Умер звезда фильмов Спилберга и Одияра Нильс Ареструп

Франко-датский актер, режиссер и писатель Нильс Ареструп скончался в своем доме под Парижем в возрасте 75 лет. Об этом сообщает Deadline.

Информацию о смерти актера подтвердила его жена, актриса, сценарист и писательница Изабель Ле Нувель.

Умер продюсер фильмов Скорсезе, Андерсона и Ридли Скотта Адам Сомнер

За свою карьеру актер завоевал рекордные три французские премии «Сезар», последняя из которых была присуждена ему за политическую сатиру Бертрана Тавернье « Французский министр». Одну из самых известных своих ролей он исполнил в фильме Жака Одияра «Пророк» Ареструп сыграл безжалостного корсиканского гангстера Сезара Лучани.

Яркую роль Ареструп исполнил и в фильме Стивена Спилберга «Боевой конь». Недавно актер появился в нескольких успешных французских телевизионных драмах, в том числе «Барон Нуар» и «Черные бабочки» Зиада Дуэйри.

Ранее стало известно о смерти продюсера фильмов Скорсезе и Ридли Скотта Адама Сомнера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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