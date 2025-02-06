Умер ректор Северо-Кавказского исламского университета
Ректор Северо-Кавказского исламского университета имени имама Абу Ханифы Шарабуттин Чочаев ушел из жизни в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков.
«Шарабуттин-хаджи Чочаев внес огромный вклад в сохранение межконфессионального и межнационального согласия в нашей республике. Он был настоящим патриотом своей Родины, много делал для людей, занимался благотворительностью, поддерживал просветительские проекты», — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Коков подчеркнул, что ректор был мудрым наставником и педагогом, занимался развитием исламского образования с большой самоотдачей.
Шарабуттину Чочаеву было 65 лет, он занимал пост ректора Северо-Кавказского исламского университета с 2007 года, а до этого возглавлял Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии и руководил работой исламского института при объединении.
Ранее в Екатеринбурге умер экс-директор департамента философии Уральского федерального университета Александр Перцев, руководивший факультетом почти 20 лет, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Петербурге наживались на контрактниках ВС РФ
- Автомобиль Вучича потерял колесо на ходу
- ВСУ атаковали Железногорск
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru