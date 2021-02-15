Уголовный проступок со второй попытки

Суть нововведения в том, что суд получит возможность не назначать уголовное наказание за целый ряд преступлений небольшой и средней тяжести, если они совершены человеком впервые.

Новая категория призвана стать промежуточной между уголовным преступлением и административным правонарушением. С одной стороны, уголовный проступок содержит все признаки преступления, с другой – опасность этого преступления для общества минимальна, а виновный неопасен.

Согласно законопроекту, норма об уголовном проступке может применяться, только если на момент его совершения у правонарушителя не было неснятой или непогашенной судимости, и он не освобождался от ответственности за уголовный проступок в течение одного года до этого. В качестве наказания за уголовный проступок предусматриваются судебный штраф, общественные работы на срок от 30 до 240 часов или ограниченно-оплаченные работы, когда в доход государства вычитается от 5 до 10% от зарплаты.

Как ранее заявлял председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, такой механизм должен уменьшить риск того, что человек станет «профессиональным» преступником. Содержит законопроект и оговорку, согласно которой новый механизм не отменяет возможности применения к правонарушителю уголовного наказания, если тот «не осознает проявленную к нему гуманность».

Это уже вторая попытка включить в российское право понятие уголовного проступка. Впервые Верховный суд попытался это сделать в 2017 году. Тогда идея не нашла поддержки в правительстве, которое возглавлял премьер Дмитрий Медведев. Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека в конце 2019 года признал, что вопрос «упустили из вида», и обещал «придать динамику» его решению.

К новой категории уголовного проступка предполагается отнести 112 составов преступлений, включая 53 в сфере экономики, говорится в пояснительной записке к законопроекту. С учетом статистики по судимости за 2019 год, эта мера может быть применена в отношении 68 тысяч лиц, включая почти 50 тысяч, осужденных за экономические преступления. Таким образом, механизм уголовного проступка будет способствовать отказу от избыточной уголовно-правовой репрессии и реализации принципов справедливости и гуманизма, говорится в документе.

