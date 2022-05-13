Телеграм: Губернаторопад на фоне Дня Победы

1

9 мая в России, Белоруссии и на освобожденных от нацистов территориях Украины широко отметили 77-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В городах России прошли военные парады, а акция «Бессмертный полк» собрала в РФ рекордное количество участников – 12 млн человек.

«ХОЛИВАР» отмечает, что в этом году на шествиях «Бессмертного полка» несли портреты не только ветеранов Великой Отечественной:

«Давайте начистоту: День Победы – это не просто памятная дата по поводу завершения ВОВ, а символ мужества нашего народа, и вполне логично, что она обрастает новыми смыслами. Так что видеть в Бессмертном полку фотографии ветеранов не только той самой войны, но и других боевых действий, в которых участвовали российские солдаты, более чем закономерно. Афганистан, Чечня, Сирия, Украина – мы не должны замалчивать имена и подвиги наших ребят. У людей есть потребность чтить память вообще всех защитников страны, и они стихийно воплощают ее доступным способом, с портретами на марше. Эти солдаты точно такие же герои, выполнявшие свой долг перед родиной и продолжавшие дело тех самых ветеранов. Поэтому 9 мая по праву тоже принадлежит им».

Шествия «Бессмертного полка» прошли во многих других странах. «Centro Russo a Roma // Русский дом в Риме» рассказывает про Италию:

«В центре Рима несколько сотен человек собрались на площади у памятника Святого Франциска, чтобы принять участие в акции "Бессмертный полк". "Мы не ожидали такого наплыва участников. Я очень рада, что сейчас для многих патриотизм перестал быть просто словом, люди действительно ощущают, что это такое", – сказала координатор "Бессмертного полка" в Риме Тамара Джуранова. <…> Посетившие митинг итальянцы приносили с собой фотографии итальянских и советских партизан. Приуроченные ко Дню Победы церемонии памяти проходят в Милане и других крупных городах и регионах Италии – от Ломбардии до Сицилии».

Жители столицы Латвии 9 мая возложили цветы на площади у памятника Освободителям Риги. Утром 10 мая рижские власти подогнали к мемориалу бульдозер, который собрал цветы и свалил их в кузов грузовика, который вывез их на свалку. Это вызвало такое возмущение у жителей города, что в тот же день к памятнику принесли еще больше живых цветов.

Журналист Алексей Стефанов пишет, что латышские власти оказались к этому не готовы:

«Рижане показали всему миру, что их не сломать. Да, принесенные 9 мая цветы можно собрать трактором и увезти, но в ответ 10 мая цветов стало только больше. Говорят, сегодня к монументу Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков пришли даже те, кто никогда не ходил. <…> Нагнали к ночи полицейских, в том числе спецназ. Которые сами не знали, что делать – то ли разгонять людей (на каком основании?), то ли просто не давать дальше возлагать цветы (и снова – почему?)».

«Мараховское время» считает, что право отмечать День Победы – это роскошь:

«Сегодня, празднуя День Победы, мы должны помнить об одной очень важной вещи. Праздновать его – привилегия. Праздновать 9 мая – лакшери и эксклюзив, доступный сегодня очень немногим на нашей планете. Праздновать День Победы – открыто, легально, бесстыдно, не заботясь о том, что за это прилетят неприятности, штрафы, уголовное преследование, арест, избиение, отмена и ненависть каких-нибудь держателей актуальной истины – роскошь. Я точно знаю: сегодня десятки миллионов землян, в том числе и бывших нас, проснулись в дурном настроении. Они не имеют права на День Победы, они его лишены (или, что еще унизительней, сами сдали за две копейки), они стараются об этом не думать, они бормочут что-то про "мы потеряли моральное право" или "все перечеркнуто". Потом они постараются забить день какими-нибудь суетливыми заботами, чтобы забыть о том, что они отлучены. А мы будем праздновать свой день».

«Всевидящее око» отмечает, что 8 мая у 14 посольств в Москве прошли акции против исторического ревизионизма:

«Хотя происходящее сейчас, по правде сказать, сложно назвать "пересмотром" итогов Второй мировой. Скорее нужно говорить о полной этих итогов отмене. И замене на новую реальность, которую западные политики считают более приятной и удобной для себя. И не удивительно, что акции МГЕР и Волонтерской роты прошли под лозунгом "Правду и память не отменить!". Натягивать сову реальности на глобус собственных пропагандистских и политических хотелок можно только до определенной степени. Что произойдет, когда эта искусственная картинка треснет и разобьется о правду – поглядите на примере Берлина весной 1945 года. Увы, отменяя историю, Запад и уроки из нее извлекать отказывается».

