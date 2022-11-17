В Ассоциации независимых аптек рассказали о формировании запаса препаратов

Виктория Преснякова заявила о ряде проблем в аптеках, которые не могут получить некоторые препараты. 

Создать запас лекарств на четыре месяца будет несложно, но это не затрагивает розницу, заявила директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.

«У нас лекарственной безопасности уделяется много внимания, много ресурсов на это тратится. Будет создан четырехмесячный запас, чтобы люди с хроническими заболеваниями чувствовали себя спокойно, это на уровне учреждений. Собственных складских помещений у аптек нет. На розничном рынке остается много вопросов. Было принято разрешение о хождении на рынке незарегистрированных препаратов в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Но требуются еще разъяснения, по каким ценам эти лекарства продавать», - объяснила эксперт.

Ограничения повлияли на логистические цепочки в фармотрасли, доставка увеличилась в цене, процесс транспортировки затягивается, заявил ранее председатель Общественного совета при Росздравнадзоре, генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЛекарстваАптеки
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