской администрации Камилу Гамзатову.
Видео, на котором видно пикник у мемориала, появилось в социальных сетях в четверг 28 января. Гамзатова отметила, что личность правонарушителя быстро установили.
Мужчина был доставлен в отделение МВД по Дербенту, по факту нарушения составили протокол об административном правонарушении.
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28 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru