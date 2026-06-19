Телеграм: ВСУ бьют по детям, а США мирятся с Ираном

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На этой неделе украинские дроны массово атаковали Москву и Московскую область.

Политолог Андрей Перла наблюдает за реакцией релокантов:

«Радость эмигрантов от дроновой атаки на Москву (а радость в их соцсетях такая, что рвутся баяны и шампанское пенится) - это не только демонстрация предательства. В их предательстве ничего нового нет. Но поразительно, до какой степени эти люди, еще несколько лет назад ходившие по Москве, не понимают ни России, ни русского народа. Им кажется, что народ должен начать требовать от власти – согласиться на требования врага и заключить мир. Чтобы не бомбили. А народ если и начнет чего требовать, так это ударить по врагу посильнее, сжечь его, гада, дотла, применить самое мощное оружие, не оставить по ту сторону фронта камня на камне. До польской границы, до немецкой границы, до Атлантического океана. И когда это требование прозвучит, оно будет властью услышано. И выполнено».

«Мейстер» уверен, что эти атаки не помогут Киеву:

«Враг делает что может, то есть ведет войну доступными средствами. Благодаря тому, что дроны из коммерческой комплектухи стоят очень недорого и могут тиражироваться в больших объемах, те или иные удары могут проходить. Повлияют ли они на исход войны? Нет, потому что по Украине каждые сутки прилетает больше и крепче, чем ВСУ добиваются за месяц. В том числе потому, что у нас ПВО есть, и она сбивает 90 и более процентов летящего сюда, а их ПВО давно превратилась в отдельные лоскуты, не способные ничего защитить. Ни от таких же "коммерческих" дронов, ни тем более от ракет и бомб. А картинку враг и дальше будет пытаться создавать, это единственное что ему остается».

Канал «Андрей Малахов | Оператор БПЛА» призывает к радикальным мерам:

«Полное освобождение Донбасса гарантирует нам защиту от подобных прилетов? Нет. Полное освобождение Донбасса плюс Запорожской и Херсонской области гарантирует нам защиту от подобных прилетов? Нет. Когда мы отбросим врага за Днепр, он больше не сможет наносить подобные удары? Сможет, но с большими трудностями. Только полный разгром Украины гарантирует нас от подобного. Нам нужен полный разгром Украины».

В среду в Брянской области ВСУ нанесли удар по автобусу, который вез детскую футбольную команду из Белоруссии на сборы в Геленджик. Погибла сопровождавшая детей женщина, ранения получили восемь человек.

«АДЕКВАТ Z» напоминает о позиции лидера Белоруссии Александра Лукашенко:

«Не наша война, много раз говорил белорусский вождь. Извиняюсь перед Владимиром Александровичем за нелестные слова в его адрес, может, и не надо было их говорить, учитывая, что он все-таки воюет, говорил белорусский вождь буквально позавчера. России надо сесть за стол переговоров, уйти от заявленной максимальной позиции и идти на компромисс, говорил белорусский вождь также позавчера. И во всем описанном духе за все обозримое прошлое белорусский вождь успел сказать столько, что приведенное, наверное, сойдет даже не за десятую часть процента, а за сотую. Давняя расхожая истина: не воображайте, что неучастие в политике убережет вас от ее последствий. Ко многим другим явлениям тоже применимая, как влитая».

Политолог Павел Данилин грустит:

«Война, она такая. И когда кулаки сжимаешь от злости и ярости тоже. Есть враг. Враг хитрый, сильный и богатый. Этот враг – глобальный Запад – использует Украину как инструмент и оружие против нас. И да, надо быть готовым к тому, что на войне бывают и такие дни».

