Телеграм: ВСУ бьют по детям, а США мирятся с Ираном
Украинские дроны массово атаковали Москву и область, на этом фоне в России стартовала подготовка к выборам, а США и Иран договорились о прекращении огня.
Саммит Россия – АСЕАН
В среду в Казани начался саммит Россия – АСЕАН с участием представителей всех стран Юго-Восточной Азии.
«Недальний Восток» пишет, что в ходе саммита президент России дал старт новому производству:
«Владимир Путин запустил в Зеленодольске комплекс по производству крупнотоннажных компрессоров для СПГ. Объект открыт в рамках Концепции технологического развития России до 2030 года. Команду на запуск президент дал вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым прямо в ходе саммита с АСЕАН. Раньше такая технология существовала только в США и Японии, а теперь она доступна в России. Первый агрегат уже готов для проекта "Балтийский СПГ", а заказали его "Газпром" и "Новатэк". Эксперты подчеркивают, что страна перестает зависеть от импортных узлов и начинает собирать полный технологический цикл внутри собственного рынка. Владимир Путин назвал предприятие уникальным и связал его в своей речи с укреплением технологической независимости. <…> К слову, саммит Россия – АСЕАН добавляет этому технологическому рывку еще и политический слой. На одной площадке Москва демонстрирует странам Азии не только дипломатическую открытость, но и реальную способность развивать технологическую базу для энергетики будущего. А энергетика – это то, что нужно буквально всем растущим экономикам Востока. И Россия намерена встать во главе строя этих экономик».
«Доктор Z прописал» рассказывает, о чем договорились участники саммита:
«Россия и страны АСЕАН условились наращивать партнерство в энергетике. Главной целью заявлены обеспечение надежности поставок и снижение зависимости от одного источника. Для этого планируют расширять торговлю нефтью, газом, СПГ и электроэнергией, привлекать инвестиции и заключать долгосрочные контракты в рамках рыночных правил и местных законов. Кроме того, стороны собираются развивать общую инфраструктуру: поддерживать проекты вроде единой энергосистемы АСЕАН, газопровода через Азию и соглашения по нефтяной безопасности. Также предусмотрены инвестиции вложения в строительство хранилищ и транспортных мощностей».
Тюрколог Владимир Аватков делает вывод:
«Мир перестал быть европоцентричным, америкацентричным и становится азияцентричным, востокоцентричным. На этом фоне Россия укрепляет отношения со странами, которые находятся на подъеме в этом новом мире, что подтвердил саммит Россия – АСЕАН».
«Темник» считает, что принятая по итогам саммита декларация – не дежурный документ:
«Если сравнить текст 2026 года с аналогичными совместными заявлениями 2018 и 2021 годов, то можно выделить весьма интересные вещи, наглядно отражающие новую геополитическую реальность. В ранних документах акцент делался преимущественно на поддержании существующей региональной архитектуры и развитии дежурных связей. Теперь же появляется принципиально новая формулировка: признаются вызовы в результате глобальных сдвигов и закрепляется общее стремление к построению "справедливого многополярного мира". В политическом смысле это крупная дипломатическая победа Москвы. То, что страны АСЕАН (среди которых есть и традиционные партнеры США) согласились подписаться под ключевым термином российской внешнеполитической доктрины, говорит о готовности Глобального Юга солидаризироваться с запросом на пересмотр однополярной гегемонии».
Атаки на российские регионы
На этой неделе украинские дроны массово атаковали Москву и Московскую область.
Политолог Андрей Перла наблюдает за реакцией релокантов:
«Радость эмигрантов от дроновой атаки на Москву (а радость в их соцсетях такая, что рвутся баяны и шампанское пенится) - это не только демонстрация предательства. В их предательстве ничего нового нет. Но поразительно, до какой степени эти люди, еще несколько лет назад ходившие по Москве, не понимают ни России, ни русского народа. Им кажется, что народ должен начать требовать от власти – согласиться на требования врага и заключить мир. Чтобы не бомбили. А народ если и начнет чего требовать, так это ударить по врагу посильнее, сжечь его, гада, дотла, применить самое мощное оружие, не оставить по ту сторону фронта камня на камне. До польской границы, до немецкой границы, до Атлантического океана. И когда это требование прозвучит, оно будет властью услышано. И выполнено».
