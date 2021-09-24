Ушедший в раскол женский монастырь в Удмуртии закрыли

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) на своем заседании закрыл Покровский женский монастырь в Удмуртии. Об этом сообщается на сайте Церкви.

Монастырь, находящийся в селе Каменное Заделье Балезинского района Удмуртской Республики, признан утратившим силу. По данным РПЦ, монахини ушли в раскол и пребывали в нем много лет.

Кроме того, у монастыря отсутствовала юридическая регистрация. Монахиня Наталья (Спиридонова) лишена должности настоятельницы монастыря.

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Фото: patriarchia.ru
ТЕГИ:УдмуртияЦерковьРПЦ
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