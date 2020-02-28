Телеграм «топит» за Ленина, язвит по Кацу и прощается с Шараповой
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Между постом и рамаданом Конституция выбирает Ленина
26 февраля Владимир Путин во второй раз встретился с рабочей группой по внесению изменений в Конституцию, обсуждали содержание предложенных поправок и организационные вопросы по проведению всенародного голосования. По итогам встречи было объявлено, что голосование состоится 22 апреля.
Писатель, председатель партии «За правду» Захар Прилепин полагает нужным навсегда оставить 22 апреля выходным днем:
«Голосование по поправкам будет в день 150-летия Ленина, 22 апреля. Выходной сделают. Предлагаю его оставить. ВВП, кстати, предложил прекратить, наконец, "деление на красных и белых". Я за. Давайте сделаем выходной ленинский день, а другой в честь Деникина».
«Пул N3» удивлен тем, как сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас объяснил выбор даты:
«Клишас обосновал выбор 22 апреля днем голосования по поправкам в Конституцию: "Логика выбора здесь была достаточно простой – к 19 апреля заканчивается православный пост, Пасха, 24 апреля у мусульман начинает месяц Рамадан". Голосование по поправкам – такое кощунственное дело, что в пост это просто невыносимо что ли?»
«Мейстер» считает выбранную дату оптимальной:
«Коммунисты в этот день будут отмечать 150-летие со дня рождения В. И. Ленина, однако вряд ли совпадение хоть как-то отразится на результатах. Следует учесть, что если голосование проводить не 22 апреля, то следующая возможная дата – 13 мая, после праздников – вариант очевидно неприемлемый».
«Политбюро 2.0» пишет, что до 22 апреля осталось слишком мало времени:
«22 апреля – очень сжатые сроки для голосования по поправкам в Конституцию».
«АДЕКВАТ» уверен, что времени на подготовку голосования более чем достаточно:
«Горячего времени в работе над поправками к Конституции осталось две недели – до 10 марта, до второго чтения [законопроекта в Госдуме – ред.]. Из них самыми, пожалуй, горячими будут четыре-пять дней с 3 по, наверное, 7-8 марта – промежуток между окончанием приема поправок и внесением их в Думу. <…> Хватит этого времени – сначала рабочей группе, потом Думе – для работы без ущерба качеству? Да, хватит. В повседневном режиме эта работа ведется уже месяц. <…> Дальше все по более или менее накатанной. Второе чтение. На следующий день третье, между ними, понятно, финальная вычитка в несколько десятков луп. Дальше очень быстро Совфед, подписание – и на одном треке направление в региональные заксобрания, а на другом подготовка общенародного голосования. Основная задача которой – не столько даже обеспечить инфраструктуру, сколько дотянуться условно до каждого с подробными и понятными разъяснениями, что конкретно предстоит утверждать и зачем. На это "дотянуться" будет больше месяца, почти полтора. Имя этому времени – вагон. Что для информирующих, что для аудитории».
Сирийский гамбит стал турецким
В ночь на 28 февраля турецкие военнослужащие попали под обстрел в сирийской провинции Идлиб, Анкара сообщила минимум о 33 погибших. Турецкие власти официально объявили вражескими целями сирийские войска, поддерживаемые Россией. В Турции прошли антироссийские выступления.
По заявлению Минобороны РФ, сирийские военные расстреляли предпринявших наступление боевиков террористической группировки, в составе которой действовали турецкие военные. Российские войска в районе инцидента боевых действий не вели и не получали информации от Анкары о присутствии там военнослужащих Турции.
Журналист Аббас Джума считает произошедшее закономерным:
«Если турецкие солдаты в составе группы боевиков вошли туда, куда не должны были входить, и не предупредили об этом Москву, иного результата и быть не могло. Чего вопить сейчас? По всем параметрам получается, что в Идлибе вчера уничтожили турецких наемников, а не солдат».
Сообщается, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом запросил поддержки альянса. Канал «Выпускайте Кракена!» пытается представить себе этот разговор:
«Алло, мы тут незаконно на чужой территории смешались с террористами и воюем с официальными властями – все по стандартам НАТО, а они по нам стреляют. ПАМАГИТИ!»
Турецкие власти объявили, что не будут больше сдерживать поток беженцев в Европу. «Майор и Генерал» рассуждает о том, чем это грозит:
«Сирийско-турецкая война и орды беженцев в Европе – это как раз именно то, чего не хватает мировому фондовому рынку. А то одного коронавируса как-то недостаточно».
Канал «Кот Крамника» размышляет о последствиях инцидента для операции ВКС РФ в Сирии:
«Собственно, если говорить о по-настоящему серьезной угрозе российской кампании в Сирии, то это именно она: втягивание в той или иной форме в конфликт уже не с террористами и прочей "вооруженной оппозицией", а непосредственно с другим государством. С этой точки зрения активное участие ВС РФ в операции в Идлибе, цель которой, называя вещи своими именами – освобождение данной провинции от турецкой оккупации – выходит за рамки исходно обозначавшихся целей кампании и превышает исходно принятые допустимые риски. В 2015 неблагоприятных последствий, впрочем, удалось избежать. Надеюсь, удастся и сейчас».
Коронавирус душит рубль, Италию и авиакомпании
Телеграм-каналы пишут о том, как распространение коронавируса в Европе и Азии влияет на Россию.
«РосСкандал» заметил, что профилактика вируса сопровождается распространением фейков:
«В Кемерове бурлили соцсети по поводу скандального объявления на дверях вуза, которое гласило: Китайцам и фашистам вход строго воспрещен! Но оказалось – фейк и провокация! В Казани паникеры распространили информацию по сетям, что республиканская клиническая больница закрылась из-за коронавируса! Но тоже – галимый фейк!»
«НеМинздрав» интересуется, что делать с россиянами, приезжающими из стран с большим количеством инфицированных:
«А вот мне интересно, огромное количество русских сейчас наслаждается лыжным отдыхом и шопингом в Италии. Вернутся они все в ближайшее время на родину и...?! Несколько тысяч человек возьмут под наблюдение на карантин? Насильно будут пичкать таблетками и тестами? Тепловизор включат в Шереметьево?»
«Банкста» обращает внимание на реакцию финансовых рынков и приводит данные на 25 февраля:
«Паника от коронавируса накрыла рубль. Евро торгуется уже почти на отметке 71, а доллар выше 65,4 рублей».
«MMI» пишет, что больше всего распространение вируса ударит по авиакомпаниям:
«Ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться, и больше всего из-за этого страдают авиакомпании. <…> Бизнес авиакомпаний – низкомаржинальный. Маржинальность авиакомпаний обычно не превышает 5%. Для примера, маржинальность Lufthansa составляет около 4%, а у Аэрофлота менее 2%. Это значит, что даже небольшое падение выручки приведет к убытку и отказу от дивидендов. <…> По информации турагентств, общая выручка по международным направлениям (кроме Азии) сократилась на 50%. Что это значит для авиакомпаний? Первый квартал однозначно будет для них провальным. Восстановление турпотока от последствий коронавируса может занять долгие месяцы. Российский бизнес авиаперевозок пострадает в том числе из-за сокращения пролетных взносов у Аэрофлота (сокращение перелетов над территорией России). Россия находится в эпицентре самых зараженных территорий (Азия, Европа)».
Яблочный спас: Изгнание Каца и Ко
В конце прошлой недели из «Яблока» исключили московского муниципального депутата, урбаниста Максима Каца и 15 его сторонников, обвинив их в нанесении партии политического ущерба.
«Темник» полагает, что исключение Каца пойдет «Яблоку» на пользу:
«Разрешение внутрипартийного конфликта. Теперь поведение "Яблока" на выборах в Москве будет более предсказуемым».
