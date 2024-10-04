Телеграм: Свободный Угледар и горящий Ливан
Освобождение Угледара на фоне годовщины воссоединения России с республиками Донбасса, назначения Артема Жоги полпредом президента на Урале и тягот релокантов в Израиле стало главным событием уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны.
Освобождение Угледара
В четверг Минобороны России сообщило об освобождении Угледара – важного логистического центра в ДНР.
«Безграничный аналитик» подчеркивает, что речь идет о сокрушительном разгроме ВСУ:
«Фактически с ними повторилось то, что наблюдалось в Иловайском котле. Это не просто освобождение города, это оглушительная, громкая, быстрая и качественная победа. И это уничтожение боеспособных сил ВСУ, которое было произведено в сжатые сроки и во впечатляющих масштабах. Что еще важно: в прошлом году под Угледаром состоялась неудачная попытка нашего наступления на город. То, что наблюдается сейчас, стало "нашим ответом Чемберлену". И он в десяток раз эффективнее и значимее. Произошло бы такое оперативное освобождение Угледара без курской авантюры Зеленского – вопрос дискуссионный. Но это уже не слишком важно. Главное ведь – результат».
«Парламент с кнопкой» отмечает, что победа не была легкой:
«Город наконец-то взят. У армии свое отношение к этой поистине "чертовой крепости" – уж слишком много крови попила она за два года войны. Солдаты предлагают не отстраивать город заново, а снести его к чертям, сделав на его месте памятник погибшим в многочисленных штурмах. Угледар пал, а на пути армии России на Юге Донбасса больше нет столь сковывающих преград. С течением нескольких месяцев армия России сконцентрирует ударные силы для прорыва, реализуя преимущества после взятия Угледара. Такой ход ВСУ просто нечем крыть, несмотря на попытки противника возводить оборонительные линии на скорую руку – Киев получит еще один прорыв дырявого фронта».
«Мейстер» рассуждает о том, что будет дальше:
«Когда севернее падут еще и Курахово с Покровском, это будет означать, фактически, разрушение украинского фронта в ДНР. А то, куда после этого пойдут войска – на север, в сторону Славянска с Краматорском, или на запад, к Днепру – с очевидностью определит и дальнейший ход войны. В том числе, в части перспектив остальных территорий Украины. Кроме того, на южном направлении предстоит еще освобождение являющихся по конституции частью России Херсона и Запорожья. Но в любом случае – выбор направления сейчас за российским командованием, и это лучше всего показывает, кто владеет сегодня инициативой в боевых действиях».
«Ватфор | Автострадный think tank» интересуется судьбой попавших в окружение нацистов:
«Нет сведений об организованном отходе из Угледара частей 72 бригады ВСУ, вообще нет сведений о какой-либо операции по отступлению или прорыву из города, нет сведений о массовой сдаче в плен. Либо украинский гарнизон ушел тихо, малыми группами, либо какая-то часть бригады просто погибла в городе. Как написал повоевавший в свое время под Угледаром наш боец, поздравляем всех причастных с падением этого степного Монте-Кассино».
«АДЕКВАТ Z» обращается к географии:
«Он [Угледар] бесповоротно ушел со сцены как оперативный фактор, обеспечивавший устойчивость всего фаса бандеровского фронта, обращенного на юг. Дальше на запад до самого Днепра – голая степь с довольно редкими по сравнению с коренным Донбассом селами и снабжением, висящим на железнодорожной ветке в десятках километров к северу. Местность, для удержания которой под страхом сворачивания фланга хохлам потребуется до черта войск, в разы больше, чем требовалось на Угледар и его ближние фланги. А заодно несколько последовательных рубежей обороны фронтом на восток в этой самой голой степи, которые, как их ни рой, будут предельно уязвимы с воздуха и не только. И есть ли чем и кем их рыть, не говоря уже о времени на это, вопрос отдельный и большой. И помимо западного направления, под чубами должно отдельно чесаться за северное – с юга Курахово уязвимее всего, а это такая кость домино, за которой способна полететь не одна следующая. Возможностей перед нашим командованием на направлении открывается целый веер, и остается только следить, когда и с чего начнется их реализация – сам-то замысел наверняка в высокой степени готовности. И отдельно низкий поклон войскам, сделавшим дело, важность которого не переоценить».
Годовщина воссоединения
В понедельник Россия отметила памятную дату – День воссоединения с Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями.
