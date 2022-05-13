Телеграм: Губернаторопад на фоне Дня Победы
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
День Победы и как его праздновали
9 мая в России, Белоруссии и на освобожденных от нацистов территориях Украины широко отметили 77-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В городах России прошли военные парады, а акция «Бессмертный полк» собрала в РФ рекордное количество участников – 12 млн человек.
«ХОЛИВАР» отмечает, что в этом году на шествиях «Бессмертного полка» несли портреты не только ветеранов Великой Отечественной:
«Давайте начистоту: День Победы – это не просто памятная дата по поводу завершения ВОВ, а символ мужества нашего народа, и вполне логично, что она обрастает новыми смыслами. Так что видеть в Бессмертном полку фотографии ветеранов не только той самой войны, но и других боевых действий, в которых участвовали российские солдаты, более чем закономерно. Афганистан, Чечня, Сирия, Украина – мы не должны замалчивать имена и подвиги наших ребят. У людей есть потребность чтить память вообще всех защитников страны, и они стихийно воплощают ее доступным способом, с портретами на марше. Эти солдаты точно такие же герои, выполнявшие свой долг перед родиной и продолжавшие дело тех самых ветеранов. Поэтому 9 мая по праву тоже принадлежит им».
Шествия «Бессмертного полка» прошли во многих других странах. «Centro Russo a Roma // Русский дом в Риме» рассказывает про Италию:
«В центре Рима несколько сотен человек собрались на площади у памятника Святого Франциска, чтобы принять участие в акции "Бессмертный полк". "Мы не ожидали такого наплыва участников. Я очень рада, что сейчас для многих патриотизм перестал быть просто словом, люди действительно ощущают, что это такое", – сказала координатор "Бессмертного полка" в Риме Тамара Джуранова. <…> Посетившие митинг итальянцы приносили с собой фотографии итальянских и советских партизан. Приуроченные ко Дню Победы церемонии памяти проходят в Милане и других крупных городах и регионах Италии – от Ломбардии до Сицилии».
Жители столицы Латвии 9 мая возложили цветы на площади у памятника Освободителям Риги. Утром 10 мая рижские власти подогнали к мемориалу бульдозер, который собрал цветы и свалил их в кузов грузовика, который вывез их на свалку. Это вызвало такое возмущение у жителей города, что в тот же день к памятнику принесли еще больше живых цветов.
Журналист Алексей Стефанов пишет, что латышские власти оказались к этому не готовы:
«Рижане показали всему миру, что их не сломать. Да, принесенные 9 мая цветы можно собрать трактором и увезти, но в ответ 10 мая цветов стало только больше. Говорят, сегодня к монументу Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков пришли даже те, кто никогда не ходил. <…> Нагнали к ночи полицейских, в том числе спецназ. Которые сами не знали, что делать – то ли разгонять людей (на каком основании?), то ли просто не давать дальше возлагать цветы (и снова – почему?)».
«Мараховское время» считает, что право отмечать День Победы – это роскошь:
«Сегодня, празднуя День Победы, мы должны помнить об одной очень важной вещи. Праздновать его – привилегия. Праздновать 9 мая – лакшери и эксклюзив, доступный сегодня очень немногим на нашей планете. Праздновать День Победы – открыто, легально, бесстыдно, не заботясь о том, что за это прилетят неприятности, штрафы, уголовное преследование, арест, избиение, отмена и ненависть каких-нибудь держателей актуальной истины – роскошь. Я точно знаю: сегодня десятки миллионов землян, в том числе и бывших нас, проснулись в дурном настроении. Они не имеют права на День Победы, они его лишены (или, что еще унизительней, сами сдали за две копейки), они стараются об этом не думать, они бормочут что-то про "мы потеряли моральное право" или "все перечеркнуто". Потом они постараются забить день какими-нибудь суетливыми заботами, чтобы забыть о том, что они отлучены. А мы будем праздновать свой день».
«Всевидящее око» отмечает, что 8 мая у 14 посольств в Москве прошли акции против исторического ревизионизма:
«Хотя происходящее сейчас, по правде сказать, сложно назвать "пересмотром" итогов Второй мировой. Скорее нужно говорить о полной этих итогов отмене. И замене на новую реальность, которую западные политики считают более приятной и удобной для себя. И не удивительно, что акции МГЕР и Волонтерской роты прошли под лозунгом "Правду и память не отменить!". Натягивать сову реальности на глобус собственных пропагандистских и политических хотелок можно только до определенной степени. Что произойдет, когда эта искусственная картинка треснет и разобьется о правду – поглядите на примере Берлина весной 1945 года. Увы, отменяя историю, Запад и уроки из нее извлекать отказывается».
Россия и её губернаторы
Во вторник главы пяти регионов заявили о своей отставке: губернатор Томской области Сергей Жвачкин, губернатор Кировской области Игорь Васильев, губернатор Рязанской области Николай Любимов, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев.
«Мейстер» объясняет, что общего у этих регионов:
«Во всех этих регионах осенью должны состояться плановые выборы, так что врио не задержатся надолго в этом статусе. Массовая ротация губернаторского корпуса весной или осенью давно стала традицией. То, что украинская ситуация никак на нее не повлияла, свидетельствует о том, что внутриполитическая жизнь в стране идет своим чередом. Работы у внутрипола стало больше, но и о текущих делах никто не забывает. Все происходит ровно в те сроки, что и было намечено еще до начала спецоперации. Это сильно контрастирует с Западом, где в адрес тех или иных президентов или премьеров звучат претензии, что западные политики "забили" на внутреннюю повестку, все свое внимания уделяя не решению насущных проблем избирателей, а далекой Украине».
В тот же день Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющих обязанности глав этих регионов. Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказывает о новых руководителях и о том, что их объединяет:
«Горжусь нашими выпускниками! Когда в 2017 году Президент принял решение о запуске "Школы губернаторов" – программы кадрового управленческого резерва на базе ВШГУ РАНХиГС, я даже представить себе не мог, что всего через 5 лет больше половины российских регионов возглавят ее выпускники. Сегодня – очередные назначения из числа наших "резервистов": 1. Юрий Зайцев – на позицию главы республики Марий Эл. У Юрия опыт кадровой военной службы, работы в металлургии и энергетике, 3 года – председателем правительства Калмыкии. Выпускник II потока "Школы губернаторов". 2. Александр Соколов – врио губернатора Кировской области. Александр – референт Управления Президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета, имеет опыт региональной работы, был первым заместителем губернатора Костромской области. Выпускник IV потока "Школы губернаторов". 3. Павел Малков (Рязанская область) – довольно молодой (42 года), но уже очень опытный руководитель – работа в бизнесе, в правительстве Саратовской области, директором департамента в Минэке, затем руководителем Федеральной службы государственной статистики. Выпускник IV потока "Школы губернаторов". 4. Владимир Мазур – врио губернатора Томской области. Томская область для Владимира – родной регион, он работал заместителем мэра Томска. Затем перешел на позицию заместителя губернатора Тюменской области, а позже – мэра Тобольска. С муниципального уровня вновь перешел на региональный – был заместителем губернатора Калужской области, а оттуда ушел на повышение в Администрацию Президента, где успешно занимался реформой системы местного самоуправления. Участник V потока "Школы губернаторов"».
«Номенклатура» отмечает, что «Школа губернаторов» действительно оправдала свое название:
«На фоне новостей о заменах в губернаторском корпусе интересно проследить, как Президент РФ выстроил кадровую систему, при которой на руководство регионами приходят заранее профессионально подготовленные люди, успешно проявившие себя на различных участках работы. Подавляющее большинство из новых назначенцев имеют удачный опыт работы как на муниципальном и региональном, так и на федеральном уровнях власти. <…> Курс Президента на повышение профессионализма кадров в управлении регионами вообще хорошо прослеживается в выпускниках "школы губернаторов". С момента ее запуска в 2017 году 46 ее участников стали главами регионов России. Это более половины всех губернаторов России. При этом получившиеся профессионалы успешно проявляют себя не только в управлении регионами. Так, в 2021 году выпускника курсов Разинкина назначили первым заместителем генерального прокурора, еще ряд специалистов ярко проявляют себя в Государственной думе».
«АДЕКВАТ Z» отмечает, что эти отставки и назначения опровергают недавний вброс:
«Как сам факт отставок единым пакетом в мае, так и и.о., которые сейчас появятся в соответствующих регионах, чтобы успеть освоиться в должности к осенним выборам, ставят жирный крест на всех слухах об отмене выборности губернаторов».
Херсон и его включение
В среду замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Украины Кирилл Стремоусов заявил, что областные власти обратятся к Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. По его словам, референдум по этому вопросу проводить не планируется, так как мировое сообщество все равно не признает его итоги.
«Темник» думает о юридической стороне вопроса:
«7 мая власти Херсонской области уже заявляли, что намерены жить в составе России, стать ее частью. Такое действие позиционируется как возвращение исконно русских земель в свое "историческое русло культуры и ценностей". В тот же день было сказано и о готовности обратиться к Президенту РФ. Тут интересна юридическая сторона вопроса. Для реального присоединения к России в Херсонской области должны организовать референдум. Пока же точно взят курс на интеграцию с РФ. Область, как сегодня заявили ее власти, планирует до конца года перейти под законодательство России».
Политолог Ярослав Белоусов рассуждает о референдуме:
«Нужен ли референдум для присоединения освобожденных территорий к России? Это было бы очень полезно – получить легитимное подтверждение в виде плебисцита, но есть несколько "но": 1. Неликвидированная до конца угроза украинского террористического подполья, которая в Крыму в 2014 году отсутствовала. 2. Дефицит времени на "отмывку" промытых украинской пропагандой мозгов местного населения. Ибо, хотя устойчивое большинство голосов сторонников России и обеспечено, но получить 99,9% одобрения мы пока не в состоянии. 3. Необходимость скорейшей стабилизации жизни местного населения, четкие и определенные гарантии будущего. Люди должны иметь понимание, как будут работать пенсионная, налоговая, банковская системы, что делать местным компаниям, как будут функционировать образование, медицина, культурная сфера и прочее. И медлить с этим нельзя. Так что присоединять освобожденные территории бывшей Украины все равно придется. И чем меньше мы будем с этим тянуть, тем лучше».
«Друид» пишет о целесообразности принятия региона в состав России:
«Для России Херсонская область стратегически важна. Благодаря области Крым обеспечен пресной водой, а потеря контроля может опять усложнить жизнь крымчанам. Если говорить о настроении граждан, то возвращаться под контроль Украины они не хотят и с радостью встретили российские войска. Высшее руководство России также заявляет о том, что население Херсонской области не бросят, и безопасность области обеспечена навсегда».
«Землянка» считает, что решение принято окончательно:
«Процесс интеграции региона с Россией начинает переходить в юридическую плоскость. Председатель Генсовета ЕР Андрей Турчак во время недавнего визита в Херсонскую область заверил, что Россия пришла туда "навсегда". Пока конкретные параметры процесса вхождения Херсонской области в состав России не объявлены, однако заявления и действия как высокопоставленных российских политиков, так и представителей военно-гражданской администрации региона свидетельствуют о серьезности намерений высшего политического руководства России интегрировать регион в состав нашей страны. Принципиальное решение, очевидно, уже принято – дело за его реализацией. Также переход Херсонской области в состав РФ будет означать начало процесса прекращения государственности Украины в нынешнем виде. Но скорость и издержки этого процесса решающим образом зависят от успеха российской армии на Донбассе, где пока продолжаются ожесточенные бои».
Журналист Андрей Гусий уже планирует, как область будет развиваться в составе РФ:
«Одним из регионов-кураторов развития Херсонской области может стать Краснодарский край, инфраструктурно область станет зависимой от Крыма – где будет, например, основной информационный центр, а часть проектов республики будет "протянута" на Херсонскую область».
Украина и её ополчение
На прошлой неделе Верховная рада Украины приняла закон, который разрешает использовать отряды территориальной обороны в районах ведения боевых действий.
«338» рассказывает, к чему это привело:
«Как только Верховная Рада узаконила использование ТрО за пределами "родных" регионов (читай – легализовала возможность затыкать гражданскими, которым раздали оружие, дыры на фронте), началось что-то невообразимое. Отправка "в чем есть" уже стала нормой – "получите на месте" или там кто подсобит. <…> Моральное состояние. Это вообще бич. Те, кого перекинули на восток, по вайберу рассказывают родственникам об условиях, в которые попали. Люди деморализованы и подавлены. Некоторые отказываются выполнять приказы, ссылаясь на свой гражданский статус. Итоги таких видеозвонков родственники размещают в соцсетях. Есть свидетельства родственников ТрО Черкасской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской областей».
«Иди и смотри» пишет о низком уровне дисциплины в Вооруженных силах Украины:
«Гарнизоны ВСУ начинают разлагаться. Пока только в смысле морали. Так, по данным "Иди и смотри", стремительно падает дисциплина гарнизона в Николаевке. В одном из городских отелей пьяные солдаты ВСУ требуют пиццу и дам с низкой социальной ответственностью. "Скучающие военные, особенно из офицерского состава, часто пытаются намутить себе интересный досуг в виде выпивки и проституток. Как правило, чем менее мотивированные офицеры, тем больше подобных выходок", – рассказал каналу один из жителей города. По его словам, владельцы отелей и магазинов возле пунктов размещения солдат радуются прибылям, но боятся проблем с военными, которых сейчас ничего не ограничивает. "Они не очень любят население юго-востока и между собой называют их "сепарами". Местных, мягко говоря, побаиваются", – резюмирует собеседник "Иди и смотри"».
Украинский канал «Криоген» рассказывает о дезертирстве украинских военных:
«Одной из главных причин дезертирства украинских военных с фронта стала боязнь российских ракет. Как ходят слухи, в ходе работы СБУ с задержанными оперативники и следователи установили, что боязнь российских крылатых ракет и баллистических "Искандеров" привела к большинству случаев дезертирства. Сами нарушителе говорят, что прилет таких изделий всегда происходит неожиданно. Поэтому это очень сильно угнетает психику бойцов – все время приходится находиться в ожидании. При этом ракеты, особенно "Искандеры", наносят страшные разрушения. По словам одного бойца, он был свидетелем, как за секунду погиб полный взвод от прилета такой ракеты. При этом бойцы абсолютно не доверяют заявлениям, что украинское ПВО перехватывает российские ракеты. Они считают, что полностью беззащитны от этого оружия».
Канадский наемник Вали, которого украинская пропаганда называла одним из лучших снайперов мира, вернулся с Украины домой. «РосСкандал» комментирует данное им интервью:
«"На Украине пахнет серой, украинцам уже не помочь", – заявил "лучший снайпер мира" Вали – легенда укропской пропаганды. Канадская La Presse опубликовала интервью, где наймит жалуется, что укрские командиры не платят и тупо забили на бедных наемников... Но главное – повальная коррупция: на Украине вовсю тырят деньги США! Оружие, еду и вообще все приходится добывать через "нужных людей". Наймиты бегут, что подтверждает командир "Нормандской бригады" Хрульф, в которой был Вали. Оттуда дезертировали 60 чел. И все эти поцы никак не въедут, что цэ не Ливия и не Ирак. Украина была и остается все тем же колхозом им. Ильича – с пропитым трактором и запойным председателем...»
«Повестка» публикует фрагмент интервью с высокопоставленным украинским военным, попавшим в плен:
«В российском плену оказался высший командный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ – командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков. Баранюк рассказал, что украинские морпехи, находящиеся на заводе "Азовмаш", не раз просили Киев "повлиять" на их судьбу "политическими решениями, может быть, еще как-либо", но власти им врали, обещая прислать помощь: "Киев говорил держаться. Держаться... Ну нам несколько говорили по-другому. Что отряды деблокации идут, они будут у вас... Ну получается, что так [что врали]. Обещали помощь определенную. Соответственно, этой помощи не было. Что как бы и подтолкнуло к выходу навстречу своим подразделениям". Сидели брошенные Киевом и от полной безнадеги решили прорываться к своим. Естественно, попали в плен».
Запад и его санкции
Введенные странами Запада антироссийские санкции больно ударили по экономикам европейских стран. Рекордная инфляция сопровождается ростом социальной напряженности.
«Банкста» пишет, что в Германии прогнозируют глобальный голод:
«Мировые цены на продовольствие рекордно выросли на треть, что формирует "угрозу сильнейшего голода со времен Второй мировой с миллионами погибших", заявила глава Минэка Германии Шульце. Мировой кризис усугубляется антироссийскими санкциями, которые обернулись для Евросоюза и США небывалым взлетом цен на топливо и продукты. По данным ООН, около 300 млн людей в мире уже испытывают острую нехватку продовольствия».
