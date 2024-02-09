Телеграм: Карлсон улетел, а «Яндекс» вернулся
Двухчасовое американское интервью Путина, отказ в регистрации Надеждина и раздел "Яндекса" стали главными событиями уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны.
Путин и его Карлсон
В ночь на пятницу была опубликована полная версия интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Умный еврей при губернаторе» рассуждает о критериях нормальности:
«Что сделал Путин своим интервью Карлсону? Мне кажется, он заложил основания всемирному интернационалу нормальных людей. Нормальный человек в современном мире обязательно "понимает Путина". Нормальный (консервативный, традиционный) человек в современном мире необходимо является пророссийским. Запад боялся интернационала, который контролируют русские, и раньше. Больше всего на свете боялся того, что Россия будет иметь огромное количество сторонников в странах запада. В XX веке этот страх уже воплощался. В XXI он приходит снова. И этот новый интернационал трансформирует запад. Карлсон в кабинете Путина – это Герберт Уэллс в кабинете Сталина. Ромен Роллан. Леон Фейхтвангер нашего времени. Карлсон показывает, что даже на западе огромная часть людей – возможно, большинство – нормальны».
Депутат Госдумы Владимир Гутенев пишет об огромном интересе американцев к заявлениям Путина:
«"Прямая линия" нашего Президента с Западом продлилась чуть более двух часов. За это время Владимир Путин ответил примерно на 60 вопросов. Уверен, что лидеры европейских стран смотрели интервью, как двоечники, ожидающие мать после родительского собрания, – затаив дыхание. Как сказал Владимир Владимирович, "благодаря честной журналистике удастся соединить разделенный мир". Даже несмотря на попытки Запада замолчать интервью в официальных СМИ, просмотры разговора с Владимиром Путиным в сети Интернет бьют рекорды – более 40 млн просмотров за три часа. В прямом эфире трансляцию смотрел даже Илон Маск, популяризуя нашего Президента среди своих подписчиков. Весьма интересно то, что сразу после завершения показа интервью с незапланированной пресс-конференцией выступил Байден, отчаянно пытающийся доказать американцам свою адекватность. Контраст очевиден: наш Президент полчаса рассказывал тысячелетнюю историю без единой подсказки и заметки, а "пожилой мужчина с проблемами с памятью" (Байден) не смог запомнить даже вопрос журналиста, чтобы на него ответить».
«Всевидящее око» отмечает, что Путину удалось донести свою позицию до западных лидеров мнений:
«Интервью российского Президента Владимира Путина звезде американской независимой журналистики Такеру Карлсону предсказуемо взорвало интернет. Социальная сеть Х (бывший Твиттер) бурлит, обсуждая прорыв информационной блокады, которую Запад усиленно выстраивал вокруг России на протяжении последних двух лет. Посты и комментарии лидеров общественных мнений свидетельствуют о том, что интервью Владимира Путина стало настоящей информационной бомбой для англосаксонского мира. Миллиардер, друг Илона Маска и популярный блогер Ким Дотком дал такую оценку интервью: "Путин благоразумен и хочет заключить мир. Западные лидеры должны вернуться к дипломатии чтобы закончить войну. Народы желают мира. Наши лидеры не должны их игнорировать". Известный голливудский актер и продюсер Джеймс Вудс написал: "Интервью Такер/Путин оказалось еще интереснее, чем я ожидал. Карлсон был подготовлен и аутентичен, Путин великолепен и ловко уклонялся от ответов, особенно по вопросам, которые обсуждались спецслужбами. Наблюдать за настоящей журналистской работой было так приятно". Британский бизнесмен Алекс Барникот не скрывает своего восторга: "После этого интервью я считаю, что Путин, возможно, самый умный и самый интеллигентный лидер в мире! Путин сказал, что он хочет мира и на Украине, и в мире по крайней мере 5 раз в ходе интервью с Такером. Запад, однако, продолжает называть его развязавшим геноцид террористом, стремящимся завоевать Европу". Американский юрист Лео Террел (почти 2 млн подписчиков в соцсети Х) был более осторожен, заметив: "Мое мнение о Владимире Путине значительно изменилось". И ему тут же ответил ветеран американской армии с ником AmericaFirst: "Абсолютно согласен! Я знаю, что он не совершенен, но он любит свою страну, он великолепен, и я проникся к нему уважением". И это, пожалуй, только начало – количество просмотров интервью российского лидера уже превысило 45 миллионов и продолжает увеличиваться, так что резонанс от этого информационного землетрясения будет ощущаться еще долго».