«Мейстер» уверен, что эти атаки не помогут Киеву:
«Враг делает что может, то есть ведет войну доступными средствами. Благодаря тому, что дроны из коммерческой комплектухи стоят очень недорого и могут тиражироваться в больших объемах, те или иные удары могут проходить. Повлияют ли они на исход войны? Нет, потому что по Украине каждые сутки прилетает больше и крепче, чем ВСУ добиваются за месяц. В том числе потому, что у нас ПВО есть, и она сбивает 90 и более процентов летящего сюда, а их ПВО давно превратилась в отдельные лоскуты, не способные ничего защитить. Ни от таких же "коммерческих" дронов, ни тем более от ракет и бомб. А картинку враг и дальше будет пытаться создавать, это единственное что ему остается».
Канал «Андрей Малахов | Оператор БПЛА» призывает к радикальным мерам:
«Полное освобождение Донбасса гарантирует нам защиту от подобных прилетов? Нет. Полное освобождение Донбасса плюс Запорожской и Херсонской области гарантирует нам защиту от подобных прилетов? Нет. Когда мы отбросим врага за Днепр, он больше не сможет наносить подобные удары? Сможет, но с большими трудностями. Только полный разгром Украины гарантирует нас от подобного. Нам нужен полный разгром Украины».
В среду в Брянской области ВСУ нанесли удар по автобусу, который вез детскую футбольную команду из Белоруссии на сборы в Геленджик. Погибла сопровождавшая детей женщина, ранения получили восемь человек.
«АДЕКВАТ Z» напоминает о позиции лидера Белоруссии Александра Лукашенко:
«Не наша война, много раз говорил белорусский вождь. Извиняюсь перед Владимиром Александровичем за нелестные слова в его адрес, может, и не надо было их говорить, учитывая, что он все-таки воюет, говорил белорусский вождь буквально позавчера. России надо сесть за стол переговоров, уйти от заявленной максимальной позиции и идти на компромисс, говорил белорусский вождь также позавчера. И во всем описанном духе за все обозримое прошлое белорусский вождь успел сказать столько, что приведенное, наверное, сойдет даже не за десятую часть процента, а за сотую. Давняя расхожая истина: не воображайте, что неучастие в политике убережет вас от ее последствий. Ко многим другим явлениям тоже применимая, как влитая».
Политолог Павел Данилин грустит:
«Война, она такая. И когда кулаки сжимаешь от злости и ярости тоже. Есть враг. Враг хитрый, сильный и богатый. Этот враг – глобальный Запад – использует Украину как инструмент и оружие против нас. И да, надо быть готовым к тому, что на войне бывают и такие дни».
Подготовка к выборам
Владимир Путин своим указам назначил единый день голосования на 20 сентября. Во вторник председатель ЦИК России Элла Памфилова объявила о начале подготовки к голосованию.
Политконсультант Константин Листратов называет рост тревожности одним из главных вызовов предстоящей кампании:
«По данным мониторинга ФСО, индекс тревожности сегодня находится на уровне около 64 пунктов из 100. Это выше показателей 2021 года, но заметно ниже пиков весны 2022-го. Однако главный вывод заключается не в самой тревожности, а в ее характере. Источником тревожности, помимо атак БПЛА, выступает сочетание внешней нестабильности и экономической неопределенности. Конфликт между Израилем и Ираном, санкционное давление, торговые войны, колебания нефтяных цен и общая турбулентность мировой экономики воспринимаются обществом не как геополитика сама по себе. Как я отметил в ходе выступления, для избирателя геополитика заканчивается там, где начинается семейный бюджет. Людей волнуют не дипломатические маневры и баланс сил на Ближнем Востоке, а вопрос о том, как происходящее отразится на стоимости товаров, рынке труда, доходах семьи и перспективах будущего».
«ЭИСИ – Повестка дня» приводит мнение политолога Анны Федоровой о роли молодежи в выборах:
«Сейчас оппоненты стараются создать непреодолимую пропасть между молодежью и властью, распространяя оппозиционные нарративы и псевдосоциологию. В оппозиционных источниках появляются "опросы", утверждающие отсутствие рейтинга у парламентских партий и "масштабную общественную катастрофу". Частично это связано с общей ситуацией в западном мире, где молодежь действительно переживает кризис доверия к институтам из-за экономических и социальных проблем. Однако российская реальность существенно отличается: миф о массовой протестности молодежи не подтверждается эмпирически. Свежие опросы показывают, что порядка трех четвертей молодежи испытывают спокойствие или оптимизм, а доля тех, кто ощущает тревогу и пессимизм, составляет лишь около четверти. При этом молодежь остается критичной к институтам и не чувствует безусловного доверия к политическим партиям. Это означает, что партии должны целенаправленно завоевывать доверие, а не рассчитывать на пассивную лояльность. Уничижительные ремарки в адрес молодежи со стороны партийных функционеров только отталкивают потенциальных сторонников».
«Укол Zонтиком» удивляется выбору кандидата от КПРФ:
«КПРФ зачем-то вытащила из пыли и нафталина забытого всеми Рашкина и выдвинула его на выборы в ГД по Иркутской области. Да-да, того самого Рашкина, который еще в 2021 попался на браконьерстве с мертвым лосем и в 2022 был с треском лишен депутатского мандата. То есть прошло без малого четыре года, а замены Рашкину так и не нашлось? Неужели совсем нет молодежи или местных иркутских кадров? Рашкин так-то вообще саратовский… Чудные дела».
«338» напоминает про ответственность за попытки нарушить ход выборов:
«Важно зафиксировать – и очень доступно объяснить – что любые попытки повлиять на избирательный процесс приравниваются/должны приравниваться к посягательству на основы конституционного строя. То есть нарушить/поставить под сомнение ключевой принцип отправления власти в России (источник власти – народ, который отправляет власть в том числе посредством участия в выборах), а также основы функционирования публичной власти. В данном случае это посягательство на электоральный суверенитет. Краснее линии здесь не придумать. Разве что внешняя "физическая" агрессия».
Политический консультант Дмитрий Фетисов отмечает специфику этой кампании:
«Одной из ключевых особенностей выборов в ГД-2026 станет заметное число ресурсных самовыдвиженцев, которые будут уверенно идти на победу в своих округах. Это всего лишь факт, но он также подчеркивает необходимость реформирования партийной системы в государстве».
Мирный меморандум США и Ирана
В среду президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан дистанционно подписали меморандум о прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Документ вступил в силу немедленно, положив начало 60-дневному периоду переговоров о более широком соглашении. МИД Ирана предупредил, что меморандум может быть аннулирован, если его условия не будут выполняться.
«Ретроград на холме» считает, что для США военная кампания против Ирана изначально была не только решением вопроса безопасности, но и средством удовлетворения собственных интересов:
«Если бы вдруг удалось добиться максимума – падения режима и хаоса, иранская энергетическая отрасль стала бы для США экономическим трофеем (так же как когда-то в соседнем Ираке), который бы оправдал все материальные и политические затраты. Как пример – процесс монетизации результатов военно-политической акции через захват нефтяной отрасли шатко-валко и крайне непрозрачно, но полным ходом идет в Венесуэле. Так как добиться максимума не получилось, американцам пока придется иметь дело с тем, что есть. Вряд ли они решатся на второй заход – предпосылок к тому пока нет, а главное нет возможностей добиться чего-то внятного силой. Но можно спекулировать идеей "можем повторить", одновременно предлагая экономическое сотрудничество. Отсюда, видимо, появление в публичном пространстве странных проектов вроде огромных 300-миллиардных фондов. Сигнализируют Тегерану, мол, может быть и вот так. Подумайте, что за дивный новый мир».
«РСМД» цитирует классика:
«Позицию США по мирному соглашению с Ираном полностью отражает фраза Мишеля де Монтеня: "не достигнув желаемого, они уверенно делали вид, что желали достигнутого". По сути, новое соглашение не превышает прежних обязательств Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 г.».
«Всевидящее око» указывает на неприятное для США последствие иранской кампании:
«CNN утверждает, что стратегические резервы нефти США упали до минимума с 1983 года – с тех пор, как президент Рейган начал создавать их после крайне неприятного нефтяного кризиса, который устроили Западу нефтедобывающие страны Ближнего Востока в 1973 году. На самом деле для администрации Белого дома это очень плохой знак. Казалось бы, захват Венесуэлы неминуемо должен был смягчить топливный шок от войны с Ираном. Для этого, собственно, оно все и затевалось, потому что иначе срочности в похищении Мадуро не было никакой. Но опять что-то пошло не так, как обычно в последнее время. И теперь у США нет никакой свободы действий для следующей войны – скажем, с Китаем за Тайвань. Которая теперь неизбежно откладывается. А Китай очень внимательно наблюдает за проблемами стратегического противника. И делает выводы».
«Пинта разума» полагает, что главная опасность для любых ирано-американских договоренностей – это политика Израиля в Ливане:
«На юге этой страны [Ливана] базируется проиранская "Хезболла", которая находится в непримиримых отношениях с еврейским государством. Боевые действия между ними на постоянной основе прекратить практически невозможно. Тем более, что в ходе нынешней военной операции Израиль захватил часть территории Южного Ливана, превращает ее в буферную зону и уходить оттуда не собирается. Поэтому, скорее всего, сделку между Ираном и США сорвет война Израиля с "Хезбаллой". Администрация Трампа вряд ли окажется способной убедить израильские власти не воевать с ней, а сама "Хезболла" вместе с Ираном будет вооруженным путем добиваться удаления ЦАХАЛ из Ливана. Такой сценарий предусматривает иранские удары по Израиль и израильские – по Ирану. В итоге и Вашингтон не останется в стороне, и ирано-американский конфликт зайдет на новый круг».
«Кот-американист» считает, что определенных целей Трамп достиг:
«Трамп смело может записать себе в актив соглашение с Исламской республикой, хотя оно и выглядит пока "картонным". Минимум заморозит конфликт, а потом – продаст его верному электорату как достижение и на время купирует не только разрастание раскола среди сторонников, но и рост цен не бензин. Между тем мнение демократов, постоянно критикующих власти за ближневосточную авантюру, его не волнует. Вместе с тем важно понимать, что Трамп вынужден лавировать между двумя группами интереса – израильскими лоббистами, недовольными сделкой с Ираном, и своими сторонниками из движения MAGA (Make America Great Again). Последние изначально относились скептически к ближневосточному курсу Белого дома и критиковали Тель-Авив за втягивание Вашингтона в войну с Тегераном».
Саммит «Большой семерки»
В понедельник лидеры стран G7 собрались во французском Эвиане на ежегодный саммит.
