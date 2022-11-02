Участок зеленой ветки метро закроют на реконструкцию с 12 ноября примерно на полгода

Участок «Автозаводская» - «Орехово» Замоскворецкой линии Московского метрополитена закроют на шесть месяцев, начиная с 12 ноября. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Метрополитен совместно с Мосметростроем проведут большой объем работ: фактически построят новый тоннель протяженностью 120 м на участке от «Царицыно» до «Кантемировской». Оборотные тупики для разворота поездов есть только на станциях «Автозаводская» и «Орехово», поэтому движения не будет на участке между ними», - говорится в сообщении.

На закрытом участке будут организованы бесплатные компенсационные автобусы на все время перекрытия - их будет больше, чем обычно.

Помимо автобусов, пассажиры смогут также строить альтернативные маршруты через Люблинско-Дмитровскую, Серпуховско-Тимирязевскую линии, МЦК, Павелецкое направление МЖД, МЦД-2, использовать наземный транспорт и новые станции Большой кольцевой линии после их запуска.

Кроме того, 22 октября появится горячая линия по номеру 3210, где пассажиров будут консультировать в режиме онлайн по всем вопросам закрытия.

Как подчеркнул первый заместитель начальника метрополитена - начальника дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов, работы на данном участке будут вестись круглосуточно.

«Во время ограничения на закрытых станциях будет обновлена инфраструктура: мы уложим виброгасящие блоки и бесстыковый путь, благодаря чему поездки на этом участке Замоскворецкой линии станут тише и комфортнее», - рассказал он.

Кроме того, руководитель блока PR и маркетинга департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Юлия Темникова, добавила, что в приложениях «Метро Москвы» и «Московский транспорт» можно будет построить наиболее быстрый альтернативный маршрут.