«С берега Гудзона» считает показательным диалог Путина с Карлсоном о судьбе журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного в России по обвинению в шпионаже:
«Много сейчас будет мнений, какой момент самый сильный. А я же скажу, что, по крайней мере, в тактическом плане мощнейший ход был с Гершковичем. Если Карлсон сам додумался – мастер. Почему? Домашние же пропагандисты как пинали Карлсона? "Как можно?! Гершкович же!" А он взял и спросил, и из зенитки его не расстреляли».
Президент и его кандидаты
В четверг Центризбирком отказал в регистрации кандидатами в президенты представителям партий «Коммунисты России» и «Гражданская инициатива» Сергею Малинковичу и Борису Надеждину. Собранные за них подписи избирателей не прошли проверку. Таким образом, до выборов допущены четыре кандидата: действующий президент Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, представители КПРФ и «Новых людей» Николай Харитонов и Владислав Даванков.
«Мейстер» сравнивает реакцию на недопуск к выборам Малинковича и Надеждина:
«ЦИК снял с выборов Надеждина и Малинковича. И если последний воспринял это спокойно, заранее заявив, что с решением ЦИК смирится, то Надеждин пустился во все тяжкие: рассказал о "миллионах" граждан, готовых за него голосовать, требовал привилегий в виде дополнительного времени, чтобы принести недостающие подписи из штаба, грозил Верховным судом. И это при том, что ЦИК всячески шел навстречу Надеждину, дал ему и другим кандидатам дополнительное время и предоставил исчерпывающие аргументы своей позиции. Впрочем, к самому ЦИК у Надеждина, по его словам, нет претензий, а есть к законодателям и процедуре сбора подписей. Много экспрессии со стороны Надеждина взамен ответа на главный вопрос: почему подписи собраны с мертвыми душами и таким количеством ошибок? И тут, если посмотреть на реакцию главного помощника Надеждина по сбору подписей – несистемщика Максима Каца – то все становится понятно. Тот очень рад, что получилось поднять шум "на пустом месте" (это его слова), и хочет продолжать в том же духе. Зачем, в общем-то, понятно: ЦИК за год до выборов предупреждал, что Запад будет вмешиваться в избирательный процесс с целью его дискредитации. В том числе, через сбежавших за бугор несистемщиков. Довольно неубедительные попытки чего мы, собственно, и видим».
«A000MP97» называет Надеждина главным разочарованием президентской кампании:
«Можно много рассуждать о том, что главная ошибка Бориса Надеждина – ставка на иноагентов. Он искал в них союзников, а нашел врагов. ФБК [признан экстремистской организацией и запрещен, признан иностранным агентом, ликвидирован – ред.] не мог допустить появление новой яркой оппозиционной фигуры, которое привело бы к окончательной утрате навальнистами хоть какого-то влияния в глазах западных грантодателей. Ходорковскому [признан иностранным агентом – ред.] допуск Надеждина тоже был не нужен, беглый олигарх-неудачник делает ставку на делегитимацию выборов как таковых. Но не Борис-ли Надеждин в каждом интервью, в каждом заказном посте в Telegram говорит о том, какой он классный. И законы писал, и со всеми руководителями страны на "ты", и опыт политический гигантский. Но если ты такой умный, почему тебя так легко обмануть?»
Юрист Илья Ремесло считает, что Надеждину некого винить, кроме самого себя:
«Надеждин, которому отказали в регистрации, признался, что не имеет никаких претензий к ЦИК России. Ему дали дополнительный день на подготовку сверх установленного срока. Но Надеждин не справился и просил еще 2 дня, хотя в его штабе полно сотрудников и волонтеров, на их работу собрано более 100 миллионов рублей. При этом Надеждин не какой-то новичок, а участник множества избирательных кампаний, политик с большим электоральным опытом. Конечно, сейчас начнется нытье релокантов и грантоедов по Надеждину, которого обидел кровавый режим. Но никто не вспомнит о простом принципе "начни с себя". Может, надо было меньше пиариться и бегать по ютюбу (в том числе по каналам навальнистов), а больше внимания уделять своей команде».