Глава ЛНР Леонид Пасечник называет воссоединение с Россией одним из главных событий в истории республики:
«Это был наш выбор, наша многолетняя мечта, ради которой мы многое пережили: украинские обстрелы, блокады, разруху, смерти мирных людей. Выстоять нам помогла вера в торжество справедливости и твердая убежденность в том, что наш край всегда был и останется русской землей. Мы сумели отстоять свои принципы, веру, свободу. Свое право быть русскими. Воссоединение с Родиной стало закономерным историческим итогом нашей справедливой борьбы с нацизмом. И подарило Луганщине новую жизнь. Благодаря помощи Президента, Правительства России и регионов-шефов в республике началась всеобщая модернизация. Никогда ранее наша земля не видела таких масштабов стройки и обновления. Только за два года в регионе восстановлено около 4 тысяч различных объектов, отремонтировано более тысячи километров дорог. Впервые за долгое время на Луганщине началось жилищное строительство, а в преобразившихся парках и скверах все чаще звучит звонкий детский смех. Наша республика, как и другие новые регионы страны, стала полноценной и полноправной частью огромной дружной семьи. Мы вместе, мы Россия – и это навсегда!»
«Люди Z» городятся Россией:
«Путь домой для многих жителей Новороссии в Россию был крайне нелегким. Отсюда и та радость, с которой они праздновали этот день. Нас же очень воодушевляет, что 72% россиян позитивно воспринимают возвращение Новороссии и Донбасса в состав России. Несмотря на попытки врагов всячески отбить у россиян интерес к помощи русским людям, оказавшимся в беде. Да, не 100%: кому-то просто не до этого, а кто-то не понимает важность произошедшего. Но это как раз и отличает наше государство от режимов Украины, Прибалтики, Польши и т.д. У нас Россию любят не из-под палки, а добровольно и искренне. Именно поэтому к нам стремятся здравые люди не только с Украины, но и из западных стран. Мы сеем свободу по миру».
«МуZей Победы» поздравляет соотечественников:
«Дорогие друзья, поздравляем вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией! Жители новых регионов прошли через многочисленные испытания и сделали осознанный выбор в пользу нашей общей судьбы и светлого будущего. Именно 30 сентября были подписаны международные договоры о вхождении всех четырех регионов в состав России. Желаем жителям этих областей процветания и благополучия. Пусть этот день станет символом надежды, укрепления дружбы и вдохновляет всех нас на добрые дела!»
«338» интересуется, все ли знают современную историю:
«По случаю двухлетней годовщины возвращения домой части – пока лишь части – русских земель позволяем субъективное и не самое оптимистичное мнение. Могут ли наши сограждане назвать, что произошло в этот день в 2022 году? А что произошло 21 февраля того же года? Сложнее вопрос. А могут ли сограждане назвать – как они для себя понимают – причины начала спецоперации? И вопрос попроще. Могут ли сограждане вспомнить полное официальное название события, которое мы отмечаем 12 июня? Если вы для себя можете ответить на все три вопроса, значит, понимание "что такое [современная российская] государственность?" у вас есть. Либо вы хорошо знаете информационную повестку и современную историю России. Если вы не можете ответить ни на один вопрос, то это не говорит о вашей абстракции от российской государственности. Это вопрос к эффективности информационной политики. Во всех отношениях. В первую очередь "на местах"».
«Знание. Новости» предлагает просветительские мероприятия:
«Во вторую годовщину воссоединения новых регионов с Россией Общество "Знание" в рамках проекта Знание.Кино организовало показ документального фильма "Донбасс – русская земля. Путь домой" режиссера Василия Цимбала. Фильм раскрывает глубокие страницы истории Донбасса, соединяя редкие архивные кадры с современными реалиями. После показа состоялась вдохновляющая дискуссия с участием экспертов и зрителей. Кинопоказы также прошли в Университете науки и технологий МИСИС, международном детском лагере "Артек" на южном берегу Крыма. В Рязанской области прошел показ фильма "Я ушла на войну" от RTД, снятый в самом пекле сражений. Его участникам удалось пообщаться с подполковником ВДВ, кандидатом педагогических наук, лектором Общества "Знание" Романом Иголкиным».
Назначение Жоги полпредом в УрФО
В среду Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов ДНР, героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральным округе.
«Доктор Z прописал» рассказывает о новом полпреде:
«Артем Жога выразил готовность выполнять поставленные перед ним задачи. Нет никаких сомнений, что делать он это будет со всей ответственностью. Артем Жога является участником боевых действий в Донбассе с 2014 года. После гибели сына – Героя России Владимира Жоги – он возглавил батальон "Спарта". В сентябре 2023 года был избран в парламент ДНР – Народный совет, став затем его председателем. Был сопредседателем предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Путина во время избирательной кампании. Нельзя не отметить, что Артем Жога – участник первого потока образовательной программы "Время героев". На данный момент уже десять ее участников получили назначения на ответственные должности. Собственно, изначально шла речь о том, что эта программа, которая была инициирована президентом, станет своего рода кузницей управленческих кадров. Так и происходит».
