Умерла заслуженная артистка России Людмила Мальцева
27 августа20:28
Заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Отмечается, что кончина актрисы наступила 27 августа. Ей было 69 лет. Причина смерти не называется.
Мальцева родилась в 1950 году в Кемерово. Получив театральное образование в России, она уехала на обучение во Францию. Публике она знакома ролями во многих сериалах, например, «Бывших не бывает», «Мой любимый папа».
Место и время прощания с артисткой уточняется.
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