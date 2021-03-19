Телеграм: Байдену выздоровления, Европе – «Спутник»
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
AstraZenecа и ее проблемы
Более двадцати стран, преимущественно европейских, приостановили вакцинацию препаратом, разработанным англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Причиной стали зафиксированные случаи тромбоза у привившихся.
«Без рецепта» пишет о том, что это значит для России:
«Привиться AstraZenec'ой успели 5 млн человек, тромбы возникли только у 37. Вакцина и так не пользовалась особенной популярностью. Теперь репутацию поправить будет еще труднее. <…> На этом фоне слухи о закупках Спутника V ЕС звучат все убедительнее. Даже если EMA [Европейское агентство лекарственных средств] не поспешит одобрить российскую разработку быстрее, то вакцину могут начать закупать по двухсторонним договорам. Одну дешевую вакцину могут заменить на другую. Вакцинировать 450 млн жителей Европы все равно чем-то придется».
«Кухня Роджерса» отмечают, что проблемная вакцина внезапно сменила свое название:
«Из названия "АстраЗенека", забаненной уже в 24 странах, вдруг резко исчезло упоминание "оксфордская вакцина", которое раньше усиленно педалировали в качестве аргумента ее якобы высокого качества. Ибо своих уважаемых людей надо вывести из-под репутационного удара».
«Всевидящее око» любуется позицией США:
«Пророчили чудовищные побочки Спутнику, а подозревают в них теперь AstraZeneca. На этом фоне отдельно замечательно, что вакцину продолжают активно поддерживать и закупать США, которые сильнее всего наезжали на Спутник. Выглядит как нарочитое упрямство назло всему».
«АРМАГЕДДОНЫЧ» пишет о причудливой реакции Украины на проблемы англо-шведской вакцины:
«Министр культуры и информполитики Украины (есть там и такая должность) нашел виновных в том, что половина европейских стран приостановила вакцинирование "АстраЗенекой". Как и следовало ожидать, европейцев, по его мнению, распропагандировали русские, под продвижение на рынок ЕС своего "Спутника". То есть не нормальная российская вакцина против проблемной, хоть она и сто раз европейская, напугавшая население Европы, которое жить хочет, а результат войны компроматов. Нормальная такая теория заговора. Только фамилий исполнителей пока не называли, хотя и так понятно: Петров и Боширов. Кто же еще? Тут интересно, в принципе, одно. Министр эту глупость сам придумал, или ему ее кураторы его из Госдепартамента подсказали?»
«338» указывает на противоречие в логике западных пропагандистов:
«Неудобно как-то получается с "вакцинными войнами". Сначала наши партнеры писали, что русские спецслужбы похищают наработки западных ученых и фармы и делают ворованную вакцину раньше них. Потом получается, что их расчудесная, прошедшая все стадии испытаний вакцина не просто имеет серьезные побочки, но представляет опасность для здоровья, а российская вакцина, вроде как сделанная на основе их изысканий, работает и находит свою рыночную нишу. А потому все неудачи можно в который раз объяснить вмешательством России».
Байден и его убийцы
Президент Джо Байден в интервью ABC News на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей, ответил утвердительно. Комментируя это, Путин пожелал Байдену здоровья. Российский президент добавил, что «кто как обзывается, тот так и называется», напомнив про геноцид индейцев, рабство в США, бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Путин также предложил Байдену поговорить в прямом эфире.
«Россия в глобальной политике» считает, что последствия для США должны быть самыми серьезными:
«По поводу интервью Байдена ABC News возникает вопрос: а дипотношения после такого не рвут часом? Или теперь произносимые сочетания слов вообще не имеют уже никакого значения и связи с реальными действиями?»
