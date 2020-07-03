Итоги недели: Триумф обнуления, скандал в Минобрнауки, «невиновный» Ефремов

Поправки к Конституции России вступают в силу

За них на завершившемся в среду голосовании, по подсчетам Центризбиркома, проголосовали почти 78% избирателей, против – чуть более 21% процента. Этот результат в Кремле назвали триумфом. Владимир Путин уже подписал указ, согласно которому, поправки вступят в силу в субботу, 4 июля. Кроме того, Путин анонсировал изменение всей законодательной базы России с тем, чтобы она полностью соответствовала обновленной Конституции. Депутаты Госдумы безотлагательно начнут работать над законопроектами, необходимыми для реализации одобренных поправок в Конституцию, - заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

Замглавы Минобрнауки Марина Лукашевич задержана в Москве по подозрению в мошенничестве на 40 миллионов рублей