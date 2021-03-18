ЮниКредит банк отреагировал на запрос «Кривой линии»

С неожиданной проблемой столкнулся Александр Есаулов, взявший кредит на покупку автомашины в ЮниКредит банке. После продления полиса КАСКО ежемесячный платеж значительно увеличился. Хотя Александр вовремя продлил страховку и отправил документы в финансовое учреждение.

Сначала в банке заявили, что полис не был представлен. Потом финансисты изменили свою версию и сообщили, что страховка была представлена с опозданием на 1 сутки. Никакие аргументы, даже копия переписки с сотрудниками банка, принявшими документы в установленные сроки, не помогли. Обо всем этом Александр рассказал в обращении на «Кривую линию НСН».

После нашего запроса ситуация изменилась. Через несколько дней банк известил Александра Есаулова, что все в порядке и график скорректирован.