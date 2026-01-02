Телеграм: Атака на Путина, теракт в Запорожье и отмена Чайковского
Резиденция Владимира Путина пережила атаку, в Херсонской области произошел теракт, а Вооруженные силы России продолжают наступление.
Телега и ее итоги года
Традиционно в конце декабря авторы телеграм-каналов подводили итоги года.
Канал всероссийского конкурса «Это у нас семейное» хвастается успехами:
«В 2025-м нам поступило более 726 тысяч заявок со всей страны. Конкурс "Это у нас семейное" приобрел общенациональный масштаб! Такой успех стал возможен благодаря вашей активности, творчеству и искренней вере в семейные ценности, которые делают страну крепче. Вместе нам удалось создать большое и теплое семейное сообщество России! Благодарим за доверие, радость и добрые слова, которыми вы так щедро делились все эти месяцы. Это вновь доказало, что семья – главная жизненная ценность и неиссякаемый источник вдохновения».
Бизнесмен Антон Винер обращается к тем, кто недоволен итогами года:
«Если прямо сейчас у вас сложности в бизнесе, карьере или личной жизни, я вас поздравляю. Без иронии. Любые негативные события в долгой перспективе ведут к лучшему. Это не аффирмация и не утешение. Это работающее правило жизни. Трудности человек проходит только для одной цели: для личных изменений. Через них он выходит на другой уровень мышления, ответственности, зрелости и компетентности. И именно так реализуются новые сценарии жизни. Нам всем нравятся истории успеха, где после провала все сразу складывается. Но в реальности между "плохо" и "хорошо" почти всегда есть время, пустота, страх и ощущение, что ты все потерял. Стиву Джобсу было 30 лет, когда его уволили из Apple. Только через несколько лет он вернулся и привел компанию к мировому господству. Уолта Диснея уволили из газеты за то, что ему "не хватает воображения". Через 9 лет он придумал Микки Мауса».
«Полилог. Экспертиза» выбрал партии этого года, изучив самые успешные и необычные политические проекты:
«Оппозиционная чешская партия ANO 2011 Андрея Бабиша победила на парламентских выборах в октябре 2025 года и вернулась во власть после протестов 2019 года и поражения на выборах 2021 года. Бабиш получил мандат на формирование правительства и подписал коалиционное соглашение с правыми партнерами, вернув себе пост премьера. "Свобода наступает" одержала победу на парламентских выборах в Аргентине, набрав почти 41% голосов и получив больше трети мест в Палате депутатов. Хавьер Милей сохранил коалиционное большинство и свои позиции во власти, несмотря на широкое недовольство его экономической политикой. [Южнокорейская] демократическая партия "Вместе" в 2025 году показала редкий пример, когда политическая сила успешно выступила против президента и укрепила политический контроль. <…> Reform UK весь год работала как "партия давления": имея всего пять мест в Палате общин после выборов 2024 года, она перехватила инициативу благодаря локальным кампаниям и антиэлитной повестке, прежде всего по вопросам миграции и стоимости жизни».
«Котимир Ильич» пишет про «главное международно-политическое несобытие года»:
«Как и многие внешнеполитические инициативы Дональда Трампа, все началось с фразы, из которой следовало, что мир все это время ждал именно его. Он объявил, что может "покончить с войной за 24 часа". Не официально, не через дипломатические каналы, а через Truth Social – новый рупор мировой дипломатии. Как именно? Детали, как всегда, оказались слишком грандиозны для узких рамок конкретики. В конце концов, великие сделки, как и великие фокусы, требуют мистики. Чем меньше видно механизм, тем убедительнее жест. Замысел был элементарен. Самопровозглашенный мастер сделок сядет за стол переговоров с "другом Путиным" и "торгашом Зеленским" – и через сутки наступит мир. Без брифингов, без разведсводок, без утомительных конференций, где люди с серьезными лицами месяцами с мрачным упорством смотрят в карты и тексты соглашений. Плану требовались лишь харизма, камеры и смутное, но настойчивое чувство победы или перемоги. Прошли сутки, потом недели, потом месяцы, и вот уже почти год. Мир не наступил».
«Банкста» рассказывает, что Международный институт стратегической безопасности подвел итоги «российской гибридной войны против Европы»:
«Оказалось, что у подавляющего числа инцидентов нет подтверждения: они имеют пометку Highly likely (очень вероятно). Большинство эпизодов не основаны на доказательствах и реальных расследованиях, а лишь спекуляции, паранойя или откровенная ложь. Например, эпизоды с дронами в Италии и Брюсселе выдуманы, как и многие другие. Российский кит не был "шпионом", а просто умер от болезни. Выдумки нужны для выдаивания новых грантов и денег на войну».
