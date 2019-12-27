Телеграм: поезда – Крыму, санкции – газу, силовики – школам
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Крымский мост, «железка» и коты
Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста, проехав в кабине машиниста поезда, следовавшего из Керчи в Тамань. После этого состоялся запуск регулярных железнодорожных рейсов по маршрутам Санкт-Петербург – Севастополь и Москва – Симферополь.
Евросоюз осудил запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, заявив, что мост нарушает территориальную целостность Украины. Киев по факту запуска движения возбудил уголовное дело.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская в своем канале призывает украинские власти не тратить время на заведение уголовных дел, а вместе работать на общее благо:
«Предлагаю украинским следственным органам выбросить все подобные "уголовные дела"… <…> Предлагаю новой украинской власти присоединиться и возобновить ж/д сообщение с Крымом, пустить днепровскую воду в Северо-Крымский канал и принять ряд других конструктивных решений. Но для подобных решений необходимо сначала навести порядок в Украине и избавиться от националистической чумы. Всегда готова оказать помощь – имею практический опыт».
«Голос Мордора» пишет, что запуск железнодорожного сообщения является лучшим ответом скептикам и русофобам:
«Стройный хор экспертов по мостостроению из Украины и вторящие им голоса отечественных умников утверждали – это сделать невозможно по определению. <…> Когда появились первые конструкции моста, они запели уже совсем другую песню – что все это делается на "Мосфильме" под чутким и умелым руководством Карена Шахназарова. <…> Активизировались и технические эксперты, которые утверждали, что мост кривой, что он проседает, конструкции ржавые, и долго он не простоит. <…> И наконец по мосту пошли поезда. Первые дальние еще в пути – из Москвы и Санкт-Петербурга, но очень скоро они прибудут в Крым, промчавшись по тому самому мосту, который кривой, который разрушается, который невозможно построить и который сделан на "Мосфильме". <…> Грандиозное сооружение из стали и бетона, построенное по уникальным технологиям. Которые, как оказалось, у России есть. И значит, в России будут строиться другие мосты, много мостов».
«АРМАГЕДДОНЫЧ» считает, что за создание Крымского моста нужно благодарить Украину:
«Ну, поезда в Крым пошли. <…> Спасибо Украине. Не устроили бы блокаду Крыма, в полном соответствии с принципами коллективного наказания, за которое судить надо по всем международным законам, когда отсекли Крым от электричества, воды и наземного сообщения с окружающим миром, никто б моста и не строил. Была охота деньги вбухивать. Теперь выясняется: нанесли ущерб украинскому транзиту. То есть когда ты от бандита отбился, тебя судить надо за то, что ты ему нанес ущерб. Логика? Логика!»
Канал «Байки из Спасской Башни» полагает, что Крымский мост в больше мере относится к внешней политике, чем к внутренней:
«Безусловно, те несколько миллионов россиян, уже посетившие Крым по автомобильному мосту и планирующие отправится по ж/д, ощущают и еще ощутят на себе приятности этой величавой конструкции. Для них мост – это политика внутренняя. Для остальной страны Крымский мост – это лишь повод для гордости за страну. Что, впрочем, уже неплохо».
«АДЕКВАТ» отмечает большой вклад кота Мостика в информационное продвижение проекта и советует пресс-службам шире использовать для пиара котов и прочую живность:
«Любит наш человек (впрочем, это общечеловеческое) котиков и прочую хвостатую скотинку. И когда СММ строится на этом чувстве, на успех он почти обречен – надо разве что не быть совсем криворуким. Поэтому почему на всю седьмую часть суши у нас практически один Мостик, понять очень сложно. Орел, сапсан, да хоть премудрый филин зашел бы в качестве символа Кремля не хуже тауэрских воронов. <…> От бригады до армии – и выше, до главкота рода войск или округа. И по такой же наглой раскормленной морде на каждый заслуживающий внимания пароход. Чтобы эти морды были узнаваемы, чтобы от их имени подавались новости о боевой учебе или там приемке техники, чтобы каждый год аудитории предъявлялся самый гвардейский кот – сообразно успехам личного состава, понятное дело».
Газовый транзит на фоне санкций
В конце прошлой недели Дональд Трамп подписал закон о военном бюджете на 2020 год, который предусматривает санкции для компаний – участников строительства газопровода «Северный поток – 2». В тот же день суда-трубоукладчики Pioneering Spirit и Soliter, принадлежащие швейцарской компании Allseas, приостановили работу над проектом.
На следующий день стали известны детали соглашения России и Украины по газовому транзиту. Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд в период с 2021 по 2024 год.
«МАРДАН» расценивает оба события как фиаско «Газпрома»:
«Газпром проиграл вчистую. Миллера вместе со всем правлением можно увольнять без содержания. Транзитный договор с Украиной подписан на 5 лет с фиксированным объемом, гарантирующим работу газотранспортной системы. «Северный поток – 2» – в срок не построен. Новые санкции введены. США дирижировали процессом с эффективностью, которой можно только аплодировать».
«Мейстер» прагматично следит за реакцией рынка. Новость о подписании транзитного соглашения с Украиной вызвала рост акций «Газпрома», а новость об американских санкциях – их падение:
«Очевидно, что заметную роль в падении котировок сыграла выяснившаяся неготовность «Газпрома» к санкциям (баржа-трубоукладчик Fortuna не может заменить швейцарские суда, ибо не имеет права работать в датских водах, а имеющий такой право «Академик Черский» сначала должен совершить переход с Дальнего Востока на Балтику)».
«Сергей "Zergulio" Колясников» замечает, что неудачи воспринимаются особенно остро на фоне геополитических побед:
«Мы с вами так привыкли к геополитическим победам, что поражения шокируют. <…> Объемы украинского транзита на грядущие 5 лет <…> это, по сути, стоимость обслуживания украинской ГТС. Грубо говоря, договорились по минималке, ибо ниже некуда. <…> СП2 не готов, Турецкий поток еще только начинает работу. <…> Могу и еще назвать провалов. Например Ливия, где также потеряны миллиарды долларов наших нефтяных инвестиций. <…> Зато получилось в Сирии. А не получилось бы, сегодня боевики ИГИЛ оттуда воевали бы на нашем Северном Кавказе, а через Сирию прошел бы в Европу газопровод из Катара, и Газпром, а значит Россия, потеряли бы европейский газовый рынок начисто, и опять в интересах США. Это геополитика, вернее, тот краешек подлинной геополитики, который мы видим, не обладая всей полнотой информации. Так что будут и потери, и поражения. И победы тоже будут».
Канал «FRONTовые заметки» отмечает, что украинцы вовсе не считают транзитный договор удачным для своей страны:
«"Мелочь", которая дьявольски беспокоит украинцев в протоколе Газпрома и Нафтогаза: "оговоренные объемы транзита будут при условии, если тариф на прокачку будет конкурентным"».
«Мюсли вслух» удивляются несвоевременности заявления, которое после введения американских санкций сделал глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. По словам Рахманова, ОСК может за полтора-два года спроектировать и еще за три-четыре года построить российское судно-трубоукладчик, способное продолжить газопровод «Северный поток – 2». Канал пишет:
«Для телезрителя Алексея Рахманова звучит песня Эдуарда Колмановского на слова Евгения Долматовского "Где ты раньше был?". Исполняет Валентина Толкунова».
Силовики пошли в школу
В конце прошлой недели в Интернете распространилась видеозапись из Татарстана, на которой якобы бойцы Росгвардии отрабатывают силовые действия на учениках Новотроицкой сельской школы. Позже выяснилось, что не было ни Росгвардии, ни отработки приемов на школьниках. Это МВД привлекло подростков к своим учениям в качестве статистов. По итогам проверки глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение привлечь к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел Татарстана и распорядился уволить из органов внутренних дел непосредственных организаторов учений.
