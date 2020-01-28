СВР раскрыла имена семи разведчиков-нелегалов
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин раскрыл имена семи отечественных разведчиков-нелегалов, чья заслуга заключается в том, что они «внесли большой вклад в обеспечение безопасности страны». По его словам, этих людей смело можно назвать выдающимися личностями.
Это Герои России Юрий Шевченко, Виталий Нетыкса с женой Тамарой Нетыкса, Герои Советского Союза Евгений Ким, Михаил Васенков, а также Владимир Лохов и Виталий Нуйкин. Глава СВР пообещал, что в ближайшее время будут опубликованы биографии этих разведчиков с некоторыми деталями, которых ранее нельзя было раскрывать, передаёт RT.
Российская внешняя разведка впервые обнародовала подлинные имена целой группы своих сотрудников, работавших под чужой личиной. Некоторых их этих людей уже нет в живых, отмечает МИР 24. СВР пошла на такой шаг в честь своего столетнего юбилея, который отметит в декабре этого года.
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