Умер звезда фильмов Спилберга и Одияра Нильс Ареструп

Франко-датский актер, режиссер и писатель Нильс Ареструп скончался в своем доме под Парижем в возрасте 75 лет. Об этом сообщает Deadline.



Информацию о смерти актера подтвердила его жена, актриса, сценарист и писательница Изабель Ле Нувель.