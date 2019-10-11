Трамп рассказал о потере друзей из-за президентства
11 октября 201913:32
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что потерял всех друзей после того, как стал президентом. Как отмечает «Свободная пресса», хозяин Белого дома пошутил на эту тему во время выступления в Миннесоте.
Трамп отметил, что сегодня приятели боятся с ним говорить, так как, по его словам, те испытывают глубокое уважение к человеку, занимающему высший государственный пост.
Он также посетовал, что хотел бы, чтобы друзья, как и прежде, называли его просто Дональдом, а не «господин президент» как сейчас.
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