Политолог Дмитрий Дробницкий пишет про итоговую декларацию саммита:
«Вся драматургия саммита G7 была построена так, чтобы развернуть США от Ближнего Востока к т.н. "восточному флангу НАТО", а именно к войне с Россией на Украине, а в перспективе и на других театрах. Второй гармоникой была попытка пересобрать т.н. "глобальный юг" под евроатлантическим контролем, но об этом как-нибудь в другой раз. Игра евроатлантического лобби удалась. Ранее предполагалось, что итогового документа по результатам саммита не будет, будет лишь заявление страны-хозяина (Франции), поскольку считалась, что есть высокая вероятность того, что Трамп не подпишет антироссийский текст, поскольку много раз до этого он от этого отказывался. Но декларация состоялась, и Трамп ее подписал. Ему позволили фиглярствовать, ему подпевали и привычно хвалили, но "на путь истинный" направили. Как, собственно, и планировали. Итоговая декларация, которая названа "Заявление лидеров стран "Большой семерки" по геополитическим вопросам", начинается с украинского раздела. В нем повторена медийная мантра о "новом импульсе" и "смене вектора", который страны "Семерки" обязуются всячески "ускорить", в связи с чем "увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств дальнего действия" а также "рассмотреть возможность предоставления Украине лицензий, которые позволят расширить военное производство в стране". Ну и про давление на российскую экономику именно сейчас, когда "президент Трамп заключил соглашение о возобновлении работы Ормузского пролива, которое мы поддерживаем"».
«Мышь в овощном» комментирует информацию о том, что Трамп пообещал G7 уступки по Украине в обмен на помощь по мирному соглашению с Ираном:
«Более активное включение "нашего агента Дональда" в возню вокруг украинского кризиса представляется вполне вероятным. Об окончательном завершении иранской авантюры говорить пока что преждевременно. Но если в ближайшее время под ней действительно будет подведена черта – то итоговый осадочек рискует оказаться не самым приятным. Его явно постараются как можно быстрее убрать на периферию внимания публики, и тема Украины для этого вполне подходит. В какой именно форме это случится – будем посмотреть, но особых иллюзий относительно перспектив "миротворчества" Дональда Фредовича мы бы не испытывали. Лучше заранее готовиться к самому жесткому сценарию развития событий, дабы потом не сетовать на потраченное зря время».
«Политтранзит» настроен скептически:
«Трампу кажется, что он достаточно порешал вопросы с Ираном, и возвращается к миротворчеству на Украине. Ему стоит начать с проведения выборов на Украине, чтоб появился легитимный президент. Если он начнет не с этого, то будут большие сомнения в истинных целях США. Впрочем, учитывая информацию о биолабораториях и поставках разведданных и вооружений, Трамп и США на самом деле не являются нейтральной стороной конфликта, а прошлый опыт забывают только идиоты».
«Мюсли вслух» указывают, что западная пресса посылает противоречивые сигналы о позиции Трампа по украинскому конфликту на саммите G7:
«Bloomberg отмечает, что президент США попал под влияние лидеров ЕС и склоняется к поддержке киевского режима. В свою очередь NYT сообщает: Трамп дал понять, что война на Украине не является приоритетом для Вашингтона, однако, по его словам, Россия должна заключить сделку. То, что Трамп может говорить совершенно разные, иногда противоположные вещи (смотря во сколько к нему подошли журналисты – в 11.00, в 17.00 или 20.00), никого не удивляет. Что касается "сделки", то вспомним прошлогодний ультиматум чувака в красной кепке, который дал России 50 дней на достижение соглашения о прекращения огня на Украине. В Кремле на него самым естественным образом наплевали. Трамп уже давно поставил к ноге европейцев, а теперь путем словесных интервенций старается выдоить профит и от России. "Искренний человек, а?", – говорил в таких случаях Роман Валерьянович Хлудов».
«Международный фреш» отмечает, что саммит стал разочарованием для британского премьера:
«Саммит G7 во Франции для Кира Стармера прошел не лучшим образом – он одновременно столкнулся с внутренним кризисом и критикой союзников. На днях министр обороны Джон Хилли ушел в отставку, раскритиковав премьер-министра за недостаточное финансирование армии. На саммите же на Стармера с критикой обрушились лидеры союзных стран – они тоже недовольны оборонной политикой Лондона. В Британии делается много громких заявлений, но фактически вооруженные силы как были в жалком состоянии, так и остаются в нем. В The Spectator считают, что немецкие и французские вооруженные силы скоро существенно превзойдут британцев. Последней каплей стал отказ Трампа от встречи со Стармером. Лидеры некоторых европейских государств прямо говорят, что Британия теряет свое влияние в Европе».
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