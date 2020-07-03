У «Победы» появился регулярный рейс Мурманск - Сочи

Авиакомпания "Победа" запустила новы регулярный рейс по маршруту Мурманск – Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что рейс будет выполняться 2 раза в неделю, начиная с 3 июля, по вторникам и пятницам.

В компании агентству отметили, что «Победа» с июня начала поэтапное восстановление программы полетов после периода самоизоляции из-за коронавируса.

На летний сезон текущего года программа полетов российского лоукостера состоит из 83 направлений по РФ. Уточняется, что тарифы ниже почти в 3 раза по сравнению с летом прошлого года.



