Телеграм: поезда – Крыму, санкции – газу, силовики – школам

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Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста, проехав в кабине машиниста поезда, следовавшего из Керчи в Тамань. После этого состоялся запуск регулярных железнодорожных рейсов по маршрутам Санкт-Петербург – Севастополь и Москва – Симферополь.

Евросоюз осудил запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, заявив, что мост нарушает территориальную целостность Украины. Киев по факту запуска движения возбудил уголовное дело.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в своем канале призывает украинские власти не тратить время на заведение уголовных дел, а вместе работать на общее благо:

«Предлагаю украинским следственным органам выбросить все подобные "уголовные дела"… <…> Предлагаю новой украинской власти присоединиться и возобновить ж/д сообщение с Крымом, пустить днепровскую воду в Северо-Крымский канал и принять ряд других конструктивных решений. Но для подобных решений необходимо сначала навести порядок в Украине и избавиться от националистической чумы. Всегда готова оказать помощь – имею практический опыт».

«Голос Мордора» пишет, что запуск железнодорожного сообщения является лучшим ответом скептикам и русофобам:

«Стройный хор экспертов по мостостроению из Украины и вторящие им голоса отечественных умников утверждали – это сделать невозможно по определению. <…> Когда появились первые конструкции моста, они запели уже совсем другую песню – что все это делается на "Мосфильме" под чутким и умелым руководством Карена Шахназарова. <…> Активизировались и технические эксперты, которые утверждали, что мост кривой, что он проседает, конструкции ржавые, и долго он не простоит. <…> И наконец по мосту пошли поезда. Первые дальние еще в пути – из Москвы и Санкт-Петербурга, но очень скоро они прибудут в Крым, промчавшись по тому самому мосту, который кривой, который разрушается, который невозможно построить и который сделан на "Мосфильме". <…> Грандиозное сооружение из стали и бетона, построенное по уникальным технологиям. Которые, как оказалось, у России есть. И значит, в России будут строиться другие мосты, много мостов».

«АРМАГЕДДОНЫЧ» считает, что за создание Крымского моста нужно благодарить Украину:

«Ну, поезда в Крым пошли. <…> Спасибо Украине. Не устроили бы блокаду Крыма, в полном соответствии с принципами коллективного наказания, за которое судить надо по всем международным законам, когда отсекли Крым от электричества, воды и наземного сообщения с окружающим миром, никто б моста и не строил. Была охота деньги вбухивать. Теперь выясняется: нанесли ущерб украинскому транзиту. То есть когда ты от бандита отбился, тебя судить надо за то, что ты ему нанес ущерб. Логика? Логика!»

Канал «Байки из Спасской Башни» полагает, что Крымский мост в больше мере относится к внешней политике, чем к внутренней:

«Безусловно, те несколько миллионов россиян, уже посетившие Крым по автомобильному мосту и планирующие отправится по ж/д, ощущают и еще ощутят на себе приятности этой величавой конструкции. Для них мост – это политика внутренняя. Для остальной страны Крымский мост – это лишь повод для гордости за страну. Что, впрочем, уже неплохо».

«АДЕКВАТ» отмечает большой вклад кота Мостика в информационное продвижение проекта и советует пресс-службам шире использовать для пиара котов и прочую живность:

«Любит наш человек (впрочем, это общечеловеческое) котиков и прочую хвостатую скотинку. И когда СММ строится на этом чувстве, на успех он почти обречен – надо разве что не быть совсем криворуким. Поэтому почему на всю седьмую часть суши у нас практически один Мостик, понять очень сложно. Орел, сапсан, да хоть премудрый филин зашел бы в качестве символа Кремля не хуже тауэрских воронов. <…> От бригады до армии – и выше, до главкота рода войск или округа. И по такой же наглой раскормленной морде на каждый заслуживающий внимания пароход. Чтобы эти морды были узнаваемы, чтобы от их имени подавались новости о боевой учебе или там приемке техники, чтобы каждый год аудитории предъявлялся самый гвардейский кот – сообразно успехам личного состава, понятное дело».