«ЭИСИ – Повестка дня» приводит мнение политолога Владимира Шаповалова:
«Можно выделить три версии причин фиаско Бориса Надеждина при сборе подписей: 1. Подставили друзья-иноагенты. Кампания активно обсуждалась в зарубежных СМИ, она привлекла особое внимание иноагентов. Оказалась вполне возможной ситуация сливания кандидата из-за борьбы за ресурсы, из-за конкуренции. 2. Некомпетентность команды Надеждина. Команда не являлась командой в буквальном смысле слова. Несмотря на большой политический опыт, Борис Борисович собрал некомпетентную команду. 3. Циничный расчет самого политика, стремление напомнить о себе, привлечь внимание, ведь узнаваемость Надеждина была минимальной».
«Темник» задумывается о том, собирался ли вообще Надеждин участвовать в выборах:
«В условиях имевшей место авральности кампании по сбору подписей гарантировать абсолютное качество просто невозможно. Признаки же авральности налицо. Это и те самые очереди. И то обстоятельство, что региональные подписи в значительной мере собирались так или иначе в той же столице – все это говорит за то, что организация находилась на уровне, далеком от идеала. Чтобы точно понять причины возможных недочетов, следует обратить внимание на тех исполнителей, которых штаб Надеждина подрядил для сбора подписей. Чисто физическая интуитивная модель подсказывает, что не обладая собственной оргструктурой, проект был отдан на аутсорсинг. Чья команда технологов собрала "липу" – Кац или был кто-то еще? Об этом можно только делать предположения. Является ли случившееся подставой или частью изначальной стратегией штаба?»
«Яндекс» и его сделка
В понедельник стало известно, что нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании. В рамках сделки головной компанией группы вместо Yandex N.V. станет международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», зарегистрированная в Калининградской области.
«Рука рынка» считает, что это наилучшее решение:
«Яндекс благополучно завершает раздел имущества со своим иностранным юрлицом – компания останется частной, независимой и публичной. <…> Такой формат сделки выглядит лучшим решением для всех сторон: IT-компания сможет развиваться дальше без рисков от старого руководства, связанного с санкциями, будет находиться под прямым управлением менеджмента, сохранит практически все активы, кроме странных стартапов предыдущего руководства. К концу июля 2024 года голландская Yandex N.V. должна сменить название и перестать использовать бренды – все права переходят в российский Яндекс, где им и было самое место все это время».
«Банкста» соглашается:
«Вот и подходит к концу эпопея с реструктуризацией Яндекса. За это время было множество криков из разряда "все пропало, технологии уводят, Яндекс уезжает". Версии "крикунов" не подтвердились: технологии и ноу-хау остались в России, на основном для компании рынке. Очевидно, что в условиях новой холодной войны компания не могла бы эффективно функционировать со старыми владельцами и бизнесом по разные стороны биполярного мира (головная компания, кто не знает, находилась все это время в Нидерландах). Так что реструктуризация Яндекса была необходима для устойчивости его бизнеса и новых инвестиций. И хорошо, что она состоялась. Интересно, что в ходе сделки решили озвучить имена новых собственников, хотя в общем-то структура сделки позволяет сохранить их в тайне. Все новые владельцы – частные (негосударственные) лица или организации. Никто из них не находится под санкциями. Для России это почти уникальный случай – соблюдение баланса интересов сторон и умение договариваться, а не решать вопросы по праву сильного. Яндекс смог остаться частной компанией. Государство сохранило в стране сильнейшую IT-компанию, не превратив ее в очередную госмонополию. Технологии остались в России, а команда талантливых айтишников – в Яндексе».
Одним из совладельцев «Яндекса» стал «Лукойл», пишет «ИнфоТЭК»:
«Группа "Лукойл" получит около 10% в новом российском юрлице – МКАО "Яндекс", который станет головной компанией группы "Яндекс", говорится в сообщении компании. <…> Компания объяснила свое решение об участии в сделке тем, что эта портфельная венчурная инвестиция "будет в том числе способствовать развитию высокотехнологичных решений и повышению эффективности в первую очередь в розничном бизнесе компании"».