«Мюсли вслух» напоминают, что разрыв дипотношений никогда не идет на благо инициатору разрыва:
«Уважаемые коллеги, давайте вспомним советский опыт разрыва дипотношений с Израилем 10 июня 1967 года. Этот шаг СССР давно и безоговорочно признан ошибкой советского руководства. Советский Союз сам же ограничил свое влияние на Ближнем Востоке по сравнению с США: те взаимодействовали с обеими сторонами арабо-израильского конфликта, СССР – только с одной. А ведь тогда повод-то был куда более веский, чем слова в интервью – натуральная война. Можно и проще рассудить. Достаточно спросить себя: что мы получим от разрыва дипотношений с США (кроме морального удовлетворения собственной крутизной)? В чем состоит выигрыш?»
«Толкователь» считает, что момент для резкого заявления Байдена выбран неслучайно:
«Всю последнюю неделю в Европе бушует скандал по поводу вакцины от Ковида "АстраЗенека". Производителей вакцины обвиняют в том, что она вызывает тромбоз как побочный эффект, и от него умерли уже десятки человек. С десяток стран Европы приостановили вакцинацию ею. Это означает, что 550-миллионная Европа остается сейчас без вакцины. И выбор у нее невелик: либо американские вакцины (в первую очередь Модерна), либо российская "Спутник-V". Счет идет на дни, никаких недель и тем более месяцев на согласование у Европы нет. Еврокомиссия подтвердила эффективность "Спутника V", но все упирается как раз в политику. Выбрать российскую вакцину будет означать официальное улучшение отношений ЕС (шире – всей Европы, т.к. в ЕС не входят около десятка европейских стран) и России. <…> Байден же дает сигнал Европе не делать этого, выставляя Россию "империей зла". Ход сейчас за Европой».
«Профессор смотрит в мiръ. Авторский Анонимный канал Дмитрия Евстафьева» допускает, что устами Байдена говорил кто-то другой:
«Рискну предположить, что дед Байден вообще не понял, что сказал. Но те, кто его подводил к этой фразе, понимали прекрасно. Они проверяют нашу реакцию. Нет, не на очередную "форточку Овертона". На это им давно плевать. Реакцию на то, что теперь любой заход на личные контакты высшего уровня, на "встречу в верхах" становится невозможным. Или связанными для нас с прямой потерей лица. Это сигнал, причем супер четкий – пока у власти Путин (в любом формате), вас будут только давить. Американцы четко сказали нашей элите: ваша судьба – в ваших руках. Ну, Ок. Вот и посмотрим, кто заерзает и начнет прокачивать разные проекты "переустройства власти" и "спасения России", кто озвучит имена, "приемлемые для США", чтобы не потерять "достижения последних 30 лет". Мы, в принципе, знаем, кто, просто пусть сами на столб с проводами и табличкой "Не влезай! – Убьет" залезут. А мы только ток включим».
«Темник» призывает к прагматизму:
«Риторика, какой бы она ни была жесткой – это просто слова. Судить политиков следует, как, впрочем, и всех остальных, – по делам. А в сухом остатке у РФ и США пока спасенный в последний момент договор ДСНВ. Что, кстати, подчеркнул Байден. Дежурные же выпады об ответке за то или иное "злонамеренное поведение" России следует воспринимать спокойно. Санкции поставлены на поток. Этот процесс перманентно требует формальных поводов. Поэтому конкретное их содержание не имеет принципиального значения. Вмешательство в выборы? Сойдет! Политика и внутренняя, и внешняя требуют от американского истеблишмента постоянной демонстрации силы. Сегодняшние выпады – просто очередное проявление сложившейся на данный момент общей парадигмы наших отношений».
Ходорковский и его депутаты
В субботу в Москве были задержаны все делегаты форума муниципальных депутатов. Основанием для действий полиции стало участие делегатов в деятельности нежелательной организации: организаторами форума выступила «Открытая Россия» Михаила Ходорковского.
