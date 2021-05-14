Телеграм: Беда в Казани затмила премьера

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Во вторник утром 19-летний выпускник казанской школы №175 Ильназ Галявиев открыл стрельбу в этом учебном заведении. Погибли девять человек, в том числе дети, более 20 получили ранения. Галявиев сдался силовикам. За несколько минут до расстрела убийца завел телеграм-канал, в котором назвал себя богом. Выяснилось, что у него были проблемы с психикой.



«Мюсли вслух» считают, что своевременная психиатрическая помощь могла бы предотвратить трагедию:

«О трагедии в Казани мы вынуждены повторить то, что уже не раз говорили: преступник нуждался в психиатрической помощи задолго до того, как встал на криминальный путь, но не получил ее. Никто не помог запутавшемуся в жизни и потому озлобившемуся на весь мир юноше, когда ему еще можно было помочь. А теперь его ждут суд и заслуженный суровый приговор. Своевременное вмешательство сначала психолога, а потом психиатра предотвратило бы трагедию и сохранило 9 жизней, но его не произошло».

«РМ» рассуждает о проблеме охраны школ:

«Проблему не решить тотальной милитаризацией школ и детсадов. После каждого теракта в школах начинается разговор о том, что не хватает охраны, ее надо усиливать, вооружать. Как-то пришлось присутствовать при таком обсуждении специалистами, и те из них, кто не заинтересован в раздувании ЧОПов, честные не ангажированные спецы, говорят, что такие меры не гарантируют полной безопасности. Даже если поставить у входа в каждую школу до зубов вооруженного громилу (но это какие ресурсы!), то при спланированном нападении он не успеет оказать сопротивление. Даже от дурачка, который внезапно начнет стрелять, не всегда защитит. Так же и с металлоискателями – зачем они нужны, если при входе убийца начинает стрелять. Единственная мера, гарантирующая безопасность детей – это отслеживание потенциальных убийц на стадии намерений и их нейтрализация».

Журналист Дмитрий Колезев комментирует заявления о том, что подобные расстрелы спровоцированы видеоиграми:

«В 2019 году после очередного масс-шутинга в США вновь активно обсуждался вопрос возможного влияния видеоигр на поведение убийц-подростков. Однако никаких научных данных, связывающих жестокие видеоигры со стремлением к убийствам, не нашлось. Есть даже исследование, доказывающее обратное: 20% школьных стрелков играли в жестокие видеоигры, но в общей массе учащихся таковых 70%. То есть можно сказать, что увлеченность жестокими играми, наоборот, снижает вероятность того, что подросток возьмется за оружие. Один из главных потребителей видеоигр в мире – Япония. Но там массовые убийства с помощью огнестрельного оружия исключительно редки (да и убийства вообще)».

«Железное перо» считает, что такие преступники жаждут известности:

«Сейчас абсолютно все в русскоязычном сегменте интернета будут наблюдать под микроскопом детализированное освещение со стороны всех СМИ судебного процесса над казанским стрелком. Я всегда был и буду против такого подхода к таким инцидентам, так как я сторонник того, чтобы не дать этим ублюдкам чрезмерного внимания, возможности говорить на камеру, и самое главное, чтобы потенциальные преступники также знали, что не будут иметь такой возможности. Просто надо понимать мотив этого урода. Вот и все! Он хотел резонанса, это доказывает то, что он открыл тг-канал, написал какой-то манифест, вообразил себе цель и хотел сообщить обществу, можно даже сказать – миру, что он есть, и что он готов сделать все, чтобы его услышали. СМИ, освещая его массированно, тем самым дают ему такую возможность, хоть и в другом форме, но дают. Он в центре внимания!»