Чуть позже аналогичный скандал случился в Челябинской области: на линейке в одной из школ Златоуста спецназ ФСИН продемонстрировал школьникам среднего звена силовые приемы подавления беспорядков.
«Темник» убежден, что демонстрация действий силовых органов по восстановлению общественного порядка не должна быть табуирована:
«В обоих случаях известно, что непосредственных организаторов демонстраций заставляют оправдываться в различных инстанциях. Из чего следует (хотя вслух ничего такого не произносится), что правоохранители и правоприменители совершили нечто предосудительное. Но что? Неужели росгвардейцы, разгоняя незаконные массовые акции, совершают нечто предосудительное? <…> Почему же мы должны стыдиться показательных выступлений, минуточку, подразделений "охраны общественного порядка"?»
Канал «Oper govorit» тоже считает, что силовики имеют право доносить до подростков свою позицию, и утверждает, что детям это интересно:
«Патриотическое воспитание и правовая культура – это норма, границы применения которой никто не собирается уточнять у "правозащитников", которые отрабатывают свои деньги на открытии "консультационных пунктов лиц допризывного возраста" (читай – фабрики уклонистов с печатью "молодежного Мемориала" на лбу). <…> В г. Чусовой Пермского края было проведено занятие с несовершеннолетними, на котором помимо полиции были сотрудники Следственного комитета и прокуратуры. Ни одной претензии от участников или их законных представителей не поступило, наоборот, дети потом неоднократно просили провести похожее мероприятие еще раз».
«Копибара» полагает, что действия силовиков были направлены на формирование в сознании школьников связки «митинги – разгоны»:
«Копибара очень рада, что невероятно сложная мысль о том, что люди не понимают слов, если те не имеют внутри людей невербальных эквивалентов, просочилась и даже дала всходы в рядах Росгвардии. <…> Копибаре жаль, что интеллектуальное развитие школьников (явно отстающее от Росгвардии) не позволило им понять необходимости таких элементов тренинга как "мордой в снег", "вывихнули руки" и т д. Это и есть те невербальные коды, которые намертво должны связать пустое словосочетание "оппозиционный митинг" с живым откликом внутри тела».
«Мышь в овощном», комментируя инцидент в Златоусте, призывает не политизировать ситуацию:
«Вот нет уверенности в том, что мужчины изображают именно разгон митинга. Спецназ ФСИН немного другую работу работает, демонстранты – это не их зона ответственности. А вот когда гасят бунты на зонах – там все это есть, и щиты, и палки резиновые. Мы не к тому, что в этом случае мероприятие становится более подходящим для деток. Просто не нужно добавлять к "просто тупости" еще и актуальное политическое послевкусие».
«Минпросвет» полагает, что подобные демонстрации в школах являются профилактикой правонарушений среди подростков:
«Что плохого в том, что ребята весело потолкаются с полицией? Мужчины в таких играх только лучше налаживают контакт, и когда школьники увидят, что полиция – это такие же люди, масса глупых идей типа АУЕ или "идти качать протесты и бить ментов" тут же улетучатся».
Увольнение после вопроса Путину
На большой пресс-конференции президента корреспондент ОГТРК «Ямал-Регион» Алиса Яровская спросила о строительстве моста в ЯНАО из Лабытнанги в Салехард. Она рассказала, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов много делает для проекта, а вопрос заключался в возможности подключить к строительству «федеральную тяжелую артиллерию».
Вскоре стало известно, что журналистка уволена. Одни писали, что ее уволили за несогласованный с редакцией вопрос, другие – что за перехватывание микрофона у коллег. Сама Яровская сообщила, что уволилась по собственному желанию.
«РосСкандал» сочувствует коллегам Яровской, оставшимся работать в телекомпании:
«Сотрудникам ТК запретили комментировать скандал. И компания онемела без вариантов: "Ямал-Регион" принадлежит правительству Ямала. Уволенную Яровскую, конечно, жаль. Но еще больше – тех, кто остался».
