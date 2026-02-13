Телеграм замедлился, а украинцы ждут «Орешник»
В России замедлили работу Телеграма, украинские СМИ испугались учений с «Орешником», а в Италии проходят Олимпийские игры.
Замедление работы Телеграм
Во вторник Роскомнадзор начал замедлять работу Телеграм. Пользователи жалуются на медленную отправку сообщений, проблемы с загрузкой фото и видео.
«Телеграм Маркетинг» отвечает на популярный вопрос:
«Поступил вопрос из зала: "а что, теперь Телеграм может не выполнять требования российских регуляторов, раз все равно запретили?" Отвечаю: 1. Не запретили, а замедляют. И степень замедления может быть разной. 2. Основной мерой принуждения может стать запрет на рекламу. <…> Это сильно покалечит не только медиарынок каналов в РФ, но и, вероятно, большую часть рекламного рынка Телеграм, включая рекламную платформу (будем честны, такого распространения каналы так нигде особо и не имеют, как в РФ). 3. По интересам уважаемых партнеров это ударит еще сильнее. 4. А еще можно определенными мерами ограничить ТОН, например, что ударит больно и по другим интересам Телеграм и лично Пал Валерича. Никогда не сомневайтесь в наличии мер принуждения от государства к бизнесу, особенно сильно зависящего от домашнего (опять же, будем честны) рынка. Телеграм это вам не Ютуб».
«Про tech и этих» напоминает:
«Telegram продолжает работать. В подтверждение этому мы публикуем этот пост, а вы его читаете. Заблокированный однажды в 2018 году Telegram продолжал работать, и когда его разблокировали в 2020-м, никто уже и не помнил, что была какая-то блокировка. Дуров тогда еще не знал, что самая несвободная страна в мире – это Франция, а мы не знали, что блокировки с нами надолго. В 2018 году главный аргумент экспертов по блокировкам был в том, что Telegram деградирует сам по себе. Так говорил, например, тогдашний советник президента по интернету Герман Клименко. Но деградировали за это время, видимо, только мы с вами».
«Айтишник в ватничке» предвкушает борьбу:
«Штош, РКН таки официально признал, что сегодня начал "замедление" нашей телеги :) Последний раз такое было в 2018-м – тогда битва шла с переменным успехом и привела к появлению у телеграма специального протокола проксирования – MTProto, который как раз и был предназначен для обеспечения устойчивого соединения в условиях противодействий. Но телеграм тогда и так работал, правда, нестабильно. С тех пор технологии блокировок РКН, конечно, прокачал, но и пользователи в России тоже на месте, так сказать, не топтались – всякие трехбуквенные средства активно осваивали, ставили их бабушкам-дедушкам на телефоны и так далее. В общем, битва будет легендарной, понаблюдаем с интересом».
Депутат Госдумы Евгений Попов надеется, что до полной блокировки дело не дойдет:
«Не думаю, что это блокировка. Наверное, я последний, кто так не думает. Слишком много сил, времени и денег вложено в развитие этого мессенджера и в развитие контактов между гражданами России именно через этот инструмент. Посмотрим».
«Мюсли вслух» отмечают, что Роскомнадзор борется за соблюдение закона:
«Таким образом, Роскомнадзор обещает и дальше мытьем и катаньем добиваться от иностранных IT-гигантов и платформ реализации "закона о приземлении" от 1 января 2022 года и других нормативных актов. Их положения включают в себя открытие филиалов и размещение серверов в России, защиту персональных данных, противодействие мошенничеству, а также создание механизмов для пресечения экстремизма и терроризма. Не беремся судить о дальнейшем развитии событий вокруг Telegram, но констатируем, что сегодня и в мире, и в нашей стране цифровой ландшафт движется в сторону борьбы за доступ к узлам информации. И этот процесс, как объясняет популярный социолог М. Кастельс, становится борьбой за саму реальность».
Боевые действия
Авторы каналов продолжают следить за ходом специальной военной операции.
«Графиня изменившимся лицомъ бѣжитъ пруду» публикует видео киевского пожара:
«Киев не остался без внимания. Мощно отработали "Герани" и баллистика. Пожар на ТЭЦ-5 в Киеве после ударов баллистики, сообщают хохлы. "Искандеры" и "Герани" также отработали по объекту энергетики в Днепропетровске».
