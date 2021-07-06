Супруга Шестуна сообщила об избиении ее мужа в тюремной больнице в Торжке

Жена экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна заявила об избиении мужа в тюремной больнице в Торжке. Избиение произошло прямо в здании больницы на глазах очевидцев, рассказала Юлия Шестун РИА Новости.

«Выяснилось, что недавно Шестун был жестоко избит прямо в здании больницы. И сделали это на глазах свидетелей сразу три человека», - рассказала супруга экс-главы Серпуховского района.

По словам Юлии, об этом ей сообщил адвокат Шестуна Алексей Барановский. Его подопечный пожаловался на избиение после вопроса «почему его кровать заменили на более худшую». После этого, по словам Шестуна, временный исполняющий обязанности начальника медсанчасти Бордачев нанес ему удар в пах, а затем вместе с двумя подчиненными стал избивать того о дверные косяки, дверь и решетку.

Экс-глава района был приговорен к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом.

Ранее сообщалось, что Шестун объявил сухую голодовку, протестуя против согласия медиков этапировать его в СИЗО Ногинска для допроса.

