Итоги недели: Триумф обнуления, скандал в Минобрнауки, «невиновный» Ефремов
НСН о наиболее заметных событиях уходящей недели
Поправки к Конституции России вступают в силу
За них на завершившемся в среду голосовании, по подсчетам Центризбиркома, проголосовали почти 78% избирателей, против – чуть более 21% процента. Этот результат в Кремле назвали триумфом. Владимир Путин уже подписал указ, согласно которому, поправки вступят в силу в субботу, 4 июля. Кроме того, Путин анонсировал изменение всей законодательной базы России с тем, чтобы она полностью соответствовала обновленной Конституции. Депутаты Госдумы безотлагательно начнут работать над законопроектами, необходимыми для реализации одобренных поправок в Конституцию, - заявил спикер палаты Вячеслав Володин.
Замглавы Минобрнауки Марина Лукашевич задержана в Москве по подозрению в мошенничестве на 40 миллионов рублей
По сообщению МВД России, в 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные средства, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки. При этом выполнение работ в полном объеме не планировалось. Заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям договоров. Приемку осуществлял сообщник, занимавший руководящую должность в ведомстве.
Услуги ЖКХ в России с 1 июля подорожали
Индексация тарифов в сфере ЖКХ происходит ежегодно по распоряжению правительства, в среднем по стране она составит около четырех процентов. Рост варьируется от региона к региону. Меньше всего – на 2,4 процента – тарифы повысят в Ненецком автономном округе. Самый большой рост тарифов ждет Чеченскую республику – 6,5 процента. Рост в Москве составит 5%, в Подмосковье – 4,1%. С 1 июля также выросли тарифы на электроэнергию, в среднем по стране — на пять процентов.
Адвокат актера Михаила Ефремова заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы
Ефремов данное преступление не совершал, - заявил Эльман Пашаев. Позднее в интервью ТАСС адвокат заявил, что его не так поняли: его «подзащитный признает, что произошла автоавария с его машиной. И он готов помочь родственникам погибшего как верующий и добрый человек», - сказал адвокат. Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada, водитель которого позже умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Брат погибшего, чьи слова приводит то же агентство, заявил, что семья «очень устала морально от удивительных заявлений, которые высказывала защита Михаила Ефремова в последние дни».
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