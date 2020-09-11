В Чувашии возобновят работу кинотеатры и театры

Власти Чувашии разрешили возобновить деятельность кинотеатрам и театрам после пандемии. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Соответствующий указ в пятницу подписал глава республики Олег Николаев. Отмечается, что условием возобновления работы заведений является заполняемость залов не более 50%.

Уточняется, что соблюдение социальной дистанции не будет распространяться на членов семьи и совместно проживающих людей.

Согласно последним данным республиканского Минздрава, в Чувашии зарегистрировано 8 096 случаев коронавируса, из которых летальным исходом закончились 76.


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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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