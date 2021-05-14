Телеграм: Беда в Казани затмила премьера
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Казань и ее дети
Во вторник утром 19-летний выпускник казанской школы №175 Ильназ Галявиев открыл стрельбу в этом учебном заведении. Погибли девять человек, в том числе дети, более 20 получили ранения. Галявиев сдался силовикам. За несколько минут до расстрела убийца завел телеграм-канал, в котором назвал себя богом. Выяснилось, что у него были проблемы с психикой.
«Мюсли вслух» считают, что своевременная психиатрическая помощь могла бы предотвратить трагедию:
«О трагедии в Казани мы вынуждены повторить то, что уже не раз говорили: преступник нуждался в психиатрической помощи задолго до того, как встал на криминальный путь, но не получил ее. Никто не помог запутавшемуся в жизни и потому озлобившемуся на весь мир юноше, когда ему еще можно было помочь. А теперь его ждут суд и заслуженный суровый приговор. Своевременное вмешательство сначала психолога, а потом психиатра предотвратило бы трагедию и сохранило 9 жизней, но его не произошло».
«РМ» рассуждает о проблеме охраны школ:
«Проблему не решить тотальной милитаризацией школ и детсадов. После каждого теракта в школах начинается разговор о том, что не хватает охраны, ее надо усиливать, вооружать. Как-то пришлось присутствовать при таком обсуждении специалистами, и те из них, кто не заинтересован в раздувании ЧОПов, честные не ангажированные спецы, говорят, что такие меры не гарантируют полной безопасности. Даже если поставить у входа в каждую школу до зубов вооруженного громилу (но это какие ресурсы!), то при спланированном нападении он не успеет оказать сопротивление. Даже от дурачка, который внезапно начнет стрелять, не всегда защитит. Так же и с металлоискателями – зачем они нужны, если при входе убийца начинает стрелять. Единственная мера, гарантирующая безопасность детей – это отслеживание потенциальных убийц на стадии намерений и их нейтрализация».
Журналист Дмитрий Колезев комментирует заявления о том, что подобные расстрелы спровоцированы видеоиграми:
«В 2019 году после очередного масс-шутинга в США вновь активно обсуждался вопрос возможного влияния видеоигр на поведение убийц-подростков. Однако никаких научных данных, связывающих жестокие видеоигры со стремлением к убийствам, не нашлось. Есть даже исследование, доказывающее обратное: 20% школьных стрелков играли в жестокие видеоигры, но в общей массе учащихся таковых 70%. То есть можно сказать, что увлеченность жестокими играми, наоборот, снижает вероятность того, что подросток возьмется за оружие. Один из главных потребителей видеоигр в мире – Япония. Но там массовые убийства с помощью огнестрельного оружия исключительно редки (да и убийства вообще)».
«Железное перо» считает, что такие преступники жаждут известности:
«Сейчас абсолютно все в русскоязычном сегменте интернета будут наблюдать под микроскопом детализированное освещение со стороны всех СМИ судебного процесса над казанским стрелком. Я всегда был и буду против такого подхода к таким инцидентам, так как я сторонник того, чтобы не дать этим ублюдкам чрезмерного внимания, возможности говорить на камеру, и самое главное, чтобы потенциальные преступники также знали, что не будут иметь такой возможности. Просто надо понимать мотив этого урода. Вот и все! Он хотел резонанса, это доказывает то, что он открыл тг-канал, написал какой-то манифест, вообразил себе цель и хотел сообщить обществу, можно даже сказать – миру, что он есть, и что он готов сделать все, чтобы его услышали. СМИ, освещая его массированно, тем самым дают ему такую возможность, хоть и в другом форме, но дают. Он в центре внимания!»
Мишустин и его отчеты
В среду премьер-министр Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с отчетом о работе правительства в 2020 году.
«АДЕКВАТ» обращает внимание на условия, в которых работало правительство в истекшем году:
«Вспомним, что зараза пришла, когда новому правительству едва пошел второй месяц от роду. Вспомним, что это правительство приходило решать стратегические задачи на большую глубину – прошлогоднее январское президентское послание не только поставило цели обновить страну по всем ключевым направлениям, но и аккумулировало для этого беспрецедентные ресурсы. Вспомним, что начиная с прошлого марта огромную часть времени и сил пришлось переориентировать на великое множество противоэпидемических аспектов, неделями и месяцами занимаясь не столько стратегией, сколько остронасущными тактическими задачами. Каждая из которых, по тогдашним темпам развития событий, требовала предельного внимания и исчерпывающей отработки не когда-то, а буквально вчера. Зараза и связанная с ней чрезвычайщина пусть и медленнее, чем хотелось бы, но все же отходят в прошлое. Бесценный опыт работы в труднейших условиях (и в первую, пожалуй, очередь – межведомственного взаимодействия) останется с каждым, кто его нарабатывал. И когда от тактики получится окончательно развернуться обратно к стратегии, этот опыт пригодится обязательно».
«Scriptorium» делится наблюдением:
«Отчет М. Мишустина в Госдуме показывает его возрастающую субъектность в Системе. По сути, М. Мишустин – олицетворение курса на повышение качества управления и централизацию ресурсов. Выравнивание социально-экономического положения регионов в нынешних реалиях мало вероятно: ковидокризис только усугубил региональную дифференциацию. Поэтому правительство усиливает централизацию ресурсов, которыми можно свободно оперировать для перераспределения их в регионы».
Журналистка Мария Баронова обращает внимание на слова Мишустина о поддержке семей:
«Мишустин отчитался перед ГД по вопросам социальной поддержки семей с детьми и запустил программу поддержки малообеспеченных семей. Теперь беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации и вставшим на учет на ранних сроках, будет назначаться ежемесячное пособие. Пособие не большое, но с учетом того, что раньше не было никакого, а, например, в сельской местности вообще любые доходы отличаются от московских, то картина становится уже не такой мрачной. И пособие для того, чтобы женщина отказалась от аборта – это лучше, чем ничего».
Политолог Дмитрий Фетисов отмечает начало работы по другому важному направлению:
«Государственная Дума на отчете Мишустина поднимает одну из самых важных для российской экономики тем – вопрос деофшоризации экономики и вывода денег из страны. Согласованный вопрос от всех фракций и внимание к нему Мишустина позволяют говорить, что работа по этому вопросу началась. Наблюдаем».
«Темник» резюмирует:
«Подводя черту под темой сегодняшнего выступления Мишустина в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности Правительства, отметим, что премьер сформулировал амбициозную цель. Она заключается в "создании государства без бюрократизма, которое было бы необременительным для людей и бизнеса". В таком государстве услуги будут предоставляться в проактивном режиме, без запросов, а людям не придется тратить время на сбор бумажных документов и справок. Взаимодействие с государственными органами должно стать максимально удобным. Совершенно очевидно, что подобную концепцию возможно реализовать исключительно с помощью форсированной цифровизации документооборота и взаимодействия. Тотальная цифровизация автоматически означает общение потребителя услуг с поставщиком не столько в офисе, а посредством интерфейса. То есть через компьютер или иное "терминальное оконечное оборудование". Следует отметить, что пандемические реалии способны серьезно ускорить перевод общения граждан с бюрократической машиной на удаленный формат».
Министр и его охота
В прошлую пятницу министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский отправился в лес на охоту и не вернулся, его искали МЧС, полиция и волонтеры. Пропажа министра вызвала большой резонанс в связи с тем, что в августе прошлого года Мураховский работал главврачом омской больницы, куда был экстренно госпитализирован Алексей Навальный и откуда его позднее перевезли на лечение в Германию. Ранее в этом году два врача этой же больницы умерли, еще один уволился. Узнав об исчезновении Мураховского, сторонники Навального стали писать, что врача убили отечественные спецслужбы за то, что он слишком много знал о якобы имевшем место отравлении оппозиционера. К разочарованию авторов подобных постов, через три дня Мураховский вышел из леса живой и здоровый и объяснил, что просто заблудился.
«Мейстер» внимательно изучил, что писала либеральная оппозиция в соцсетях:
«Если почитать каналы и социальные сети сторонников Навального за эти три дня, то можно увидеть много чего интересного. От беспочвенных обвинений в адрес властей, которые "избавляются от свидетелей", до пожеланий максимально мучительной смерти человеку, которому Навальный вообще-то жизнью обязан. А потом эти агрессивные фанатики удивляются, что их экстремистами объявили».
«Русский Сыч» сочувствует Мураховскому:
«Ну, то есть, не выйдет обычному начальнику Омского областного депздрава скрыться от всех на какое-то время, чтобы его не объявили убитым и от кровавого режима умученным. Ну вот чтобы всем объявляльщикам, которые так же захотят отбежать на какое-то время, так же и вышло».