«Медиакинез» считает, что скандал положительно скажется на карьере журналистки:
«Уволенная после пресс-конференции Путина ямальская журналистка Алиса Яровская обладает неординарными внешними данными. Красивая и очень фотогеничная. Тембр хороший. Фамилия с именем отлично сочетаются и запоминаются. Никакого криминала в вопросе не было, а если отстояла микрофон в схватке с шестью коллегами, то вообще молодец. Медийная раскрутка в плюс».
«Доктор Комаровский» утверждает, что Яровскую уволили за то, что она запуталась в проектах Северного широтного хода и задала вопрос не про тот проект, о котором шла речь в редакционном задании:
«Оказалось, что бывшая телеведущая РБК ТВ (она же бывшая модель) несколько перестаралась и оказала руководству региона медвежью услугу. Что потом было по итогам этой пресс-конференции, мои источники рассказывают, но не под запись. Короче, ничего хорошего не было. Известно только, что с СШХ [Северным широтным ходом – ред.] и мостом все нормально, помаленьку проектируется и особых проблем нет. А задание из центра Яровской давалось – спросить про возможную федеральную поддержку проекта СШХ-2 (строительство ЖД-ветки Бованенково – Сабетта). Девушка, видимо, запуталась».
«Алло, редакция?» пишет о возникновении презумпции правоты журналиста в спорах с работодателем. Канал проводит аналогии между увольнениями Яровской и петербургского корреспондента «Коммерсанта» Марии Карпенко. В марте этого года Карпенко заявила, что причиной ее увольнения стала критика регионального руководства, в издании это отрицали.
«Сейчас мы видим историю, подобную "кейсу Карпенко", с журналистом "Ямал-Регион" Алисой Яровской. Она буквально рассыпалась в похвалах местному губернатору во время пресс-конференции Путина, однако вся ситуация с ее последующим уходом подается, как "уволили за вопрос президенту". Фактов тоже нет. <…> Выходит, любой увольняющийся может сказать, что его "убирают из-за критики власти", и обратиться в любое либеральное СМИ. После этого он тут же становится знаменитостью и получает кучу предложений по работе. Реальная причина увольнения при этом будет не важна».
Зеленский и незалэжное электричество
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон «О рынке электрической энергии», запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам. Однако правительство Украины имеет право снимать этот запрет для предотвращения чрезвычайных ситуаций в объединенной энергосистеме Украины.
«Доктор прописал» отмечает, что закон запрещает импорт по долгосрочным договорам, но разрешает по краткосрочным:
«Если на клетке слона прочтешь надпись: буйвол, – не верь глазам своим. Это к сегодняшней теме про то, что Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России. Да, запретил. Но вроде как и наоборот – разрешил».
«Зрада чи Перемога» пишет о разрешении для украинского правительства на обход запрета:
«Фактически он [закон – ред.] запрещает продажу или поставку электроэнергии, импортируемой из России, но при этом Кабмин имеет право отменять этот запрет, если в Незалежной что-то пойдет не так. Украинская принципиальность она такая, да».
«Всевидящее око» объясняет двусмысленность закона тем, что Украина учится на своих ошибках:
«Принципиальность принципиальностью – а сохранность собственной задницы сохранностью. Чем заканчивается слишком уж сильная принципиальность в отношении запретов сношений с Россией, у всех была возможность уже на Украине проверить неоднократно. Тут радоваться надо, что они несколько обучаемы. Не везде, местами, отчасти – но в голодный год и корочке рад...»
Журналистка Юлия Витязева считает, что от запрета на импорт электроэнергии проиграют только жители Украины:
«Зеленский подписал закон на запрет импорта электроэнергии из РФ. Это очень сильный ход, ведь отныне аХрэссор лишился возможности влиять на подкастрюльное пространство рядового украинца через лампочки и электроприборы (особенно телевизоры!). В связи с чем самое время объявлять очередную эпичную перемогу над Кремлем (который уже, понятное дело, в панике) и наблюдать за статистикой аварийных отключений на украинских ТЭС».
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