Атака на Путина
В ночь на понедельник была отражена атака 91 беспилотника на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Это случилось сразу после переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским во Флориде. После телефонного разговора Путина с Трампом в понедельник помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что американский лидер был шокирован и возмущен сообщением об атаке на новгородскую резиденцию. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговорная позиция Москвы после атаки будет пересмотрена.
«Политтранзит» пишет о целях нападения на резиденцию Путина:
«Во-первых, укронацисты желали выпустить бессильную злобу. Во-вторых, показать дорогим европейским партнерам: мы еще держимся, вот как мы можем! Зажатый в угол глава киевского режима окончательно потерял голову – поскольку понимает: расплата близка. <…> С учетом количества ударных беспилотников можно однозначно говорить, что атака на резиденцию президента России – попытка его физического устранения. Нет сомнений, что "зеленый свет" Зеленскому дали европейские хозяева, которые давно мечтают обезглавить Россию и нанести ей поражение».
«Мейстер» обращает внимание на подробности, приведенные Министерством обороны РФ:
«Предположения некоторых каналов о том, что дроны могли быть запущены с территории Прибалтики, не подтвердились – там остатки разума еще есть, не хотят под прямой casus belli попадать. Летело все с украинской территории, и становится понятно, как удар был отражен – на пути в несколько сотен км дронам пришлось преодолеть несколько рубежей ПВО, об которые вся группировка и сточилась. Есть ощущение, что ответный удар, когда для него наступит время, украинская ПВО встретит с куда меньшей эффективностью».
«РСМД» не удивлен:
«Используя известную метафору Насима Талеба, последнюю атаку едва ли можно было назвать "черным лебедем". Скорее речь о "сером лебеде", то есть событии, которое дано на практике, но момент его наступления слабо предсказуем. Очевидный "белый лебедь" – последующая негативная реакция России. Российская сторона уже заявила о том, что ее позиции будут пересмотрены, хотя выходить из переговорного процесса с США Москва не планирует. Инцидент лишь подкрепляет и так весьма принципиальные позиции отечественной дипломатии. Кроме того, у Москвы достаточно выдержки для того, чтобы не хлопать дверью и не выходить из переговоров. Такой сценарий был бы на руку ее противникам».
«Темник» отмечает, что террористическая атака на президентскую резиденцию изменила отношение к СВО в мире:
«Впервые мощный хор держав с разных континентов выступил с осуждением Украины. До сих пор основным "яблоком раздора" являлся вопрос оценки действий РФ. Даже дружественные страны, отказывавшиеся осуждать РФ под прессингом Запада, избегали критиковать Киев, считая его по умолчанию пострадавшей стороной. Однако все изменилось после массированной атаки БПЛА в ночь переговоров лидера киевского режима с президентом США во Флориде. Трамп и другие лидеры выразили резкое возмущение в отношении случившегося. Украина в одночасье лишилась образа жертвы и встала в один ряд с теми, в отношении кого общемировое общественное мнение склоняется в сторону осуждения. Очевидность происходящего проявилась тем более явно, что Трамп высказал свое категорическое неприятие акта государственного терроризма, осуществленного Украиной, в присутствии израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Киевский режим откровенно пытается копировать "моссадовские" методы работы. Считается, что Биби приехал в Штаты, чтобы в свою очередь "согласовать" примерно то же самое, чем подставился и Зеленский – новые бомбардировки Ирана. В итоге выходка Киева, вызвавшая резкую критику Вашингтона, оказала услугу и Ближнему Востоку. Можно не сомневаться, что Индия, Пакистан, ОАЭ с двойным энтузиазмом подключились к осуждению действий ВСУ, поскольку это поспособствует и поддержанию спокойствия в зонах, прилегающих к Персидскому заливу».
«Харисов о политике» размышляет о том, чем ответит Россия:
«Поддаться на провокацию Россия не будет, однако ответ последует. Было бы преждевременно делать выводы об ответных ударах по Киеву. С точки зрения политической символики такой шаг может быть истолкован контрпродуктивно – в том числе и глазами партнеров Российской Федерации. Иное дело – публичное озвучивание намерений. В контексте стратегического сдерживания ключевую роль играет четкое формулирование мерений. Обозначение целей, установление персональной ответственности и демонстрация того, что адреса возможных ударов определены – логичный и обоснованный шаг. Публичное обозначение потенциальных целей для киевской администрации является одновременно повышением ставок в переговорном процессе и ответом на провокацию».
Теракт в Хорлах
В ночь на 1 января ВСУ совершили массированную атаку на здание кафе в селе Хорлы Херсонской области. В атаке были задействованы три дрона, один из них нес бомбу с зажигательной смесью. Погибли 27 человек, более 30 пострадали.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо публикует фото выгоревшего здания кафе:
«И после этого в Киеве продолжают говорить о мире. Пусть весь мир видит, какой именно "мир" они предлагают. 24 погибших. Десятки пострадавших. Женщины, дети. Удар по месту, где люди встречали Новый год. 2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура. Регион скорбит вместе с семьями погибших. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь».
