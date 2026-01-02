Телеграм: Атака на Путина, теракт в Запорожье и отмена Чайковского

3

В ночь на 1 января ВСУ совершили массированную атаку на здание кафе в селе Хорлы Херсонской области. В атаке были задействованы три дрона, один из них нес бомбу с зажигательной смесью. Погибли 27 человек, более 30 пострадали.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо публикует фото выгоревшего здания кафе:

«И после этого в Киеве продолжают говорить о мире. Пусть весь мир видит, какой именно "мир" они предлагают. 24 погибших. Десятки пострадавших. Женщины, дети. Удар по месту, где люди встречали Новый год. 2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура. Регион скорбит вместе с семьями погибших. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь».

«Мышь в овощном» призывает помнить:

«Хорлы. Запомните имя этого русского села. Спрячьте его в ваше сердце, туда, где живет боль по жертвам Одессы. Память о жертвах Хатыни. О всех тех, кто был заживо сожжен нелюдями. Боль, память – и жажда отмщения».

Депутат Госдумы Александр Сидякин подчеркивает, что ВСУ намеренно ударили по кафе, где мирные семьи собрались, чтобы отпраздновать Новый год:

«Ночью украинские фашисты атаковали беспилотниками кафе и гостиницу в Херсонской области, где мирные жители встречали Новый год. Это очередной акт террора против мирного населения, против тех, кто просто хотел провести праздник в кругу семьи и друзей. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. Многие сгорели заживо. Погиб ребенок. Поговорил с губернатором Херсонской области, секретарем регионального отделения Единой России Владимиром Сальдо. Сейчас самое главное – это люди. Мы сделаем все, чтобы поддержать пострадавших, оказать помощь семьям погибших. Скорбим вместе с близкими погибших. Скорейшего выздоровления раненым, а их близким – сил и мужества пережить эту боль».

«338» напоминает о призывах Киева и его европейских хозяев к праздничному перемирию:

«Иллюзий на тему "противник воздержится от ударов" не было. В отношении противника и того, на что он способен, давно нет иллюзий. Попытки ударить по Москве, удар по гражданским объектам в Херсонской области – перечень не исчерпывающий. Для кого-то новый год начался с ранений и последующей реабилитации, для кого-то стал последним, так и не начавшись. Вспоминается, как буквально недели 2 назад звучала риторика "Москва должна пойти/согласиться на рождественское перемирие". Даже если не делать поправки на рождество/новый год. Напрашивается вопрос: кому же выгодно было это перемирие? И где гарантии, что перемирие не было бы нарушено так же, как и прежние? Единственная гарантия мирного характера существования сопредельной территории и исключения гибели наших граждан – это уничтожение возможности использовать сопредельную территорию (и ее щирой агентуры) в военных целях».