«ТРЕЙДЕР. ИНВЕСТОР» отмечает, что через несколько месяцев миноритариям предложат обмен акций Yandex N.V. на акции МКАО «Яндекс»:
«На каких условиях случится обмен? Формально у новой МКАО обязательств перед держателями акций старого Яндекса нет. Известно, что МКАО Яндекс выпустило такое же количество акций, что и Yandex N.V. Это позволяет надеяться, что обмен все-таки будет 1 к 1. Будет ли навес продаж зависеть от того, как будет происходит обмен? Если замороженные бумаги из евроклира тоже обменяют, то навес продаж будет, но это не так страшно, потому что Яндекс имеет огромный потенциал для роста, и просадку начнут скупать. Долгосрочный взгляд неизменен. Фундаментально компания сильна и имеет существенный потенциал к росту».
«ИИ делает НОВОСТИ» напоминает, что российский «Яндекс» остался в выигрыше:
«Российский "Яндекс" сохранил бизнесы, сервисы и технологии, включая такие перспективные, как беспилотные автомобили и искусственный интеллект. За продавцом сохранится лишь дата-центр в Финляндии и несколько зарубежных стартапов группы. Эксперты, комментируя сделку, рассказали, что основатель компании Аркадий Волож в результате продажи выручил сумму в два раза ниже, чем рассчитывал. Оплата произведена на 50% юанями, оставшееся 50% суммы акциями класса "А"».
Лисичанск и его обстрелы
В субботу вечером ВСУ обстреляли город Лисичанск в Луганской народной республике. Удар нанесли по пекарне, где находились мирные жители. Погибли 28 человек, в том числе беременная женщина и ее пятилетний ребенок.
«Мышь в овощном» пишет о коллективной ответственности:
«Преступник тот, кто бил по Лисичанску. Преступник тот, кто готовил этот удар, кто отдавал на него приказ, кто поставлял для него оружие и разведывательную информацию. Преступник тот, кто сегодня, реагируя на очередное преступление Киева, выдаст что-то вроде "Украина имеет право себя защищать". Преступник тот, кто считает подобные действия "легитимным способом возвращения украинских территорий". Они все должны ответить. Кто-то – на этом свете, кто-то – потом. Но ответить они должны все».
«Рубеж и Zа Рубеж» знают, что делать:
«"Демилитаризованная зона на Украине должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность мирных городов от обстрелов", – сказал на днях президент Путин. Вчерашний обстрел Лисичанска подтверждает очевидное: границы демилитаризованной зоны должны находиться не НА Украине, а ЗА ее пределами, в Польше. Зона внутри Украины не сможет обезопасить российскую землю, наши города и села».
Белорусская журналистка Людмила Гладкая предлагает Западу примерить судьбу Лисичанска на себя:
«А если бы весь этот ужас творился не в Донецке, Горловке, Белгороде, Лисичанске… а в городах "демократий"? Если бы всю ночь с субботы на воскресенье спасатели доставали тела людей из-под завалов пекарни и кафе не в Лисичанске (после удара по ним ВСУ), а где-нибудь в Вашингтоне или Лондоне, Брюсселе или Варшаве? Если бы там, а не в Лисичанске после теракта похоронили 28 человек? Не пожалели убийцы даже пятилетнего ребенка и его не родившегося братика или сестричку, маму...»
«Мюсли вслух» убеждены, что виновные ответят:
«Вполне вероятно, что наводчиком мог быть кто-то из местных "ждунов". В результате уже найдены тела 28 человек. Других успехов на фронте у киевского режима не имеется. Украинские паблики привычно захлебываются людоедским восторгом, западные дипломаты и СМИ, как всегда, не заметят и не осудят это военное преступление. Россия ведет законную борьбу с террористическим образованием у своих границ, никаких компромиссов с которым в виде прекращения огня или заморозки военных действий не будет. Мероприятия по фильтрации и выявлению нелояльного населения в новых регионах продолжатся еще долгое время. И очередное страшное поражение бандеровских тылов, которое, мы уверены, не за горами, будет воспринято российским обществом с чувством громадного удовлетворения и ощущения справедливости воздаяния по заслугам. Не только за Донецк или Лисичанск, но по совокупности всех преступлений киевского режима».