«Мышь в овощном» призывает помнить:
«Хорлы. Запомните имя этого русского села. Спрячьте его в ваше сердце, туда, где живет боль по жертвам Одессы. Память о жертвах Хатыни. О всех тех, кто был заживо сожжен нелюдями. Боль, память – и жажда отмщения».
Депутат Госдумы Александр Сидякин подчеркивает, что ВСУ намеренно ударили по кафе, где мирные семьи собрались, чтобы отпраздновать Новый год:
«Ночью украинские фашисты атаковали беспилотниками кафе и гостиницу в Херсонской области, где мирные жители встречали Новый год. Это очередной акт террора против мирного населения, против тех, кто просто хотел провести праздник в кругу семьи и друзей. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. Многие сгорели заживо. Погиб ребенок. Поговорил с губернатором Херсонской области, секретарем регионального отделения Единой России Владимиром Сальдо. Сейчас самое главное – это люди. Мы сделаем все, чтобы поддержать пострадавших, оказать помощь семьям погибших. Скорбим вместе с близкими погибших. Скорейшего выздоровления раненым, а их близким – сил и мужества пережить эту боль».
«338» напоминает о призывах Киева и его европейских хозяев к праздничному перемирию:
«Иллюзий на тему "противник воздержится от ударов" не было. В отношении противника и того, на что он способен, давно нет иллюзий. Попытки ударить по Москве, удар по гражданским объектам в Херсонской области – перечень не исчерпывающий. Для кого-то новый год начался с ранений и последующей реабилитации, для кого-то стал последним, так и не начавшись. Вспоминается, как буквально недели 2 назад звучала риторика "Москва должна пойти/согласиться на рождественское перемирие". Даже если не делать поправки на рождество/новый год. Напрашивается вопрос: кому же выгодно было это перемирие? И где гарантии, что перемирие не было бы нарушено так же, как и прежние? Единственная гарантия мирного характера существования сопредельной территории и исключения гибели наших граждан – это уничтожение возможности использовать сопредельную территорию (и ее щирой агентуры) в военных целях».
Ситуация на фронте
Вооруженные силы России продолжают наступление.
«АДЕКВАТ Z» пишет об успехах ВС РФ:
«Следствия из падения Димитрова, Гуляйполя, да и Степногорска одни и те же: на каждом из соответствующих участков хохлы теряют важные узлы обороны, цепляться за которые им было намного легче, чем дальше за чистое поле, причем независимо от того, перекопано оно или нет. А одновременность этих потерь добавит им проблем дополнительно: слабость новых позиций можно, и то до поры, компенсировать только дополнительным количеством чубатого мяса, а с отдачей от отлова, как и антиотдачей от дезертирства, все и так меняется от плохого к худшему. Тем более в условиях, когда новых дыр в обороне появляется три штуки сразу. И когда Верховный, приняв доклад об освобождении всего перечисленного и не только, замечает, что заинтересованность в добровольном выводе хохлами войск с занимаемых ими территорий теперь фактически сводится к нулю, да еще по целой совокупности разных соображений, подтекст здесь тот же самый. В ведении боевых действий пройден важный качественный рубеж, за которым события будут (или, вернее, совершенно точно могут – на переплавку "могут" в "будут" нужна отдельная команда) развиваться если не прямо форсированно, то во всяком случае заметно быстрее, чем раньше».
«СМЕРШ БлиZко» комментирует украинские фейки:
«После взятия Купянска и Гуляйполя ВСУ высадили "десант" в Крыму. Потужные перемоги хохлов от ИИ. Завтра во всех каналах хуторятника, без смс и регистрации».
«СЛОВО НАЁМНИКА» рассказывает о проблемах украинских военнослужащих:
«Украинский военный медик Сергей Тищенко провел 472 дня на передовой, не выходя из бункера под постоянными обстрелами. Его история – не исключение, а симптом системной проблемы: нехватки личного состава и срыва ротаций в ВСУ. Когда в июле 2024 года Тищенко зашел на позицию в Донецкой области, он рассчитывал на стандартные 30-40 дней. Вместо этого – больше года в сыром подземелье без солнца, свежего воздуха и четкого понимания, когда все закончится. Бункер – низкий, влажный, без матрасов. Восемь человек, постоянные атаки дронов, гранаты, нехватка воды и еды. После обстрела соседней позиции в сентябре 2024 года стало ясно: смены не будет. <…> Эксперты признают: такие сроки службы подрывают психику и боеспособность. Полковник в отставке Владислав Селезнев называет подобные ротации "за гранью человеческой выносливости". Командование бригады признает, что случай Тищенко экстремален, но добавляет: при текущем дефиците людей он далеко не единичный. Мышечная атрофия, боли в спине, эмоциональное выгорание. За время его "исчезновения" менялся мир – наступления, F-16, новая администрация в США. До бункера не доходило ничего. Осенью 2025 года эвакуация все же состоялась. "Я до сих пор не понимаю, как выжил", – говорит Тищенко. Его отпуск – 30 дней. Потом, по правилам этой войны, счет может начаться заново».
