Телеграм: Карлсон улетел, а «Яндекс» вернулся

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В четверг Центризбирком отказал в регистрации кандидатами в президенты представителям партий «Коммунисты России» и «Гражданская инициатива» Сергею Малинковичу и Борису Надеждину. Собранные за них подписи избирателей не прошли проверку. Таким образом, до выборов допущены четыре кандидата: действующий президент Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, представители КПРФ и «Новых людей» Николай Харитонов и Владислав Даванков.

«Мейстер» сравнивает реакцию на недопуск к выборам Малинковича и Надеждина:

«ЦИК снял с выборов Надеждина и Малинковича. И если последний воспринял это спокойно, заранее заявив, что с решением ЦИК смирится, то Надеждин пустился во все тяжкие: рассказал о "миллионах" граждан, готовых за него голосовать, требовал привилегий в виде дополнительного времени, чтобы принести недостающие подписи из штаба, грозил Верховным судом. И это при том, что ЦИК всячески шел навстречу Надеждину, дал ему и другим кандидатам дополнительное время и предоставил исчерпывающие аргументы своей позиции. Впрочем, к самому ЦИК у Надеждина, по его словам, нет претензий, а есть к законодателям и процедуре сбора подписей. Много экспрессии со стороны Надеждина взамен ответа на главный вопрос: почему подписи собраны с мертвыми душами и таким количеством ошибок? И тут, если посмотреть на реакцию главного помощника Надеждина по сбору подписей – несистемщика Максима Каца – то все становится понятно. Тот очень рад, что получилось поднять шум "на пустом месте" (это его слова), и хочет продолжать в том же духе. Зачем, в общем-то, понятно: ЦИК за год до выборов предупреждал, что Запад будет вмешиваться в избирательный процесс с целью его дискредитации. В том числе, через сбежавших за бугор несистемщиков. Довольно неубедительные попытки чего мы, собственно, и видим».

«A000MP97» называет Надеждина главным разочарованием президентской кампании:

«Можно много рассуждать о том, что главная ошибка Бориса Надеждина – ставка на иноагентов. Он искал в них союзников, а нашел врагов. ФБК [признан экстремистской организацией и запрещен, признан иностранным агентом, ликвидирован – ред.] не мог допустить появление новой яркой оппозиционной фигуры, которое привело бы к окончательной утрате навальнистами хоть какого-то влияния в глазах западных грантодателей. Ходорковскому [признан иностранным агентом – ред.] допуск Надеждина тоже был не нужен, беглый олигарх-неудачник делает ставку на делегитимацию выборов как таковых. Но не Борис-ли Надеждин в каждом интервью, в каждом заказном посте в Telegram говорит о том, какой он классный. И законы писал, и со всеми руководителями страны на "ты", и опыт политический гигантский. Но если ты такой умный, почему тебя так легко обмануть?»

Юрист Илья Ремесло считает, что Надеждину некого винить, кроме самого себя:

«Надеждин, которому отказали в регистрации, признался, что не имеет никаких претензий к ЦИК России. Ему дали дополнительный день на подготовку сверх установленного срока. Но Надеждин не справился и просил еще 2 дня, хотя в его штабе полно сотрудников и волонтеров, на их работу собрано более 100 миллионов рублей. При этом Надеждин не какой-то новичок, а участник множества избирательных кампаний, политик с большим электоральным опытом. Конечно, сейчас начнется нытье релокантов и грантоедов по Надеждину, которого обидел кровавый режим. Но никто не вспомнит о простом принципе "начни с себя". Может, надо было меньше пиариться и бегать по ютюбу (в том числе по каналам навальнистов), а больше внимания уделять своей команде».

«ЭИСИ – Повестка дня» приводит мнение политолога Владимира Шаповалова:

«Можно выделить три версии причин фиаско Бориса Надеждина при сборе подписей: 1. Подставили друзья-иноагенты. Кампания активно обсуждалась в зарубежных СМИ, она привлекла особое внимание иноагентов. Оказалась вполне возможной ситуация сливания кандидата из-за борьбы за ресурсы, из-за конкуренции. 2. Некомпетентность команды Надеждина. Команда не являлась командой в буквальном смысле слова. Несмотря на большой политический опыт, Борис Борисович собрал некомпетентную команду. 3. Циничный расчет самого политика, стремление напомнить о себе, привлечь внимание, ведь узнаваемость Надеждина была минимальной».

«Темник» задумывается о том, собирался ли вообще Надеждин участвовать в выборах:

«В условиях имевшей место авральности кампании по сбору подписей гарантировать абсолютное качество просто невозможно. Признаки же авральности налицо. Это и те самые очереди. И то обстоятельство, что региональные подписи в значительной мере собирались так или иначе в той же столице – все это говорит за то, что организация находилась на уровне, далеком от идеала. Чтобы точно понять причины возможных недочетов, следует обратить внимание на тех исполнителей, которых штаб Надеждина подрядил для сбора подписей. Чисто физическая интуитивная модель подсказывает, что не обладая собственной оргструктурой, проект был отдан на аутсорсинг. Чья команда технологов собрала "липу" – Кац или был кто-то еще? Об этом можно только делать предположения. Является ли случившееся подставой или частью изначальной стратегией штаба?»