Блогер Червонец Андрей комментирует реакцию американцев на новость о том, что теракт осуществили с помощью предоставленного ими оружия:
«Представитель Госдепа отморозился на вопрос журналиста. США осведомлены о сообщениях относительно ударов вооруженных сил Украины по Лисичанску (прим. – американской ракетой HIMARS, в результате которого было убито 28 человек), однако не в состоянии их проверить, заявил в понедельник заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. Интересно, а какого ответа еще ожидал журналист? Что Госдеп осудит Киев за акт терроризма при помощи оружия, которое сами и предоставили? Преступник сам себя не осудит. Вот в фейк про Бучу сразу "поверили" и раструбили на весь мир, хотя в конце концов стало понятно, что это по заказу отрежиссированное представление и постановка. А здесь про убийства мирных умышленно, что в Белгороде, что в Лисичанске, американцы якобы сомневаются. Равно как не замечают убитых израильтянами 11000 одних только детей в Секторе Газа. Это не удивительно. "Включить дурака" – это типично для янки».
Грузия и её взрывчатка
Грузинские спецслужбы задержали груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж под видом аккумуляторов для электромобилей. Груз шел через Румынию, Болгарию и Турцию. Организатором перевозки взрывчатки был гражданин Украины Андрей Шарашидзе.
«338» напоминает, что при организации теракта на Крымском мосту Киев тоже использовал территорию Грузии:
«Помнится, тогда из свинарника была спущена методичка известного формата "сами себя обстреляли": что провезти взрывчатку через Грузию не могли, что это власти России сами взорвали мост. А потом, когда история подзабылась (нет, не забылась), в Киеве взяли на себя ответственность за тот теракт. И за новый теракт, который был совершен с задействованием безэкипажных катеров. Вывод здесь не про то, что Киев дважды наступил на те же грабли. Вывод про то, что от планов изолировать Крым – а каким образом, уже не столь важно – противник не отказался. И отечественным службам планы противника хорошо известны».
«Мир и Мы» удивляются поведению президента Грузии:
«Пример того, что происходит, если президентом какой-то страны становится гражданин иностранной державы, снова показала президент Грузии Саломе Зурабишвили, экс-посол Франции в этой стране, имеющая французское гражданство. В ответ на попытку украино-британских спецслужб, попытавшихся провезти взрывчатку С-4 производства США на территорию Грузии для осуществления терактов, она обвинила свое же правительство в... "русификации". <…> Если эта дама и защищает чьи-то интересы, то точно не грузинские».
«НАША /Z/ СТРАНА» констатирует, что Грузию пытались подставить:
«В Киеве пытаются превратить Грузию в военную мишень для РФ, заявил кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе. "Когда определенные представители украинской стороны пытаются сделать Грузию мишенью для России, абсолютно искусственно, это, конечно, очень тревожно. <...> Эти люди не могут утаить своих злых намерений в отношении нашего государства. Они хотели открыть "второй фронт", они хотят развития тяжелых сценариев в Грузии", – подчеркнул Кобахидзе».
«АДЕКВАТ Z» рассуждает о решении грузинских властей обнародовать информацию о готовившемся теракте:
«Теоретически грузинские власти были вполне не лишены возможности закрыть глаза на взрывчатку, занаряженную хохлами через их территорию в Воронеж в очевидных каждому целях. Доказать, что именно закрыли глаза, а не прохлопали ушами, было бы очень сложно. Но нет: выловили и подняли именно такой шум, какой полагается. Похоже, что понимают: бандеровская нежить – величина переменная, а главный сосед не только не денется никуда, но и по самой меньшей мере не станет слабее. И поэтому отношения с главным соседом были и всегда останутся вопросом жизненной важности. И поэтому портить их в любой форме самоубийственно, а стараться наладить пойдет только на пользу. Если сумеют с этого курса не съехать под давлением невменяемой прослойки своего общества, самая невменяемая часть которой сотнями кормит червей вперемешку с бандеровцами, этот курс им зачтется».
«Русская Душа» интересуется, куда смотрели остальные транзитные страны:
«Тот факт, что Украина использует уже проверенный маршрут, говорит о полной уверенности в успехе операции. При этом украинское информационное агентство УНИАН комментирует ситуацию с сожалением, но не потому что мирные жители не пострадают, а потому что "не получилось, не фартануло". Кроме того, на родине экс-политик Андрей Шарашидзе станет героем хотя бы за то, что "попытался". На фоне подобного резонные вопросы возникают к Грузии, однако не лишним будет спросить, как все остальные страны в этом уравнении пропустили через свои границы взрывчатку».
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