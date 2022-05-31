«Тинькофф банк» с 6 июня повысит комиссии за SWIFT-переводы
«Тинькофф банк» в 2 раза повысит минимальную комиссию за SWIFT-переводы. Новые условия вступят в силу с 6 июня, сообщается в телеграм-канале финансовой организации.
Ранее минимальная комиссия составляла 15 долларов или 10 фунтов, новая цена - 30 долларов или 30 фунтов. Или 1% от суммы перевода, но не более 200 долларов/200 фунтов.
В банке посоветовали тем, кто часто переводит деньги за границу, рассмотреть подключение сервиса Tinkoff Premium. Там комиссия будет составлять 0,5% от суммы перевода или 15 долларов.
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