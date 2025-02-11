Телеведущая Курбангалеева сообщила, что Россия потребовала от Чехии ее выдачи

Россия потребовала от Чехии экстрадировать бывшую ведущую телеканала «Россия 1» Фариду Курбангалееву (признана в России иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом экс-телеведущая заявила в соцсетях.

По словам Курбангалеевой, которая находится в Праге, соответствующий запрос направила за рубеж Генпрокуратура России. Бывшая ведущая показала письмо от чешской полиции. Дело будет рассматривать суд в Праге.

В октябре Курбангалееву объявили в международный розыск, заочно обвинив в публичных призывах к оправданию терроризма и распространении фейков о российской армии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

