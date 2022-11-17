В Ассоциации независимых аптек рассказали о формировании запаса препаратов

Создать запас лекарств на четыре месяца будет несложно, но это не затрагивает розницу, заявила директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.

«У нас лекарственной безопасности уделяется много внимания, много ресурсов на это тратится. Будет создан четырехмесячный запас, чтобы люди с хроническими заболеваниями чувствовали себя спокойно, это на уровне учреждений. Собственных складских помещений у аптек нет. На розничном рынке остается много вопросов. Было принято разрешение о хождении на рынке незарегистрированных препаратов в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Но требуются еще разъяснения, по каким ценам эти лекарства продавать», - объяснила эксперт.

Ограничения повлияли на логистические цепочки в фармотрасли, доставка увеличилась в цене, процесс транспортировки затягивается, заявил ранее председатель Общественного совета при Росздравнадзоре, генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.