«Мейстер» следит за действиями ВСУ:
«В последние дни на Украине внезапно поверили в себя и попытались снова перейти в наступление. Насколько видно с нашей колокольни, сил для чего-то серьезного там нет, а мелочи жизни итоговый результат не поменяют. Но на какое-то время поддержать настроение собственному населению, которое уже явно устало ждать конечную перемогу, хватит и того, что есть. А проукраинские пропагандисты в твиттере, кто по зову души, кто по контракту, пообещают сладкие перспективы со взятием Мариуполя и выходом к Перекопу. Главное не вспоминать события лета 2023 года, когда ВСУ начали наступление "с решительными целями" и в куда больших силах. Силы эти все равно оказались недостаточными. А наши силы и возможности с тех пор существенно подросли. Можно, к слову, и прошлый год вспомнить, когда в самом начале 2025 ВСУ пытались чего-то еще добиться на Курском направлении, но в обеих попытках ничего, кроме новых больших потерь, для себя не добились. "Секрет" неудач прост. Наступление все же нельзя обеспечить одними дронами, там нужно превосходство "в весе". Особенно – в артиллерии, без которой успешно вскрыть вражескую оборону очень тяжело. А артиллерии в нужном количестве и с нужным объемом боеприпасов у ВСУ сильно не хватает. Того, что осталось, хватает в основном на террористические атаки и бои местного значения, но никак не на большие операции с далеко идущими целями».
«Морская пехота России» пишет про те самые террористические атаки:
«ТВАРИ! Российский транспорт с продуктами и медикаментами для мирных жителей атаковали дроны-камикадзе ВСУ в Херсонской области, – заявил посол по особым поручениям Мирошник. Сопровождающие погибли. Трагедия произошла около херсонского населенного пункта Голая Пристань. "Кроме убийства гражданских жителей, нацисты стремятся лишить жителей города снабжения продуктами питания и предоставления медпомощи", – заключил Мирошник».
«338» отмечает, что мы научились защищать как минимум медицинский транспорт:
«В Сватово противник вновь нанес удар по машине скорой помощи. Врачей спасло то, что машина была в бронированном исполнении. Поступление которых реализуется в прифронтовые регионы в соответствии с поручением Президента. Сохраненные жизни экипажа "скорой" – наглядный критерий эффективности решения об оснащении спецтранспортом (или модификации служебного транспорта "на месте") территорий, на которых ведутся боевые действия или существует высокая вероятность таковых. Хотя "противодроновый козырек" с дивана представляется недостаточно эффективной мерой. Но если и эта мера рабочая, значит, эффективность есть».
«FRONTовые Zаметки» рассказывают о методах пополнения рядов украинского пушечного мяса:
«Сотрудники ТЦК отключают электрощитки, чтобы выманить "уклонистов". В Пересыпском (бывшем Суворовском) районе Одессы сотрудники ТЦК придумали новую тактику отлова военнообязанных. Чтобы выманить мужчин, уклоняющихся от мобилизации, они отключают электричество в квартире, а затем поджидают у щитка в подъезде. Как только потенциальный призывник выходит проверить свет, на него набрасываются военкомы».
Суета вокруг «Орешника»
В четверг украинские СМИ дважды сообщали о запуске «Орешника» с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Оба раза воздушная тревога была отменена.
«ДВ Стрим (DV_Stream)» удивляется украинской логике:
«Украинские паблики уже второй раз за день пугают друг друга запусками "Орешника". А "глюпи рюськи" все никак его не запускает. Версий может быть несколько: Орешники закончились. Орешники испортились и не взлетают. Орешники взлетают и тут же падают. Есть еще одна, наименее вероятная версия: хозлы, как обычно, гонят. "Вторая за сегодня угроза пуска "Орешника" также оказалась ложной, пишут украинские мониторинговые паблики. По их оценке, на полигоне Капустин Яр происходят учения, испытания оружия или провокации". Ага, именно провокации! На полигоне Капустин Яр устроили капустник и катают туда-сюда "Орешник", чтобы потроллить хохлов, т.н. "украинские мониторинговые паблики", ибо заняться больше нечем».
