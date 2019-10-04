Уволены директор и учитель школы Москвы, где издевались над учеником

В Москве уволена директор школы № 1536, где несколько учащихся издевались над одноклассником, в частности окунув его головой в унитаз. Об этом информирует пресс-служба городского департамента образования и науки. Освобождена от служебных обязанностей также классный руководитель участников конфликта.

Как уточняет ТАСС, директор Марина Акатова Марина написала заявление по собственному желанию, с наставницей 8 класса Галиной Лошкаревой расторгнуты трудовые отношения по инициативе департамента. Продолжается служебная проверка по факту происшествия, отмечает Москва 24.

Ранее было возбуждено уголовное дело в связи с этим событиями. Об издевательствах над мальчиком, который, как выяснилось, выступает в театре Ильи Резника «Маленькая страна», стало известно, после того как в сети появилось видео, снятое школьниками. Они опускали ученика головой в унитаз, а затем сбили с ног.

Между тем, классная руководительница затравленного мальчика заявила Телеканалу «360», что намерена подать в суд иск за клевету в свой адрес. Она обвинила во лжи генерального директора театра Резника Ирину Романову, которая опубликовала это видео.

Романова написала, что классная руководительница знала долгое время об издевательствах и ничего не предприняла. Учительница также заявляет, что ей начали угрожать. В свою очередь, Романова утверждает, что противоположная сторона сейчас травит пострадавшего мальчика.

