У «Победы» появился регулярный рейс Мурманск - Сочи
Авиакомпания "Победа" запустила новы регулярный рейс по маршруту Мурманск – Сочи. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что рейс будет выполняться 2 раза в неделю, начиная с 3 июля, по вторникам и пятницам.
В компании агентству отметили, что «Победа» с июня начала поэтапное восстановление программы полетов после периода самоизоляции из-за коронавируса.
На летний сезон текущего года программа полетов российского лоукостера состоит из 83 направлений по РФ. Уточняется, что тарифы ниже почти в 3 раза по сравнению с летом прошлого года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
668 тыс.+6 718 / сут.
Умерли
9 859+176 / сут.
Выздоровели
438 тыс.+8 915 / сут.
- Мы будем жить теперь по-новому: Поправки в Конституцию вступают в силу
- Бизнесмена из «списка Титова» выпустили из СИЗО после вмешательства Путина
- В ВОЗ назвали «спекуляцией» утверждения о новой волне COVID-19
- Самолет Ryanair совершил вынужденную посадку из-за пожара на борту
- Мишустин поздравил нового премьера Франции с назначением
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru