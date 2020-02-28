Телеграм «топит» за Ленина, язвит по Кацу и прощается с Шараповой

2

В ночь на 28 февраля турецкие военнослужащие попали под обстрел в сирийской провинции Идлиб, Анкара сообщила минимум о 33 погибших. Турецкие власти официально объявили вражескими целями сирийские войска, поддерживаемые Россией. В Турции прошли антироссийские выступления.

По заявлению Минобороны РФ, сирийские военные расстреляли предпринявших наступление боевиков террористической группировки, в составе которой действовали турецкие военные. Российские войска в районе инцидента боевых действий не вели и не получали информации от Анкары о присутствии там военнослужащих Турции.

Журналист Аббас Джума считает произошедшее закономерным:

«Если турецкие солдаты в составе группы боевиков вошли туда, куда не должны были входить, и не предупредили об этом Москву, иного результата и быть не могло. Чего вопить сейчас? По всем параметрам получается, что в Идлибе вчера уничтожили турецких наемников, а не солдат».

Сообщается, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом запросил поддержки альянса. Канал «Выпускайте Кракена!» пытается представить себе этот разговор:

«Алло, мы тут незаконно на чужой территории смешались с террористами и воюем с официальными властями – все по стандартам НАТО, а они по нам стреляют. ПАМАГИТИ!»

Турецкие власти объявили, что не будут больше сдерживать поток беженцев в Европу. «Майор и Генерал» рассуждает о том, чем это грозит:

«Сирийско-турецкая война и орды беженцев в Европе – это как раз именно то, чего не хватает мировому фондовому рынку. А то одного коронавируса как-то недостаточно».

Канал «Кот Крамника» размышляет о последствиях инцидента для операции ВКС РФ в Сирии:

«Собственно, если говорить о по-настоящему серьезной угрозе российской кампании в Сирии, то это именно она: втягивание в той или иной форме в конфликт уже не с террористами и прочей "вооруженной оппозицией", а непосредственно с другим государством. С этой точки зрения активное участие ВС РФ в операции в Идлибе, цель которой, называя вещи своими именами – освобождение данной провинции от турецкой оккупации – выходит за рамки исходно обозначавшихся целей кампании и превышает исходно принятые допустимые риски. В 2015 неблагоприятных последствий, впрочем, удалось избежать. Надеюсь, удастся и сейчас».