«Кремлёвская прачка» объясняет, почему сторонники Навального с таким вниманием отнеслись к судьбе омского министра:
«Значительный резонанс вокруг пропажи Александра Мураховского связан с заинтересованностью навальнистов в тиражировании любых инфоповодов, связанных с упоминанием имени отбывающего срок блогера и имеющих минимальный конспирологический потенциал. В случае менее благоприятного исхода происшествия оппозиция могла использовать ситуацию для развития мнений о привлечении гипотетических спецслужб, по аналогии с Петровым и Башировым, причастность которых к взрывам во Врбетице в 2014 году неожиданно постулировал генпрокурор Чехии».
«Методичка» полагает, что возвращение Мураховского из леса – это интересный прецедент:
«Зато теперь понятно, как можно найти что угодно (и кого угодно), не прибегая к помощи новомодных AirTag от компании Apple. Достаточно хоть как-то обозначить связь объекта поиска с Навальным, и тогда "найдется все". Само найдется, в его же интересах, чтоб само».
«Всевидящее око» пишет о коварстве лесов:
«Сходил, называется, в лес на выходных человек... Но в принципе эту историю вполне можно назвать поучительной: заблудиться или застрять в лесу дольше, чем планировал, можно даже с огромным опытом пребывания "в дикой природе". Тем более, в тайге. Будьте осторожны, сообщайте родственникам и друзьям о своем местонахождении, держите под рукой телефоны экстренных служб и поисковых отрядов, соблюдайте технику безопасности».
Арабо-израильское обострение
В конце прошлой недели появилась информация о том, что израильские власти собираются выселить палестинские семьи из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Точечные протесты переросли в погромы и массовые уличные беспорядки. Израиль и Палестина обмениваются ракетными ударами.
«Усы Асада» пишут о взаимных погромах арабов и евреев на территории Израиля:
«Дело уже не только в оккупированных территориях, их неурегулированном статусе и столкновениях в районах, где они – часть ежедневной рутины, типа того же квартала Шейх-Джаррах, с которого все началось. В беспорядках в Лоде, Рахате и Хайфе участвуют уже израильские арабы. Это говорит в минус не только палестинскому политическому руководству, которое за эти годы не смогло сплотить людей вокруг какой-то адекватной и единой повестки. Это также показывает, что власти в Израиле не занимались вопросом еврейско-арабских отношений на серьезном уровне, а после 2014 года политика Нетаньяху ушла вправо и ужесточилась, что и привело к радикализации части палестинцев, которые сегодня чувствуют себя загнанными в угол. Последние 3 года и вовсе были самыми тяжелыми для мирного процесса. <…> Чем дальше раскручивается конфликт, тем затем сложнее будет выйти в фазу деэскалации и пост-конфликтного урегулирования».
«Рыбарь» комментирует информацию о якобы имевшем место применении Израилем «токсичного газа» против палестинцев в секторе Газа:
«Вообще местным активистам можно не утруждаться и не распространять такие сообщения. Газа ведь не Сирия: там нельзя на основании слухов через аффилированные правозащитные организации вмиг раскрутить тему с применением Израилем химоружия, назвать режим Нетаньяху нелегитимным и ввести против Израиля санкции. Такое работает только против определенных стран и никак иначе».
«Мышь в овощном» рассуждает о применяемом оружии:
«Мы не собираемся влезать в спор о том, кто там прав или не прав с выселением: не интересно, тут без нас хватает экспертов с обеих сторон. Просто мы видим масштабы применения ракет, которые по своим ТТХ по определению предназначены исключительно для стрельбы по гражданским объектам. И понимаем, что эти ракеты были созданы не в ходе обсуждаемого обострения отношений, а задолго до него. Созданы с очевидным умыслом на применение по предназначению, т.е. для стрельбы по гражданским объектам. И если бы не подвернулся текущий повод пострелять по мирным жителям – то, что-то нам подсказывает, эти славные ребята нашли бы какой-нибудь другой».
«Минареты, автоматы» рассказывают, что президент США Джо Байден не очень понимает, как реагировать на конфликт:
«С одной стороны, на него давит его собственная Демократическая партия, которая в последние годы сместилась влево в вопросе отношения к Израилю – отчасти из-за прочного союза Нетаниягу с Дональдом Трампом и другими республиканскими лидерами, отчасти потому, что многие из ее молодых активистов и членов конгресса более открыто симпатизируют палестинцам и выражают критику Израиля, чем поколение самого Байдена. Когда на прошлой неделе госдепартамент заявил, что он "глубоко обеспокоен" возможным выселением палестинских семей из Восточного Иерусалима, некоторые демократы упрекнули администрацию Байдена в том, что она не предприняла более решительных действий, чтобы остановить израильтян».
«Aladdinhabar» грустит:
«В итоге что? Израиль перестанет существовать? Или Палестину наконец признают государством? С 1948 года одно и то же... результат трагичный и обычный: смерть случайных людей и детей с обеих сторон. А мы, как и весь мир, в тг наблюдаем за этим, как за очередным сериалом».
Россия и ее Победа
9 мая в России отметили 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
«Русский Футурист» пишет о важности сохранения исторической памяти:
«Сегодня мы вспоминаем тех, кто шел в бой "За Родину" или "За Сталина", но на самом деле за всех нас. За каждого, еще не рожденного, русского, украинца, узбека, еврея. За бирюлевского скинхеда и дочку Алсу, за вороватого олигарха, честного профессора пения, пьющего журналиста и даже за либертарианца Светова. Нашим дедам, прадедам и прапрадедам было невдомек, что пресыщенные внуки будут играться в метамодерн, постиронию и прочую дрянь, бормотать про "два миллиона предков" и "завалили трупами". Деды уходили на фронт, когда их жизнь только начиналась, делали самую страшную работу на свете, умирали и изредка возвращались: покрытые шрамами, с седыми висками и культями. <…> Пишу прописью: двадцать шесть миллионов шестьсот тысяч советских граждан полегли в самой жестокой бойне в истории. Даже и помыслить нельзя о повторении такого. Но помнить надо».
«Русский Демиург» рассуждает о попытках принизить значение праздника:
«И вот мы встречаем очередной День Великой Победы. И, как и в прошлом году, его отчаянно стараются стереть, забыть и опошлить. Почему? Все просто. После взятия Берлина Георгий Константинович Жуков якобы сказал: "Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят". Было это сказано или нет – уже не важно, ибо это истина. Попытки обвинить Россию в разжигании Второй Мировой, а заодно отгрызть День Победы имеют вполне прагматичные цели под собой. Это и геополитические интересы по ослаблению роли России, и банальная демонизация как необходимая прелюдия перед любой войной, и социальная психология для конструирования внутренней фронды, эдакой "пятой колонны", и т.д.».
«РосСкандал» рассказывает, что не для всех чиновников праздник свят:
«Фронтовичку Антонину Коваленко соцслужбы Ростова-на-Дону отговорили идти на парад 9 мая, пугая высокими ступеньками автобусов и отсутствием волонтеров. Но внучка ветерана выяснила, что и автобусы были низкопольные, и волонтеров хватало, а… свободные места на трибуне заняли VIP-ы! Разгорелся скандал. Чиновникам мэрии потребовалась пара суток, чтобы осознать вину – извинились, пообещали организовать персональный концерт для ветерана. Но главного-то не изменить. Получается, городские власти попросту обманули ветерана! По какой причине – не столь важно. Это очередное дно…»
«ОМОН "Бастион"» объясняет причину того, что глава Минобороны Сергей Шойгу перекрестился перед началом парада:
«СМИ и соцсети по этому поводу уже начали комментировать, дескать Шойгу завел новую традицию, и дескать это чтобы парад прошел как надо. А ведь все гораздо проще. Историю и традиции страны надо знать! Он выезжает принимать парад через Спасскую башню Кремля. Через Спасские ворота русские цари встречали святые иконы: Владимирскую Божию Матерь из Владимира, Всемилостивого Спаса и Спаса Вседержителя из Великого Новгорода, Благовещенье Пресвятой Богородицы из Устюга, Спаса Нерукотворного из Хлынова и Святого Николая Великорецкого из Вятки. До революции из двенадцати ежегодных крестных ходов девять проходили Спасскими воротами. По традиции, проходившие этими вратами всегда снимали головной убор и крестились на надвратный образ. Проезжать через Спасские ворота верхом вообще было запрещено. Так что министр всего лишь выполнил требования старинных традиций в той части, которая была возможна».
«338»размышляет о содержании праздника Победы:
«В этот день едва ли не каждый вольно или невольно задумывается над тем, что для него значит 9 мая. Делать это приходится самостоятельно: тех, кто имел непосредственное отношение к данному дню в истории государства и народа, кто знал ему цену и цену мирного неба, кто влиял на нас, наше мировоззрение, представления о добре и зле, истинных человеческих ценностях на основе ТОГО опыта, осталось мало. Не единожды упоминали, что этот день значит для нас – это день нашей национальной совести. В любой ситуации, которая должна являться моральным императивом нынешнего и последующих поколений – не посрамит ли слово или поступок дело предков, не напрасно ли они отдавали жизни за то, чтобы пожить могли другие? И потому мы по определению не можем "ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть". Победа имеет узнаваемые символы. Но главный символ незрим и не всегда на нем акцентируют внимание: это совесть. И наша нация совестью дорожит».
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