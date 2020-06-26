«Условное» завершение дела Серебренникова

Три года условно - такой приговор вынесен режиссеру Кириллу Серебренникову по скандальному делу о хищении средств господдержки, выделенных созданной им «Седьмой студии». «Назначить Серебренникову наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 800 тыс. рублей и испытательным сроком на три года», - огласила вердикт судья Олеся Менделеева. Бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин получил два года условно и штраф в 200 тыс. рублей, ее бывший генпродюсер Алексей Малобродский — два года и штраф в 300 тыс. рублей. «Суд считает, что исправление подсудимых возможно без их изоляции от общества», - говорится в приговоре. Четвертая подсудимая, бывший руководитель департамента господдержки министерства культуры Софья Апфельбаум, обвинение которой было переквалифицировано на статью о халатности, освобождена от наказания за истечением сроков давности.

Серебренников, Итин и Малобродский признаны судом виновными в хищении около 129 млн рублей, выделенных «Седьмой студии» из госбюджета на реализацию театрального проекта «Платформа». Как говорится в приговоре, они «совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием организованной группой в особо крупном размере». Деятельность этой группы носила систематический характер и сопровождалась многоэтапной подготовкой, - заявила судья, указав, что «Серебренников осуществлял общее руководство преступной схемой». Из трех экспертиз по делу суд принял к сведению третью, выводы которой, подтверждающие виновность подсудимых, по выражению судьи, «ясны и понятны», а утверждениям фигурантов о невиновности «опровергаются собранными доказательствами».

Еще до вынесения приговора заявление о деле «Седьмой студии» сделала министр культуры Ольга Любимова. «Министерство совместно с культурным сообществом прорабатывает системные меры, которые должны исключить подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами, чтобы подобные ситуации не воспроизводились в нашей сфере культуры в дальнейшем», - сообщила глава Минкульта. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал дело Серебренникова поводом проанализировать то, как в учреждениях культуры расходуются бюджетные деньги с тем, чтобы сократить возможную коррупциогенность в этой области.

А еще дело Серебренникова прославит в веках как минимум двоих. Судью Олесю Менделееву, записавшую знаменитого режиссера в главари ОПГ. И, конечно, самого Серебренникова, в числе прочего - выступлением в суде за несколько дней до приговора, первые буквы в aбзaцaх текстa которого склaдывaются во фрaзу «Ни о чем не жaлею. Сочувствую вaм».

Почти что «J’accuse…!», «Я обвиняю».

