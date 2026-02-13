Телеграм замедлился, а украинцы ждут «Орешник»

1

Во вторник Роскомнадзор начал замедлять работу Телеграм. Пользователи жалуются на медленную отправку сообщений, проблемы с загрузкой фото и видео.

«Телеграм Маркетинг» отвечает на популярный вопрос:

«Поступил вопрос из зала: "а что, теперь Телеграм может не выполнять требования российских регуляторов, раз все равно запретили?" Отвечаю: 1. Не запретили, а замедляют. И степень замедления может быть разной. 2. Основной мерой принуждения может стать запрет на рекламу. <…> Это сильно покалечит не только медиарынок каналов в РФ, но и, вероятно, большую часть рекламного рынка Телеграм, включая рекламную платформу (будем честны, такого распространения каналы так нигде особо и не имеют, как в РФ). 3. По интересам уважаемых партнеров это ударит еще сильнее. 4. А еще можно определенными мерами ограничить ТОН, например, что ударит больно и по другим интересам Телеграм и лично Пал Валерича. Никогда не сомневайтесь в наличии мер принуждения от государства к бизнесу, особенно сильно зависящего от домашнего (опять же, будем честны) рынка. Телеграм это вам не Ютуб».

«Про tech и этих» напоминает:

«Telegram продолжает работать. В подтверждение этому мы публикуем этот пост, а вы его читаете. Заблокированный однажды в 2018 году Telegram продолжал работать, и когда его разблокировали в 2020-м, никто уже и не помнил, что была какая-то блокировка. Дуров тогда еще не знал, что самая несвободная страна в мире – это Франция, а мы не знали, что блокировки с нами надолго. В 2018 году главный аргумент экспертов по блокировкам был в том, что Telegram деградирует сам по себе. Так говорил, например, тогдашний советник президента по интернету Герман Клименко. Но деградировали за это время, видимо, только мы с вами».

«Айтишник в ватничке» предвкушает борьбу:

«Штош, РКН таки официально признал, что сегодня начал "замедление" нашей телеги :) Последний раз такое было в 2018-м – тогда битва шла с переменным успехом и привела к появлению у телеграма специального протокола проксирования – MTProto, который как раз и был предназначен для обеспечения устойчивого соединения в условиях противодействий. Но телеграм тогда и так работал, правда, нестабильно. С тех пор технологии блокировок РКН, конечно, прокачал, но и пользователи в России тоже на месте, так сказать, не топтались – всякие трехбуквенные средства активно осваивали, ставили их бабушкам-дедушкам на телефоны и так далее. В общем, битва будет легендарной, понаблюдаем с интересом».

Депутат Госдумы Евгений Попов надеется, что до полной блокировки дело не дойдет:

«Не думаю, что это блокировка. Наверное, я последний, кто так не думает. Слишком много сил, времени и денег вложено в развитие этого мессенджера и в развитие контактов между гражданами России именно через этот инструмент. Посмотрим».

«Мюсли вслух» отмечают, что Роскомнадзор борется за соблюдение закона:

«Таким образом, Роскомнадзор обещает и дальше мытьем и катаньем добиваться от иностранных IT-гигантов и платформ реализации "закона о приземлении" от 1 января 2022 года и других нормативных актов. Их положения включают в себя открытие филиалов и размещение серверов в России, защиту персональных данных, противодействие мошенничеству, а также создание механизмов для пресечения экстремизма и терроризма. Не беремся судить о дальнейшем развитии событий вокруг Telegram, но констатируем, что сегодня и в мире, и в нашей стране цифровой ландшафт движется в сторону борьбы за доступ к узлам информации. И этот процесс, как объясняет популярный социолог М. Кастельс, становится борьбой за саму реальность».