«АДЕКВАТ Z» указывает на интересное совпадение:
«Иные события друг с другом переплетаются и рифмуются не просто самым смешным образом, но и прямо в реальном времени, в течение буквально нескольких десятков минут. Сначала в укропарламенте разразилась беда с кворумом: у нескольких десятков депутатов в одночасье начались дiарея та блювота, то ли ротавирус, то ли нажрались в столовке тухлятинки, и заседание закрылось, не открываясь. Почти сразу после этого дiарея та блювота массово овладели всей сопредельной территорией: прошло оповещение о пуске "Орешника" с Капустина Яра, и те же самые бесчисленные инфопомойки, которые так привыкли над этим изделием заливисто реготать, наперебой призывали стадо бегом ховаться в лопухи. Чуть позже, правда, выяснилось, что в Капяре запускали другое, вероятно, в рамках испытаний чего-то наиновейшего, и это позволило приступить к отстирыванию шаровар – ну по крайней мере там, где вода есть. Сколько продлятся испытания наиновейшего прежде первого, как с "Орешником" в позапрошлом ноябре, опытного боевого применения, мы не знаем, но когда оно состоится, весомый повод вытряхнуть из шаровар будет гарантирован. Вот с той линией, начало которой положили укродепутаты, все проще и предсказуемее: она получит богатое развитие уже этой весной. Когда все украинство, что пока находится в замороженном состоянии, оттает и потечет, привлекая тучи зеленых мух, жужжащих что-то похожее на щеневмэрлу. Со всеми хорошо предсказуемыми, так сказать, вытекающими последствиями».
Полковник в отставке Аслан Нахушев объясняет:
«"Орешник" – мобильный грунтовый комплекс баллистических ракет средней дальности (МГК БРСД). Его можно быстро перевезти и развернуть в любой части страны. И уже перевозят, и размещают. Как он выглядит, легко можно посмотреть на западных спутниковых снимках из Белоруссии. Чего ГШ ВСУ прицепился к Капустину Яру? Там только испытательные стенды и инфраструктура к ним. Все уже стоящие на боевом дежурстве комплексы (их девять) и ракеты к ним (их не менее двадцати) находятся в совершенно других местах. Стрельнуть с них можно совершенно неожиданно для противника. Но, к сожалению, мы вынуждены предварительно сообщать о готовящихся пусках американцам, не позднее чем за 24 часа, и обозначить квадрат примерного прилета 500*500 км. Так что ориентироваться надо не на пресс-службу ППО (50% они врут), а на официальные предупреждения посольства США в Киеве, которые он делает обычно за 6-8 часов до пуска».
«GET SWAGGIN» указывает, что на полигоне идут учения:
«Пуска "Орешника" не было. Сейчас на территории полигона "Капустин Яр" в Астраханской области (там стоят Орешники) проходят учения, именно они и становятся причинами тряски и воздушных тревог в Украине. Учения продлятся еще несколько дней, а значит, вероятность запуска "Орешника" сохранится».
Олимпийские игры
В конце прошлой недели состоялась церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр в Италии. Соревнования проходят в Милане и городе Кортина-д’Ампеццо.
Политолог Аслан Рубаев пишет о двойных стандартах Международного олимпийского комитета:
«Во время официальной церемонии открытия зимней Олимпиады в Италии зрители освистали официальную делегацию Израиля. Причина – геноцид мирного населения в Газе, где погибли и были ранены сотни тысяч человек, в первую очередь – женщины и дети. В ответ на это МОК заявил, что "Одна из олимпийских идей – спортсменов нельзя наказывать за действия их правительств". Какой интересный пассаж, однако. Значит, израильских спортсменов нельзя, а российских можно? Или это – другое?..»
«Всевидящее око» указывает на публикацию New York Times о том, что санкции в отношении российского спорта, скорее всего, подходят к концу:
«Перед началом Олимпиады президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что спорт должен сохранять политическую нейтральность, чтобы обеспечить свободу соревнований для спортсменов. Таких заявлений в последнее время много, и всякий раз остро хочется спросить: а что такое случилось в последнее время, что спорту резко понадобилось сохранять свою нейтральность вплоть до того, чтобы снимать санкции с российских спортсменов? Россия ударила "Орешником" по окрестностям Львова и поставила его в Беларусь? Испытала "Буревестник"? Почти полностью разгромила украинскую электрогенерацию, используемую для военных целей? Почему три года назад спортивные функционеры радостно "отменяли" российский спорт, а теперь, когда о победе над Россией в украинском конфликте может мриять только майданный умалишенный, наш спорт надо срочно возвращать на мировую арену? Может быть, глобальный Запад действительно понимает только силу и способен бить санкциями только слабых – или как минимум тех, кого он считает слабыми, кто, по его мнению, не сумеет ответить?»