«Суеверная Демократия» не понимает, на что рассчитывали участники несостоявшегося форума:
«С участниками форума открытки "Муниципальная Россия" произошла вполне понятная и логичная вещь. Сама "Открытая Россия" официально включена в реестр нежелательных организаций, согласно статье 20.33 КоАП РФ, сотрудничество с компаниями из такого реестра влечет за собой административный штраф. Хоть суммы штрафа по статье предусмотрены вполне гуманные (от 5 до 15 тыс. рублей для простых граждан) – это административное правонарушение, а значит, полиция действовала полностью в рамках закона. На что еще рассчитывали участники слета этого клуба по интересам и свержения власти в стране – неизвестно. Вряд ли только из этого инцидента можно извлечь искомый хайп и очки популярности: интерес к подобным собраниям открытки и так был минимальный, а очередное задержание в послужном списке некоторых активных политических экстремистов просто затеряется. Захлебнулась антироссийская провокация, не успев начаться».
«Мейстер» называет пресечение мероприятия оправданным:
«В данный момент Ходорковский находится в высокой степени зависимости от западных покровителей, которые "приютили горемыку". Очевидно, что они и направляют его деятельность. Ждать от этого человека и его сподвижников действий в интересах России не приходится. Тем не менее, российские власти долгое время игнорировали действия Ходоровского на территории страны по принципу "не тронь, не запахнет". Однако наконец-то власти занялась наведением порядка и предотвращением откровенно враждебной по отношению к России деятельности на территории страны».
«Люди и звери» считают, что муниципальные депутаты должны заниматься муниципальными проблемами:
«Муниципальные депутаты, которые "здесь власть", должны не делить страну и решать вопросы очередных желтых революций, а реально сидеть на своих территориях и решать вопросы, относящиеся к своей компетенции, не пытаясь играть в "большую" политику. На деле получается, что, прикрываясь заботой об избирателях, игнорируя проблемы малых территорией, каждый из них мнит себя героем великих сражений. Но на деле оставаясь ментально мелким интриганом в большой игре политических олигархов типа Ходорковского».
«Солнечный шторм» отмечает реакцию США на срыв форума:
«Госсекретарь США осудил задержание участников форума независимых муниципальных депутатов в Москве. Ничего не хотим сказать, но вы когда-нибудь видели новость о том, что глава Совета Федерации осудил задержание фермеров в Арканзасе?»
«Русский Сыч» полагает, что задержанные муниципальные депутаты должны прислушаться к посланному им сигналу:
«Легкий, до этого не имевший места намек, к примеру, муниципальным депутатам, задержанным на данном мероприятии – Галямина, Яшин и т. д. Что хорошо бы депутатам определиться: вы здесь власть – или ваша власть где-то там? Оба стула одновременно более не работают, придется выбирать какой-то один, сдав полномочия по-другому».
Депутаты и их животные
Три женщины-депутата Госдумы внесли законопроект о праве региональных властей самостоятельно регулировать численность бездомных животных. Согласно документу, региональные чиновники получают возможность усыплять животных гуманными методами, если бюджет не имеет средств на их содержание. После того, как законопроект подвергся резкой критике, авторы отозвали его.
Хабаровский общественный деятель Андрей Никонов считает отзыв законопроекта ошибкой:
«Тот самый момент, когда женщины оказались мудрее сильной стороны человечества. Но, к сожалению, глупость взяла верх в тот момент, когда бродячих псов поставили выше человеческих жизней… А что сказать людям, у которых пострадали дети, где погибали наши с вами сограждане? Как объяснить хозяевам маленьких и горячо любимых домашних питомцев, попавших под клыки безнадзорной стаи, что все это – "гуманное отношение к животным"?»
«Мышь в овощном» пишет о том, что означает отзыв законопроекта:
«Отозванный законопроект – он не про защиту детей от собак, а про приоритеты государственной политики в отношении безнадзорных животных. И если законодатели полагают, что убирать с улиц одичавших зверей не надо – то, скорее всего, ситуации, в которых придется "убивать собак, которые убивают детей", будут возникать не реже, а чаще».
«Прима» считает отозванный законопроект пробным шаром:
«Законопроект явно подали пробно, чтобы оценить реакцию депутатов, и она, как ожидалось, была разной. Однако все признали, как сейчас – тоже не работает».
