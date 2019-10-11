Трамп рассказал о потере друзей из-за президентства

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что потерял всех друзей после того, как стал президентом. Как отмечает «Свободная пресса», хозяин Белого дома пошутил на эту тему во время выступления в Миннесоте.

Трамп отметил, что сегодня приятели боятся с ним говорить, так как, по его словам, те испытывают глубокое уважение к человеку, занимающему высший государственный пост.

Он также посетовал, что хотел бы, чтобы друзья, как и прежде, называли его просто Дональдом, а не «господин президент» как сейчас.