«Иммиграция в Италию» рассказывает, что олимпийские медали разваливаются:
«Они должны были стать квинтэссенцией итальянской элегантности и технологического мастерства – симфонией дизайна, ремесла и патриотической гордости. Вместо этого олимпийские медали Игр Милан-Кортина 2026 рискуют войти в историю как визитная карточка организационного конфуза. Золото, серебро, бронза – нет, речь не о результатах, а о состоянии самих медалей, которые массово отрываются от шнурков и ломаются буквально в руках победителей. Все началось с публикации видео американской фигуристки Алисы Лю, чья медаль отсоединилась от ленты и упала на землю прямо во время празднования. Спустя несколько часов – новое видео: Бризи Джонсон, олимпийская чемпионка в скоростном спуске, прыгает от радости… и остается с пустыми руками: медаль улетела. То же самое произошло и с болгарским сноубордистом Тервелом Замфировым, шведкой Эббой Андерссон, немецким биатлонистом Юстусом Штреловом. <…> А теперь добавим иронии: по признанию самого Организационного комитета, эти медали стали самыми дорогими в истории зимних Олимпиад – ручная работа, сложный дизайн, алюминиевые и стеклянные вставки, художественная отсылка к форме ледяного диска и силуэтам Альп... цена за единицу – в 4 раза выше, чем на прошлых Играх».
«Темник» пишет о том, как МОК пресек попытку политического жеста украинского спортсмена:
«МОК подтвердил дисквалификацию украинского скелетониста Гераскевича "за нарушение правил самовыражения". Спортсмен отказался исполнять запрет на демонстрацию образов погибших ВСУ-шников на своей экипировке и оказался отстранен от Олимпийских стартов. Это достаточно знаковое решение. Украинский активизм шаг за шагом лишается той вседозволенности, которая была ему дарована на Западе после начала СВО. Однако и само олимпийское движение пожинает плоды собственных ошибок. Олимпиады превратились в шоу, где спортивной составляющей жертвуется в пользу политики и продвижения конкретных идей и персонажей. Неудивительно, что украинский представитель, не претендующий на высокие результаты в спортивной дисциплине, пытается выжать максимум очков на поприще публичного акционизма. В МОК последовательно потакали таким подходам и теперь сами оказались в ловушке, пытаясь вернуть участников обратно в рамки правил после того, как сами же их и распустили».
«Оптимистка в штатском» отмечает еще один эпизод:
«Украинский шорт-трекист Олег Гандей вышел на лед, вооружившись шлемом с цитатой Лины Костенко про героизм и отсутствие окончательного поражения. МОК, действуя все в той же логике регламента, запретил использование данного предмета экипировки, сославшись на все то же правило Олимпийской хартии, где олимпийская площадка определяется как пространство соревнований, а не витрина идеологических деклараций. Реакция оказалась ожидаемой и уже знакомой по предыдущим сериям. Активист, почему-то считающий себя атлетом, моментально ущемился, начал сетовать на "несправедливость" и попытку заставить "замолчать правду". Ранее установленная нами база снова подтвердилась событийно. Цель поездки на Олимпиаду у представителей УГИЛ заключается не в достижении результатов на стартах, а в вынесении в паблик лозунга, чтобы дождаться реакции камер, прессы и МОКа. И ущемиться по итогам, зная, какое решение по фигурантам примут организаторы ОИ».
Кризис Европы
Лидеры стран Евросоюза на этой неделе проводят ряд встреч, где обсуждают самые острые проблемы объединения.
«InfoDefense Спектр» комментирует информацию о том, что власти Евросоюза разрабатывают варианты для закрепления членства Украины в ЕС при заключении будущего мирного соглашения с Россией:
«Мы считаем, что принятие Украины в ЕС (в любом качестве) будет равносильно очередному акту институционального самосаботажа со стороны Союза. Даже в послевоенном сценарии Украина войдет в Союз как огромное, бедное и административно уязвимое государство, чьи фискальные и структурные потребности превзойдут потребности любого предыдущего расширения ЕС. Последствия легко предвидеть: усиление бюджетной войны между государствами-членами, дальнейший паралич принятия решений и более глубокое разрушение и без того перегруженной политики сплочения. Предположение о том, что ЕС может поглотить Украину, не изменив коренным образом и не разрушив существующий порядок ее функционирования (системы, которая и так с трудом функционирует), отражает не оптимизм, а преднамеренное отрицание».