Депутат Госдумы Александр Хинштейн признает, что проблему бродячих собак нужно решать:
«Я – против живодерен и убийств бродячих животных. Но и так, как происходит сегодня, быть не должно: почему-то, несмотря на стерилизацию, поголовье бродячих собак не сокращается. Вопрос лишь – насколько это проблема закона или же его исполнения? Годами в муниципалитетах на отловах "пилились" баснословные деньги. Не удивлюсь, если сегодня те же "пильщики" занимаются "гуманным" содержанием и стерилизацией, столь же "успешно" осваивая бюджеты. Сегодня поговорил с председателем профильного Комитета ГД В. Бурматовым. В ближайшее время он планирует собрать специальное заседание Комитета по этому поводу».
«АДЕКВАТ» надеется, что законопроект вернется в доработанном виде:
«С одной стороны, хороший пример разумной и последовательной политики в сфере защиты животных – инициативы с усыплением часто оказываются натуральным живодерством, вдобавок неэффективным, с другой – механизм защиты от тех же бродячих стай обязан быть. Ждем доработки законопроекта».
Моргенштерн и его банки
«Альфа-Банк» нанял на работу рэпера Моргенштерна. Специально для него в банке создали должность директора по работе с молодежью.
«Банкста» напоминает, что когда-то рэпер сделал на лице тату «666», «чтобы точно не приняли на работу в офис»:
«Ну-ну, Моргенштерн. А потом пошел в офис к банкстерам».
«Онжé Жорà» считает кадровое решение банка опасным прецедентом:
«Получается, что мы обманываем наших детей, внушая им, что нужно вести себя прилично, изживать хамство, невоспитанность, и что для достижения чего-то хорошего в жизни нужно учиться, получать образование и ценить время и усилия, потраченные на его получение. Не диплома ради, а для обретения ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ знаний в конкретной области. Но господа из Альфа-банка говорят нам: это неважно! Главное – лайки и просмотры. Неважно, кто ты, важно, сколько у тебя подписчиков. И совершенно неважно, каким образом ты их получил. Главное – количество. Получается, это и есть основной современный капитал? Делай все что угодно, но собери подписчиков. Вот тогда ты крут, и у тебя будет хорошая, хорошо оплачиваемая работа. Вы, господа из Альфа-банка, способствуете процветанию мира лайков и просмотров. Это плохой мир. Потому что это мир дилетантов и профанов. Потому что никакие миллионы просмотров не могут заменить эстетики, хорошего вкуса, а также настоящих знаний и профессиональных навыков. А еще – представления о нравственности. Без нее, конечно, можно купить-продать, но жить нельзя».
«Альфа-Банк» распространил официальное заявление, в котором сообщил, что «для снижения конфронтации в информационном пространстве», вызванной новостью о назначении Моргенштерна, решено распространить по всем каналам видео с Иваном Ургантом и щенками.
«Маркетинговый ход» комментирует реакцию на это заявление «Альфы»:
«В комментариях, конечно, полыхнуло. Кто-то хвалит прогрессивный маркетинг, а кто-то собирается закрыть свои счета. Троллинг – всегда риск. Часть аудитории обязательно примет все на свой счет и оскорбится. Нужно подходить к этому с умом и надеяться, что тех, кто оценит чувство юмора, окажется больше».
«Синдром самозванца» размышляет, зачем крупному банку не очень-то платежеспособная молодежная аудитория Моргенштерна:
«Думаю, что этого талантливого в части бизнеса фрика слушают исключительно 5-16 летние дети и 2 минуты я сегодня на работе. Откуда у детей деньги? Зачем эта аудитория Альфе? Конечно же, Альфа веселится, троллит конкурентов и ЦБ. <…> Я далек от маркетинга, но кампания, похоже, направлена на формирование у молодятины устойчивой ассоциации банка как модного и прикольного места, т.е. попытка сделать Альфу банком первого выбора как для возможной карьеры, так и для будущих финансовых вопросов подрастающих ценителей качественной музыки. Все в плюсе: молодежь узнала про Альфу, а мы про Моргенштерна».
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