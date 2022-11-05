Умер первый замруководителя Департамента строительства Москвы Петр Аксенов
Первый заместитель руководителя столичного департамента строительства Петр Николаевич Аксенов скончался на 77-м году жизни.
«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Петра Николаевича. Вместе с Вами скорбим и тяжело переживаем эту утрату. За долгие годы службы Москве Петр Николаевич сделал многое для того, чтобы жизнь горожан стала лучше. До последнего дня большой профессионал и опытный строитель занимался реализацией важнейших для города проектов», - сказал руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Петр Николаевич Аксенов родился 25 августа 1946 года в селе Павловское Лебедянского района Липецкой области. С 1965 года работал каменщиком в строительном управлении № 76 треста "Мосстрой", в последствии дойдя до управляющего Ремстройтрестом.
Впоследствии занимал должности префекта Юго-Западного и Южного округов Москвы, главы Комплекса городского хозяйства Москвы, первого заместителя мэра Москвы, первого заместитель руководителя департамента градостроительной политики и реконструкции города, с 2011 — первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы.
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