«Голос Смоляка» тоже считает, что пользы «Яблоку» от Каца было немного:
«Сторонники исключенного из "Яблока" Максима Каца утверждают, что Кац дал "Яблоку" больше, чем "Яблоко" Кацу. Кац, пишут они, выбрал в Петербурге почти 100 муниципальных депутатов. Внешне все так, но если приглядеться, то картина для "Яблока" удручающая. Во-первых, среди муниципальных депутатов от "Яблока" ничтожное количество членов партии. Никто из новоизбранных депутатов в "Яблоко" не стремится. <…> Во-вторых, рейтинг партии за счет муниципальных депутатов не растет. Большинство депутатов от "Яблока" глупые и необразованные люди, которых команда Каца нашла по объявлению в интернете. Получив депутатские мандаты, они или пропали с радаров, или погрязли в склоках. <…> Короче, великий технолог Кац – миф. Пора бы это понять».
Журналист Илья Азар взял интервью у Каца и коротко изложил его суть в своем телеграм-канале «синдром самозванца»:
«Кац обрушился с критикой на партию Яблоко (самая токсичная структура) и ее почетного лидера Григория Явлинского (предал Каца), но тем не менее намерен в нее вернуться и продолжать борьбу за посты. На пикеты против репрессий и в суды к политзекам Кац не ходит и не будет (неэффективно), вместо этого он будет бороться с режимом с помощью урбанизма (sic!)».
Бывший соратник Каца Алексей Навальный отреагировал на слова Каца о том, что «Яблоко» – токсичная партия. Он написал в соцсети, что признаком токсичности человека являются его постоянные заявления о токсичности окружающих. Это не без ехидства прокомментировал заместитель председателя московского «Яблока» Кирилл Гончаров:
«Максим Кац в интервью [журналисту Илье – ред.] Азару назвал Яблоко "токсичной партией". Мы никак не реагируем, с уважением относимся к сторонникам Максима в Яблоке, хотя искреннее надеемся, что они в первую очередь сторонники партии, а не кого-то отдельного в ней, да и к нему я отношусь не без лишней доли симпатии. Но надо отметить, что все его бывшие союзники довольно резки в его адрес. Вот Навальный ответил, мы его не просили, клянусь!»
Кац заявил о намерении обжаловать решение об исключении из партии и вернуться в «Яблоко». «ВОРЧ» проводит аналогии между Кацем и то ли вождем мирового пролетариата, то ли предводителем этнических крестьянских бунтов 19-го века:
«Как выглядит рейдерский захват в 2020 году? Кац решил отжать яблочную партию и даже после исключения из партии готовит революцию и хочет свергнуть бывших однопартийцев. Бывший член "Яблока" решил совершить на партию политическую DDos-атаку. То есть он в закрытых чатах активно призывает вступать в "Яблоко" не только москвичей, но и регионы. Стратегия проста: сторонники Каца массово входят в партию и под его руководством свергают местную верхушку. Даже в решении бюро, исключившего депутата указано: "По существу М. Кац пытается организовать внутри партии секту с собой во главе". И все же, Кац – яблочный Ленин или местный Кузьма Алексеев?»
Прощай, Мария Шарапова!
Бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры.
«Мюсли вслух» считают, что теннисистка поступила разумно:
«Печально, но логично: самые большие успехи Марии за последние 5 лет – выходы в 4-й круг USO [Открытый чемпионат США по теннису – ред.] в 2017 и AO [Открытый чемпионат Австралии по теннису – ред.] в 2019; в рейтинге WTA [Женской теннисной ассоциации – ред.] она опустилась на 369-е место».
Журналистка Наталья Лосева благодарит Шарапову, ставшую символом России для всего мира:
«Шарапова великая. Спасибо ей. За игру, победы, искусство уйти и за то, что для всего мира она мощная красивая сильная яркая русская».
«K/On/Off» заметил, что американская теннисистка Серена Уильямс не отреагировала на потерю одной из своих главных соперниц:
«Зашел в инст к Серене. Думал, что пара слов в адрес Шараповой будет. Но нет. Икра, еда, сумка, муж, крем, маски... Про Машу ни слова».
«Мышь в овощном» напоминает, что в России Шарапову осуждали за жертвование денег в помощь горящим лесам Австралии и игнорировании лесных пожаров в Сибири:
«Странно, что никому в голову пока что не пришло обвинить Россию в создании атмосферы ненависти, заставившей <…> Шарапову объявить о прекращении карьеры в большом теннисе».
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