Телеведущая Курбангалеева сообщила, что Россия потребовала от Чехии ее выдачи
Россия потребовала от Чехии экстрадировать бывшую ведущую телеканала «Россия 1» Фариду Курбангалееву (признана в России иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом экс-телеведущая заявила в соцсетях.
По словам Курбангалеевой, которая находится в Праге, соответствующий запрос направила за рубеж Генпрокуратура России. Бывшая ведущая показала письмо от чешской полиции. Дело будет рассматривать суд в Праге.
В октябре Курбангалееву объявили в международный розыск, заочно обвинив в публичных призывах к оправданию терроризма и распространении фейков о российской армии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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