Программу «Время героев» реализует Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) на базе мастерской управления «Сенеж». Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров радуется за выпускника программы:
«Поздравляю Артёма Владимировича и желаю удачи на этом ответственном посту! Наша Академия прикладывает много сил для того, чтобы выполнить поручение Президента и сделать обучение героев СВО максимально эффективным. Учебные модули и практика получились очень насыщенными, а занятия порой проходят по 10-12 часов в день (кстати, прямо сейчас возвращаюсь домой с очередного учебного дня в Мастерской управления Сенеж). Наши участники отлично справляются и с обучением, и с регулярными тестированиями».
«Землянка» убеждена, что с новой работой Жога отлично справится:
«Назначение Артема Жоги на пост полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе свидетельствует о доверии, которое ему оказывает президент Владимир Путин. Несмотря на критику со стороны некоторых экспертов, А. Жога доказал свою преданность и способность справляться с ответственными задачами в сложных условиях. Его военный опыт, полученный на востоке Украины, и руководящая роль в Народном совете ДНР демонстрируют, что он обладает качествами лидера, способного быстро адаптироваться к новым вызовам. Главам регионов УрФО, безусловно, придется привыкать к новому стилю руководства, который привнесет А. Жога. Однако не стоит недооценивать его потенциал. А. Жога уже неоднократно показал, что умеет добиваться целей в экстремальных ситуациях, и это может стать его сильной стороной в управлении регионом. Урал, как промышленный и стратегически важный регион, требует решительных действий и нестандартного подхода, и у А. Жоги есть все шансы доказать свою компетентность».
«Мюсли вслух» отмечают перемены в кадровой политике государства:
«Личность нового полпреда мало напоминает стандартную карьеру российского чиновника, потому что наше сложное время заслуженно выдвигает на первый план людей совсем другого склада. Артем Жога – участник боевых действий на Донбассе с 2014 года (в ходе которых он потерял сына-героя), орденоносец, имеет опыт законодательной и управленческой работы. Об особом доверии к нему президента Путина говорит тот факт, что Жога был одним из трех сопредседателей его предвыборного штаба, в статусе которого объездил всю страну. Сегодня в России пересматривается структура административных аппаратов как в федеральном центре, так и в субъектах, появляются управленцы новой волны, защитники Отечества, которым предстоит в будущем стать опорой державы. Жога – один из десяти выпускников образовательной программы для ветеранов СВО "Время героев", получивших в последнее время высокие назначения. Его опыт трудно назвать бумажным, а жизненная история тянет на сценарий для фильма. Полпреду будет непросто, он столкнется с новыми вызовами, но опыт всей предыдущей непростой и яркой биографии плюс поддержка президента должны помочь ему справиться с ними. Тем более, что такие назначения полностью отвечают запросу общества: народ хочет видеть во власти своих героев, чьи личные качества очень пригодятся на гражданском поприще».
Артем Жога обещает работать на совесть:
«С огромной честью и ответственностью приступаю к выполнению задач, возложенных на меня Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным при назначении своим представителем в Уральском федеральном округе. На новом рабочем месте буду опираться на опыт, который я получил на военной службе, а также руководя Народным Советом Донецкой Народной Республики. Также рассчитываю на поддержку всей огромной команды и жителей Уральского федерального округа. Я уже имел возможность посетить Ханты-Мансийск в ходе поездки по регионам в качестве сопредседателя избирательного штаба Владимира Владимировича Путина. Так я познакомился с радушием уральцев. В той поездке семья Рещиковых из Ханты-Мансийска обратились ко мне с идеей создать в одном из павильонов на ВДНХ музей, посвященный трудовым династиям России. Президент эту идею поддержал. Конечно, первое собрание экспонатов было посвящено именно трудовым династиям Югры. Убежден, что наша совместная работа с губернаторами и главами муниципалитетов Урала будет эффективной. В своей работе буду максимально использовать опыт и знания друзей и коллег – участников президентской программы "Время героев", а также всех ребят, кто лично участвовал в СВО, коллег-депутатов Донбасса. Душевно благодарю всех жителей Донецкой Народной Республики за оказанное мне доверие! Для меня большая честь быть избранным вами депутатом парламента Республики, представлять ваши интересы на федеральном уровне и работать над приближением прекрасной мирной жизни. Впереди – новые Zадачи и новые VыZоVы. Служу России!»
Война на Ближнем Востоке
В конце прошлой недели в результате израильского авиаудара по столице Ливана Бейруту был убит лидер «Хезболлы» шейх Хасан Насралла. На этой неделе в ночь на вторник Израиль начал наземную венную операцию в Ливане. Вечером того же дня Иран нанес массовый ракетный удар по военным целям в Израиле.
«Дисперсия Каргинизма / Израиль / Ливан» не считает атаку Ирана результативной:
«Если вы ни разу не были на восточном базаре, то вы никогда не поймете ирано-израильские заявления, угрозы и систему подсчета урона противника. В целом атаку Ирана на Израиль можно оценить фразой "эффектно, но не эффективно". Впрочем, видимо, так и задумывалось. Подтверждений нанесения какого-либо значимого ущерба Израилю нет. Зато есть будоражащая картинка. Вопрос о том, станет ли Израиль в своем ответе также ориентироваться на пиар-эффект, остается открытым».
«Всевидящее око» не соглашается:
«У Израиля дела идут вовсе не так радужно, как несколько дней назад. Во-первых, результаты вчерашней атаки Ирана явно оказались гораздо более серьезными, чем это пытается представить официальная пропаганда. Об этом говорит и тот факт, что цензура свирепо удаляет из соцсетей любые фото и видео разрушенных иранскими баллистическими ракетами объектов, и то, что ЦАХАЛ начал постепенно признавать, что Ирану удалось поразить несколько авиабаз. Правда, если ночью официоз настаивал на том, что ни по каким военным объектам иранцы вообще не попали, то сейчас скрепя сердце признают: несколько иранских ракет поразили израильские авиабазы, но ущерба нет. Как такое возможно в принципе, не сообщается – поэтому, скорее всего, через некоторое время мы узнаем, что ущерб был, но незначительный, а правда всплывет (если всплывет) через пару месяцев. Но если бомбардировки обошлись почти без жертв (погиб только палестинский рабочий в Иерихоне), то в Южном Ливане, куда ЦАХАЛ зашел в ночь на 1 октября, израильтяне несут существенные потери. Там израильские коммандос попали в засаду "Хезбаллы". Официально ЦАХАЛ признал гибель 8 солдат и офицеров, но арабские источники сообщают, что погибло от 10 до 17 израильтян, и не менее 50 получили ранения».
Журналист, член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова отвечает тем, кто ставит Израиль в пример России:
«Пока на Израиль из Ирана летят ракеты, и все в ожидании – сколько собьют и сколько долетит – хороший момент сказать, почему неправы те, кто всю неделю мусолил по каналам тезис: "А вот Россия не может как Израиль ответить по центрам принятия решения". Сегодня наш автор, специализирующейся на ближневосточной теме, четко подвел черту под эти разговоры: "Россия – не Израиль", – сказал он. Россия так не может. Россия собирает свои исторические земли, она не может снести пол-Киева, Киев – история России. Израиль не имеет такой истории, он пришел на чужие земли. Хочет устранить арабов, чтобы занять их место. Россия не хочет занять место украинцев, она хочет с ними воссоединиться, как с частью русского мира. И потому она не будет сносить кварталы ради устранения центров принятия решения, хотя технически могла бы. Но это была бы уже не Россия, и цели у нее были бы неправедные. Знаете, Израиль и Россия напоминают притчу о Соломоне, когда две женщины спорили о том, чей младенец. Соломон сказал разорвать его пополам. Родная мать сразу согласилась отдать ребенка другой. Кому земля родная, кому нет – очень видно».
«Дежурный по Ирану» объясняет интересующимся:
«Тут частенько звучал вопрос за последние дни: на что надеется Тегеран в Ливане? Вон на это он надеется в Ливане: Армия Израиля сообщила о гибели сразу семи своих военных в боях на юге Ливана. <…> А если еще конкретнее, что Израиль увязнет, застрянет и будет нести потери, а "Хезболла" на фоне неизбежного роста антиизраильских настроений в Ливане будет вербовать все новых сторонников. И, похоже, это далеко не невероятный сценарий».
