Умер ректор Северо-Кавказского исламского университета

Ректор Северо-Кавказского исламского университета имени имама Абу Ханифы Шарабуттин Чочаев ушел из жизни в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков.

«Шарабуттин-хаджи Чочаев внес огромный вклад в сохранение межконфессионального и межнационального согласия в нашей республике. Он был настоящим патриотом своей Родины, много делал для людей, занимался благотворительностью, поддерживал просветительские проекты», — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

Коков подчеркнул, что ректор был мудрым наставником и педагогом, занимался развитием исламского образования с большой самоотдачей.

Шарабуттину Чочаеву было 65 лет, он занимал пост ректора Северо-Кавказского исламского университета с 2007 года, а до этого возглавлял Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии и руководил работой исламского института при объединении.

Ранее в Екатеринбурге умер экс-директор департамента философии Уральского федерального университета Александр Перцев, руководивший факультетом почти 20 лет, напоминает Ura.ru.