«InfoDefense Спектр» рассказывает о том, как Киев собирается преодолеть дефицит военных:
«В соответствии с директивами гитлеровских нацистов, бандиты Зеленского объявили о планах создания филиалов банды ТКК (то есть вербовщиков) в деревнях на территории, оккупированной блоком НАТО. Логика проста: они лучше всего могут работать на нацистов, захватывая бесправных рабов со "штампом" в виде украинского паспорта, то есть только коренных бесправных рабов. Теперь за "30 сребреников" слуги Зеленского будут нанимать местных жителей в деревнях, чтобы ловить пушечное мясо для ВСУ. Так лучше всего проявляется "украинская сущность": избивать, унижать, предавать и отправлять на смерть своего соотечественника и ничего больше. Это все еще та "украинская национальная идея": служить нацистам и убивать тех, с кем ты вырос».
«Мюсли вслух» радуются темпам нашего наступления:
«Темпы наступления российских войск в декабре стали самыми быстрыми за год, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Герасимов в ходе совещания с президентом Путиным. Пока киевский режим и поддерживающая его западная коалиция продолжают ставить телегу переговоров впереди лошади, российская армия геройски идет вперед. На повестке дня – наступление широким фронтом на Славянско-Краматорскую агломерацию. Тем временем передовые подразделения группировки "Днепр" вышли на расстояние 15 км от южной окраины Запорожья. Боевая работа наших солдат и командиров с каждой неделей приближают тот момент, когда, как ранее сказал Путин, Россия решит свои задачи в зоне СВО вооруженным путем».
Отмена Чайковского на Украине
Минкультуры Украины убрало имя русского композитора Петра Чайковского из названия Национальной музыкальной академии в рамках государственной политики деколонизации культурного пространства.
«Понаехали» считает решение неадекватным:
«Гори сарай, гори и хата! Ну не хотят посоны жить в контакте с реальностью... строят свой маленький недоРейх в пределах одного приемного отделения дурки. Ничего кроме покалеченного ментального здоровья граждан, разложения, деградации и утилизации они не получат. Такие реалии нашего мира».
«ВнешнийВраг» объясняет:
«Петр Ильич был жестоким колонизатором, омерзительно угнетавшим слух местных туземцев своим Концертом №1 для фортепиано с оркестром. Концерт туземцы (включая министра аборигенной культурки) не слушали, но колонизаторский осадочек остался».
«Всевидящее око» проводит аналогию:
«Украина продолжает демонстрировать всему миру свой десятилетиями нестираный исподний шовинизм. Уже даже Британия поняла, что бороться с многовековой русской культурой – занятие для дикарей. Но отважная "героическая" Украина не боится показать себя государством настоящих неумытых обезьян-бандерлогов. <…> И нет, это никак нельзя понять, простить и объяснить конфликтом с Россией. Это примерно то же самое, как если бы в Европе какая-нибудь консерватория убрала из своего имени упоминание Моцарта – на том весомом основании, что он родился в Австрии, как и Гитлер. Мы, конечно, понимаем бешенство бандерлогов, которые искренне радуются гибели мирных граждан России в организованных Украиной терактах. Но причем тут Петр Ильич Чайковский?»
Советский и украинский журналист Олег Ясинский знает, кто победит в этой войне с культурой:
«Война против Пушкина, Булгакова и Чайковского заведомо неравная. Это война злобных местечковых мосек со слонами, на которых держится мировая культура, которую моськи по команде хозяина пытаются загрызть. Необходимо разглядеть, что псевдолевые и нацистские моськи сегодня в одной своре, легко узнаваемой по культу невежества и самодовольства, поскольку их хозяин в ходе дрессировки внушил их куриному уму, что они и есть власть. Моськи могут лаять, кусаться, загрызать, гадить, но они не способны победить, потому что их мозг запрограммирован исключительно на уничтожение, а не созидание. Они оказались не в состоянии построить даже свое любимое нацистское государство, переселив полстраны в изгнание, окопы и на кладбище».
«ЮГ LIVE» дает совет украинскому Минкультуры:
«Позже академии хотят присвоить новое имя. Ну конечно, Национальная музыкальная академия имени Верки Сердючки. Так вообще шикарно будет».
