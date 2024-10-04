Телеграм: Свободный Угледар и горящий Ливан

1

В четверг Минобороны России сообщило об освобождении Угледара – важного логистического центра в ДНР.

«Безграничный аналитик» подчеркивает, что речь идет о сокрушительном разгроме ВСУ:

«Фактически с ними повторилось то, что наблюдалось в Иловайском котле. Это не просто освобождение города, это оглушительная, громкая, быстрая и качественная победа. И это уничтожение боеспособных сил ВСУ, которое было произведено в сжатые сроки и во впечатляющих масштабах. Что еще важно: в прошлом году под Угледаром состоялась неудачная попытка нашего наступления на город. То, что наблюдается сейчас, стало "нашим ответом Чемберлену". И он в десяток раз эффективнее и значимее. Произошло бы такое оперативное освобождение Угледара без курской авантюры Зеленского – вопрос дискуссионный. Но это уже не слишком важно. Главное ведь – результат».

«Парламент с кнопкой» отмечает, что победа не была легкой:

«Город наконец-то взят. У армии свое отношение к этой поистине "чертовой крепости" – уж слишком много крови попила она за два года войны. Солдаты предлагают не отстраивать город заново, а снести его к чертям, сделав на его месте памятник погибшим в многочисленных штурмах. Угледар пал, а на пути армии России на Юге Донбасса больше нет столь сковывающих преград. С течением нескольких месяцев армия России сконцентрирует ударные силы для прорыва, реализуя преимущества после взятия Угледара. Такой ход ВСУ просто нечем крыть, несмотря на попытки противника возводить оборонительные линии на скорую руку – Киев получит еще один прорыв дырявого фронта».

«Мейстер» рассуждает о том, что будет дальше:

«Когда севернее падут еще и Курахово с Покровском, это будет означать, фактически, разрушение украинского фронта в ДНР. А то, куда после этого пойдут войска – на север, в сторону Славянска с Краматорском, или на запад, к Днепру – с очевидностью определит и дальнейший ход войны. В том числе, в части перспектив остальных территорий Украины. Кроме того, на южном направлении предстоит еще освобождение являющихся по конституции частью России Херсона и Запорожья. Но в любом случае – выбор направления сейчас за российским командованием, и это лучше всего показывает, кто владеет сегодня инициативой в боевых действиях».

«Ватфор | Автострадный think tank» интересуется судьбой попавших в окружение нацистов:

«Нет сведений об организованном отходе из Угледара частей 72 бригады ВСУ, вообще нет сведений о какой-либо операции по отступлению или прорыву из города, нет сведений о массовой сдаче в плен. Либо украинский гарнизон ушел тихо, малыми группами, либо какая-то часть бригады просто погибла в городе. Как написал повоевавший в свое время под Угледаром наш боец, поздравляем всех причастных с падением этого степного Монте-Кассино».

«АДЕКВАТ Z» обращается к географии:

«Он [Угледар] бесповоротно ушел со сцены как оперативный фактор, обеспечивавший устойчивость всего фаса бандеровского фронта, обращенного на юг. Дальше на запад до самого Днепра – голая степь с довольно редкими по сравнению с коренным Донбассом селами и снабжением, висящим на железнодорожной ветке в десятках километров к северу. Местность, для удержания которой под страхом сворачивания фланга хохлам потребуется до черта войск, в разы больше, чем требовалось на Угледар и его ближние фланги. А заодно несколько последовательных рубежей обороны фронтом на восток в этой самой голой степи, которые, как их ни рой, будут предельно уязвимы с воздуха и не только. И есть ли чем и кем их рыть, не говоря уже о времени на это, вопрос отдельный и большой. И помимо западного направления, под чубами должно отдельно чесаться за северное – с юга Курахово уязвимее всего, а это такая кость домино, за которой способна полететь не одна следующая. Возможностей перед нашим командованием на направлении открывается целый веер, и остается только следить, когда и с чего начнется их реализация – сам-то замысел наверняка в высокой степени готовности. И отдельно низкий поклон войскам, сделавшим дело, важность которого не переоценить».

