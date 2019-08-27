Умерла заслуженная артистка России Людмила Мальцева

Заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Отмечается, что кончина актрисы наступила 27 августа. Ей было 69 лет. Причина смерти не называется.

Мальцева родилась в 1950 году в Кемерово. Получив театральное образование в России, она уехала на обучение во Францию. Публике она знакома ролями во многих сериалах, например, «Бывших не бывает», «Мой любимый папа».

Место и время прощания с артисткой уточняется.