«С берега Гудзона» указывает на двойные стандарты Запада:
«За "деревьями" событий в Ливане важно видеть "лес". Можно сколько угодно отворачиваться, с упорством, достойным лучшего применения, смотреть в другую сторону и делать вид, что все нормально, однако факт состоит в том, что одно суверенное государство бомбит другое. То есть ООН, международное публичное право, "мир, основанный на правилах" и все остальное аналогичное летят в урну. Хоть бы какой Блинкен выступил, объяснил честному народу, чем, например, Ливан отличается от Украины. Это я пишу, принципиально не оценивая действия Израиля. Делают, потому что могут. Другой вопрос. А вот все это международноправовое лицемерие, носители высоких моральных устоев и прочие учителя жизни порядком осточертели».
Тяготы релокантов
Военные действия на Ближнем Востоке напугали новых израильских патриотов из числа бывших россиян.
Юрист Илья Ремесло наблюдает, как наши бывшие соотечественники, сбежавшие из России, теперь бегут из Израиля:
«Звезды-иноагенты массово покидают Израиль. Максим Галкин (признан иноагентом) вместе с Аллой Пугачевой уехал в США к Кристине Орбакайте. Он убрал все израильские выступления из гастрольного тура. Уезжают и другие артисты, к отмене спектаклей готовятся Анатолий Белый (признан иноагентом) и юморист Михаил Шац. Думаю, это в знак протеста против израильского милитаризма, а вы как считаете?»
«Темник» отмечает, что о победном возвращении в Россию бежавшая за рубеж оппозиция уже не мечтает:
«Появились сообщения, что для деятельности экстремиста и террориста Ильи Пономарева и его сподвижников приобретается особняк в Вашингтоне, неподалеку от Капитолия. Здесь якобы планируется формировать самозванное эмигрантское "посольство российской оппозиции". Поскольку источником является иноагентское "Радио „Свобода“", и ее же сотрудники встают у руля этой "малины", специализация "посольства" будет по большей части заключаться в создании антироссийской пропаганды. Таким образом, окончательно ставится крест и де юре, и де факто на былых химерических планах создания самоуправляемой территории в приграничных районах Курской области, в которые зашли ВСУ. Сам по себе исход эмигрантской верхушки аж за океан – еще один признак приближающегося фиаско курской авантюры киевского режима. А сам факт столь основательного обустройства с покупкой недвижимости говорит, что активисты готовятся к долгосрочному сидению во имя опосредованной борьбы с Кремлем, вместо того, чтобы рисковать шкурой в непосредственных схватках на земле».
«Разумная Россия» пишет о масштабном увольнении российских программистов из сбежавшей на Запад компании:
«Среди российских программистов-релокантов началась небольшая паника. Компания ABBYY в один момент уволила сотни специалистов с паспортом РФ. Это произошло в офисах Венгрии, Сербии и на Кипре, что стало для айтишников настоящим шоком, ведь компания сама помогала им с переездом. Айтишник – самая удобная профессия при релокации. Многие работают удаленно. Ноутбук и доступ в интернет – все, что нужно для заработка. Некоторые неплохо устроились за границей, но ненадолго. Две трети уехавших в 2022 году IT-специалистов вернулись в РФ, по данным Минцифры. Не все оказались достаточно полезными на новом месте. Дальнейшие неоднократные призывы российских властей к программистам вернуться на достаточно удобных для них условиях большинством попросту игнорировалось. Между тем до июля текущего года IT-специалистам, кроме хороших зарплат, предлагали еще и льготную ипотеку. Программа оказалась очень востребована. <…> Неизвестно, чем руководствовались в компании ABBYY, увольняя российских айтишников, но сделали большой подарок российским властям, которые и сейчас продолжают ратовать за возвращение специалистов на родину. Релоканты однозначно задумаются, насколько они защищены там, где сейчас в принципе не самое хорошее отношение к россиянам. У оказавшихся на улице пока два пути. Искать новую работу или возвращаться домой, где теперь конкуренция высококлассных специалистов снижена до максимума».
«Мышь в овощном» продолжает следить за скандалом вокруг нападения на оппозиционера Леонида Волкова (признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов) по заказу бывшего топ-менеджера нефтяной компании «ЮКОС» Леонида Невзлина (признан иноагентом):
«ФБК*-шники радуются дому, что дело об обмолоточивании Лёнчика Волкова* от польской полиции передано в местную сигуранцу. Мол, "это означает, что предмет расследования включает в себя не только преступления против личности (причинение вреда здоровью, нападение по политическим мотивам), но и возможную деятельность иностранных спецслужб". Думается, что все несколько проще. Спецслужбы – это всегда работа в закрытом режиме. И основной целью устранения полиции от расследования в данном случае может быть не найти в деле след чужих шпионов. А сделать так, чтобы там не обнаружились признаки причастности собственных "старших партнеров".
- Признан в России иностранным агентом, террористом и экстремистом.
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