Телеграм: Байдену выздоровления, Европе – «Спутник»

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Президент Джо Байден в интервью ABC News на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей, ответил утвердительно. Комментируя это, Путин пожелал Байдену здоровья. Российский президент добавил, что «кто как обзывается, тот так и называется», напомнив про геноцид индейцев, рабство в США, бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Путин также предложил Байдену поговорить в прямом эфире.

«Россия в глобальной политике» считает, что последствия для США должны быть самыми серьезными:

«По поводу интервью Байдена ABC News возникает вопрос: а дипотношения после такого не рвут часом? Или теперь произносимые сочетания слов вообще не имеют уже никакого значения и связи с реальными действиями?»

«Мюсли вслух» напоминают, что разрыв дипотношений никогда не идет на благо инициатору разрыва:

«Уважаемые коллеги, давайте вспомним советский опыт разрыва дипотношений с Израилем 10 июня 1967 года. Этот шаг СССР давно и безоговорочно признан ошибкой советского руководства. Советский Союз сам же ограничил свое влияние на Ближнем Востоке по сравнению с США: те взаимодействовали с обеими сторонами арабо-израильского конфликта, СССР – только с одной. А ведь тогда повод-то был куда более веский, чем слова в интервью – натуральная война. Можно и проще рассудить. Достаточно спросить себя: что мы получим от разрыва дипотношений с США (кроме морального удовлетворения собственной крутизной)? В чем состоит выигрыш?»

«Толкователь» считает, что момент для резкого заявления Байдена выбран неслучайно:

«Всю последнюю неделю в Европе бушует скандал по поводу вакцины от Ковида "АстраЗенека". Производителей вакцины обвиняют в том, что она вызывает тромбоз как побочный эффект, и от него умерли уже десятки человек. С десяток стран Европы приостановили вакцинацию ею. Это означает, что 550-миллионная Европа остается сейчас без вакцины. И выбор у нее невелик: либо американские вакцины (в первую очередь Модерна), либо российская "Спутник-V". Счет идет на дни, никаких недель и тем более месяцев на согласование у Европы нет. Еврокомиссия подтвердила эффективность "Спутника V", но все упирается как раз в политику. Выбрать российскую вакцину будет означать официальное улучшение отношений ЕС (шире – всей Европы, т.к. в ЕС не входят около десятка европейских стран) и России. <…> Байден же дает сигнал Европе не делать этого, выставляя Россию "империей зла". Ход сейчас за Европой».

«Профессор смотрит в мiръ. Авторский Анонимный канал Дмитрия Евстафьева» допускает, что устами Байдена говорил кто-то другой:

«Рискну предположить, что дед Байден вообще не понял, что сказал. Но те, кто его подводил к этой фразе, понимали прекрасно. Они проверяют нашу реакцию. Нет, не на очередную "форточку Овертона". На это им давно плевать. Реакцию на то, что теперь любой заход на личные контакты высшего уровня, на "встречу в верхах" становится невозможным. Или связанными для нас с прямой потерей лица. Это сигнал, причем супер четкий – пока у власти Путин (в любом формате), вас будут только давить. Американцы четко сказали нашей элите: ваша судьба – в ваших руках. Ну, Ок. Вот и посмотрим, кто заерзает и начнет прокачивать разные проекты "переустройства власти" и "спасения России", кто озвучит имена, "приемлемые для США", чтобы не потерять "достижения последних 30 лет". Мы, в принципе, знаем, кто, просто пусть сами на столб с проводами и табличкой "Не влезай! – Убьет" залезут. А мы только ток включим».

«Темник» призывает к прагматизму:

«Риторика, какой бы она ни была жесткой – это просто слова. Судить политиков следует, как, впрочем, и всех остальных, – по делам. А в сухом остатке у РФ и США пока спасенный в последний момент договор ДСНВ. Что, кстати, подчеркнул Байден. Дежурные же выпады об ответке за то или иное "злонамеренное поведение" России следует воспринимать спокойно. Санкции поставлены на поток. Этот процесс перманентно требует формальных поводов. Поэтому конкретное их содержание не имеет принципиального значения. Вмешательство в выборы? Сойдет! Политика и внутренняя, и внешняя требуют от американского истеблишмента постоянной демонстрации силы. Сегодняшние выпады – просто очередное проявление сложившейся на данный момент общей парадигмы наших отношений».