Журналист Станислав Стремидловский в своем канале «От Латеранского холма до Вислы. Станислав Стремидловский» цитирует польскую прессу:
«"Премьер-министр [Польши Матеуш Моравецкий] снова очаровывает, – пишет газета Rzeczpospolita. – На этот раз с антиинфляционными обещаниями. Он призывает своих коллег-банкиров повысить процентные ставки по вкладам, поскольку они (это факт) находятся на скандально низком уровне. Сегодня у банков есть кучи денег, но они не хотят ими делиться. Они не хотят брать на себя даже часть расходов на борьбу с высокой инфляцией". По мнению издания, вместо того чтобы греметь словами, властям пора начать менять политику. В частности, "прекратить раздувать расходы и разбрасываться государственными деньгами". Однако именно этого правящая польская коалиция "Право и Справедливость" (PiS) позволить себе не может. Ее электорат – это потребители государственных денег, а не производители. Поэтому PiS нуждается во внешней помощи. Самые быстрые "живые деньги" правящая партия могла бы получить от Евросоюза в случае завершения конфликта с Брюсселем по поводу спорной польской судебной реформы. Второй вариант – инициирование некой внешнеполитической авантюры, чтобы на этой основе сплотить свой электорат и убедить колеблющихся поддержать PiS во имя безопасности страны. Для чего желательно получить конфликт с Россией, спровоцировав ее».
«Мюсли вслух» комментируют закрытие единственного в Прибалтике нефтеперерабатывающего завода:
«Единственный в Прибалтике нефтеперерабатывающий завод, Orlen Lietuva в литовском Мажейкяе проектной мощностью 12 млн тонн нефти в год, закрывается. Как бы на ремонт как бы на 2 месяца, но с явной перспективой не открыться никогда. Впрочем, министр энергетики Литвы Крейвис заявил, что в будущем Мажейкяй будет перерабатывать саудовскую нефть вместо российской, ведь доля российского сырья в загрузке НПЗ за 2 года пандемии сократилась со 100% до 70%. Мажейкяйский НПЗ был открыт в 1979 году. Он стал последним нефтеперерабатывающим предприятием в СССР. Его главной особенностью было то, что завод создавался с расчетом на экспорт. Советское руководство планировало перейти от поставок сырой нефти в Европу к вывозу нефтепродуктов. В 2006 году НПЗ был куплен польской фирмой Orlen. Он перерабатывал российскую нефть, обеспечивая нефтепродуктами Литву, Латвию, Эстонию, Польшу и Украину. Теоретически можно заместить 8-10 млн тонн российской нефти в год на саудовскую и норвежскую. Практически в настоящее время на рынке таких объемов нет, и решительно непонятно, будут ли они в будущем».
«Мэйдэй. Хроника пикирования» пишет, что эмбарго на российскую нефть добьет Европу:
«Население европейских стран столкнулось с небывалым ростом цен на товары и услуги, но голоса протестующих против эмбарго тонут в шуме политических лозунгов. Экономические последствия санкций на Европе отражаются гораздо сильнее, чем на США. Штаты с их вызывающей риторикой тоже стараются не привлекать внимание к повышению стоимости бензина и энергоносителей. <…> На данном этапе полностью отказаться от российских энергоресурсов в сжатые сроки трудно и слишком "дорого" для Евросоюза. ЕС может переключиться на запасы нефти ОАЭ и Саудовской Аравии, но готовы ли они перепрофилировать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые были ориентированы на российскую нефть?»
В США сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал принятие верхней палатой американского конгресса законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине на сумму почти 40 млрд долларов. Он заявил, что США не могут спасать Украину в ущерб собственной экономике, и напомнил, что в марте инфляция в стране достигла максимума за 40 лет, цены на бензин выросли на 49%, цены на электричество – на 32%.
«Оптимист | Евгений Колесов» пишет о прагматизме американцев:
«Американцы, половина из которых даже не знают, где находится Украина, не согласятся заниматься вот таким диким разбазариванием денег в это нелегкое для Америки время. Кто, кстати, выступал инициатором расширения помощи Киеву? Правильно, президент США – Джо Байден, итогом для которого станет импичмент. С начала военной операции России на Украине американские власти с его потворства уже выкинули в Киев $3,8 млрд. Но самое главное заключается знаете в чем? В том, что разведка США ситуацию в зоне боевых действий на Украине уже сейчас называет патовой! И прежде всего для США! В народном обиходе "патовая ситуация" относится к конфликту, когда разрешение или дальнейшие действия кажутся крайне трудными или маловероятными. А с таким настроем никаких активных действий, никакой поддержки Украине от США ждать не стоит».
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