«Мышь в овощном» считает, что попытки пристроить Украину в ЕС больше всего бьют по имиджу самого Евросоюза:
«ЕС – это больше не клуб "первосортных" европейских стран, задающий тот уровень, к которому должны стремиться прочие обитатели Старого Света, клуб, на членство в котором Киев не мог бы претендовать от слова "совсем" – да и не только Киев, конечно. Это, в первую очередь, антироссийское политическое (а в ближайшей перспективе – и военно-политическое) объединение, основной миссией которого является силовое противостояние России. Соответственно, готовность необандеровского режима выступать тараном этого процесса является основной, необходимой и достаточной причиной обсуждения еврочленства Киева – никаких иных причин тут нет».
«Папочка канцлера» отмечает, что финансовый оптимизм покинул немцев и австрийцев:
«Согласно свежему опросу EY, лишь 33% граждан Германии оценивают свои финансы положительно. 21% заявляют об ухудшении своего положения. Исследование TeamBank вовсе фиксирует индекс финансовой уверенности на уровне 8 пунктов из 100. Для сравнения: в 2019-м было 31,25. 16% бюргеров считают свою рабочую занятость ненадежной. Хотя уровень инфляции в Австрии упал до 2%, как показал опрос Market для газеты STANDARD, 37% австрийцев считают, что их финансовая ситуация за год ухудшилась, – почти вдвое больше, чем в декабре 2019-го».
«Франция Баска» пишет об экономических проблемах французов:
«Франция назанимала денег столько, что не только госдолг стал неподъемен, но даже для его обслуживания (выплаты процентов по нему) приходится занимать деньги. А дают их теперь французам под самые высокие в ЕС проценты. Одним словом, с бюджетом у них катастрофа. И вот Моцарту финансов (так подкаблучные СМИ еще недавно называли Макрона) пришла в голову блестящая идея: откуда взять деньги под невысокие проценты. На днях французский президент давал интервью европейским СМИ и пугал их нависшей над Европой опасностью: старушке грозит забвение, она может исчезнуть с геополитической карты мира. Как ни странно, стирать Европу с карты мира будет, по версии Макрона, не Россия. Оказалось, что страшный ворог теперь не в восточные ворота ЕС ломится, а с тыла, с черного входа (то есть со стороны Атлантического океана) да по Шелковому пути заходит. Именно конкуренцию с Китаем и с США европейцам, в их сегодняшнем состоянии, не выдержать. Чтобы избежать катастрофы, Европе нужно, по мысли французского президента, ежегодно вкладывать триллион двести миллиардов евро в три области: в оборону и безопасность, в цифровые технологии и в, как же без нее, зеленую энергетику. Причем делать это нужно не каждому из 27 членов ЕС по отдельности, а выпускать на эту сумму еврооблигации (евробонды), проценты по которым будут, естественно, будут минимальные. Разве не гениально? <…> Германия и ряд "северных" стран выступают против этой хитрой идеи новоявленного Остапа Бендера: как за счет общего европейского кармана денег дать толчок буксующей французской экономике. Поддержат ли идею Макрона остальные члены ЕС, не ясно, но наблюдать за банкой с европейскими пауками нам в любом случае будет весьма любопытно».
В Великобритании разразился скандал после слов миллиардера, совладельца футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Джима Рэтклиффа о том, что страну колонизировали мигранты.
«Доктор Z прописал» отмечает, что Рэтклиффу пришлось извиниться:
«Накануне он в интервью телеканалу Sky News заявил, что мигранты колонизировали страну, поглощая государственные ресурсы посредством получения пособий. А уже сегодня заявил, что сожалеет о том, сказанное обидело "некоторых людей в Великобритании и Европе и вызвало обеспокоенность". При этом, по словам Рэтклиффа, важно поднимать тему "контролируемой и хорошо управляемой иммиграции, которая поддерживает экономический рост". В общем, проявил принципиальность на сутки».
Горячие новости
