Умер первый замруководителя Департамента строительства Москвы Петр Аксенов

Первый заместитель руководителя столичного департамента строительства Петр Николаевич Аксенов скончался на 77-м году жизни.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Петра Николаевича. Вместе с Вами скорбим и тяжело переживаем эту утрату. За долгие годы службы Москве Петр Николаевич сделал многое для того, чтобы жизнь горожан стала лучше. До последнего дня большой профессионал и опытный строитель занимался реализацией важнейших для города проектов», - сказал руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Петр Николаевич Аксенов родился 25 августа 1946 года в селе Павловское Лебедянского района Липецкой области. С 1965 года работал каменщиком в строительном управлении № 76 треста "Мосстрой", в последствии дойдя до управляющего Ремстройтрестом.

Впоследствии занимал должности префекта Юго-Западного и Южного округов Москвы, главы Комплекса городского хозяйства Москвы, первого заместителя мэра Москвы, первого заместитель руководителя департамента градостроительной политики и реконструкции города, с 2011 — первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы.

