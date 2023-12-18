В 2024 году в московских колледжах откроются новые лаборатории и мастерские

Около 90 лабораторий и мастерских создадут, свыше 230 уже имеющихся обновят в 2024 году в колледжах Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, масштабное обновление материально-технической базы колледжей, которое позволит повысить качество образовательного процесса и приблизить его к условиям на производстве, стартовало в сентябре. Власти совместно с партнерами заменяют устаревшее оборудование и открывают новые площадки для практического обучения.

«В планах на 2024 год у нас обновление более 230 площадок и создание порядка 90 совершенно новых лабораторий и мастерских. Для преподавателей и наставников мы организовываем стажировки на предприятиях столицы, чтобы они передавали реальный опыт работы на современном оборудовании», — подчеркнула Ракова.

Обновление лабораторий и мастерских затронет почти все специальности, по которым ведется подготовка в колледжах. Одним из первых учебных заведений, где с 2024 года начнутся занятия на новом оборудовании, стал Московский технологический колледж. Его студенты будут учиться в современных лабораториях, где оснащение будет соответствовать имеющемуся на столичных предприятиях. С января учащиеся начнут пользоваться оборудованием ПК «Салют» АО «ОДК». Студенты — будущие специалисты по технологии машиностроения, наладке станков и оборудования в металлообработке, технической эксплуатации и обслуживании электрического и электромеханического оборудования — под руководством шести опытных наставников освоят физические и механические свойства материалов.

Все площадки для обучения оснащены различными измерительными аналоговыми и цифровыми инструментами. С первого курса студенты смогут практиковаться в работе на разных приборах, в том числе микрометре, штангенциркуле, штангенрейсмасе, нутрометре.

Как отметила начальник учебного отдела ПК «Салют» АО «ОДК» Юлия Савина, предприятие тесно сотрудничает с Московским технологическим колледжем в области подготовки кадров для авиапромышленности. Специалисты подобрали оборудование для новых лабораторий по метрологии и материаловедению.

«Теперь на этих площадках студенты освоят практические навыки, которые очень важны на высокоточном производстве, в том числе научатся программировать электронное измерительное оборудование. Такие специалисты нам очень нужны сейчас и будут еще более востребованы в будущем» — указала Савина.

Московский технологический колледж — крупнейшее в стране среднее профессиональное образовательное учреждение, ежегодно оно выпускает около 600 специалистов для транспортной, строительной, промышленной отраслей. Колледж сотрудничает с более чем 50 ведущими работодателями Москвы.

Подробная информация о востребованных профессиях и специальностях в городских колледжах представлена на портале «Школа.Москва», в телеграм-канале «Московское образование» и одноименной группе в «ВКонтакте».

